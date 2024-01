Nombramiento de embajadores

Samuel Fernández Illanes

Ex embajador y académico U. Central

Ser embajador, es un honor apetecido. Atrae su aspecto más visible, sin considerar las

obligaciones de contrapartida. No siempre todo es tan grato, hay destinos incómodos y hasta

hostiles. Los privilegios dependen de la reciprocidad con Chile, y las inmunidades, regidas por

convenciones internacionales, necesarias para la función. Muchos factores a considerar, y una

decisión cuidadosa. Si no, pueden surgir problemas, conflictos, un gobierno contrario, o declararlo

“persona non grata”, sin darse explicación, dejando su puesto en horas al cancelar la inmunidad.

Las relaciones se dañan, se responden con medidas equivalentes para equilibrar tan drástica

decisión. La mejor garantía es el personal del Servicio Exterior, adiestrado y experimentado,

aunque deje su inamovilidad y sea de exclusiva confianza del Presidente.

En Gran Bretaña no fue así, y la última embajadora salió polémicamente, dejando secuelas allá y

acá. Van cinco meses sin reemplazarla. Es una atribución exclusiva, y Relaciones Exteriores se

limita a proponer, sin decidir. Los nombramientos se han politizado, así como las compensaciones

partidistas. No es una novedad, pero no toma en cuenta que no actuamos solos. Se necesita el

consentimiento del país receptor (Agreement). Sólo se anuncia si se ha concedido, y no se dan

razones si luego de cuatro o más semanas, no hay respuesta. Habrá que proponer otro, aunque

hay excepciones.

La experiencia en Gran Bretaña y otros lugares, aconseja redoblar la búsqueda del embajador (a)

elegido. Es un actor mundial, amigo tradicional, Miembro Permanente del Consejo de Seguridad

ONU, y decisivo en una situación internacional plagada de riesgos.