“Nacho” Cornejo sigue entrenando en Portugal para nueva versión del Dakar

Entrenando en la región de Algarve, se encontraba el piloto chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) cuando ocurrió el lanzamiento del Rally Dakar 2023 en París, donde se dieron a conocer sorprendentes nuevas medidas que buscan mejorar la competencia más peligrosa del planeta que se efectuará entre el 31 de diciembre del presente y el 15 de enero de 2023.

Será, además, la cuarta edición del Dakar en Arabia Saudita, e incluida como la primera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIA-FIM 2023, tal cual lo fue este año. Pero no solo esto, también la organización ha diseñado un itinerario inédito que llevará a pilotos y tripulantes desde las playas del mar Rojo hasta la orilla del golfo Pérsico en Dammam.

La nueva ruta tendrá un trazado en diagonal que cruzará el país de lado a lado, proponiendo un circuito de 14 etapas que dirigirán la carrera primero hacia las regiones montañosas del noroeste, antes de poner rumbo al sudeste para una inmersión de tres días en las dunas del Empty Quarter, conocido como el desierto de Rub al-Jali o al Rab al Khali, uno de los mayores desiertos de arena del mundo.

“Nacho” Cornejo sigue entrenando en Portugal.

Pero no solo esas novedades, dio a conocer el director de la prueba, David Castera, en París. Entre las nuevas medidas destacan las revisiones técnicas y administrativas el 28 de noviembre en Le Castellet (autódromo de Paul Ricard) para que el proceso sea breve en Arabia Saudita a fines de diciembre. Llamó la atención la fecha de la partida que será el último día del año con la prueba Protocolar. Ahora serán 14 etapas más el Prólogo que sumarán 15 en total. Tres días en medio del enigmático y solitario desierto de Empty Quarter. Un 70% de pruebas especiales que totalizan 5.000 kilómetros libres de velocidad. Roadbook aleatorios, es decir, habrá dos rutas paralelas para evitar seguimientos de huellas o polvo. Compensación o premios para los pilotos y tripulaciones que ganen especiales y así evitar que algunos líderes frenen y queden rezagados para no abrir ruta en la etapa siguiente. Y finalmente, roadbook digitales para todos los participantes.

Sobre estas medidas, el iquiqueño José Ignacio Cornejo, con siete intervenciones en el Dakar (las dos primeras de forma particular y las últimas 5 en Honda Racing Corporation (HRC)), con dos abandonos, un 28°, 10°, 8°, 4° y 6° lugares en sus participaciones, nos cuenta desde la ciudad de Faro, en Portugal, sus puntos de vistas sobres estas novedosas medidas de la organización.

-¿Qué te parece que las revisiones técnicas se realicen, en un principio, el 28 de noviembre en Le Castellet (Francia) y las menos en Arabia Saudita en diciembre?

-Desde hace unos años que se viene implementando las verificaciones tempranas para los equipos oficiales y particulares que embarcan en Europa en noviembre para agilizar las verificaciones en Arabia. Me parece una medida buena que evita el atochamiento en la sede de la competencia.

-Las etapas aumentan de 14 a 15 con el Prólogo y largada el 31 de diciembre ¿Habías corrido un día tan especial como el último día del año? ¿Qué te parece?

-Esta versión del Dakar 2023 será más larga que en las últimas. En Sudamérica eran siempre de 14, 15 y hasta 16 días. Me gusta esta medida de un par de días más que añadirá un poco más de resistencia. Sobre la partida el 31, será distinto, porque este año el prólogo fue el 1 de enero. Y desde que corro el Dakar el año nuevo es un día más, no es un día tan especial como era antes de correr el Dakar.

¿Qué tal la experiencia de recorrer las dunas del Empty Quarter durante 3 días? ¿Es una zona verdaderamente peligrosa?

La zona del Empty Quarter es un desierto muy abierto, con muchas dunas, mucha arena. Nos ha tocado competir en parte en ese sector amplio en el Abu Dhabi Challenge y también algunos días en los últimos Dakar, pero que sean más días pienso que será entretenido, pero no fácil. Va a sumar mayor dificultad a la carrera.

-El tramo tendrá un 70% de especiales (5.000 kms), ¿te parece bien esta distancia o es demasiado?

-Me parece bien que se busque alargar más la carrera. En los años de África se corrían 21 días y en Sudamérica una vez se llegó a 16 días, pero estos últimos años ha sido más corto con 12 etapas. Y en una edición fueron 10. Es bueno para el Dakar, que es volver a la aventura, a su esencia y a mayores exigencias como era hace algunos años.

-Por primera vez habrá roadbook aleatorios o para 2 tramos para evitar seguir la huella o el polvo, ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Y estás preparado para navegar?

-Me gusta la decisión de que se realicen en algunas zonas dos tramos de roadbook. De esta forma se privilegiará la navegación, que todos los pilotos vayan navegando y no sigan las huellas. Si se hace bien puede ser más parejo. Además, es importante que los Way Point (puntos de paso obligatorio) sean distintos. Lo ideal es que las distancias sean parejas, que no sea una más rápida que la otra. Que sea parejo para todos.

-Ahora habrá compensación para los ganadores de etapas. Hay algunos pilotos que evitan ser primeros para no abrir a la etapa siguiente. ¿Estás de acuerdo con esta medida?

-Al parecer habrá algunas bonificaciones de tiempo para los ganadores de etapas y tendrá un premio especial por ganar. Abrir pista es la esencia del rally, pero hasta ahora el que ganaba y salía al día siguiente en punta, era más perjudicado que beneficiado.

-También a partir de 2023 habrá un roadbook digital para todos. ¿Te acomoda esta nueva medida o prefieres el de papel?

-Vamos a tener el roadbook digital que ya hemos probado algunos. Pero no me gustan 100% porque todavía soy fanáticos del estilo antiguo, del papel. No me terminan de convencer los digitales porque hay momentos que no se ve bien en las motos, principalmente por el reflejo del sol. En cambio, en los autos y otros vehículos es diferente. No me tiene muy convencido, pero vamos a tener que adaptarnos y acostumbrarnos a las nuevas reglas.