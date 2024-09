Ministro Marcel calificó como “muy positiva” la velocidad de expansiónante Imacec de 4,2% en julio

“Estas dos cifras fueron muy superiores a las que el mercado esperaba. En particular, en el

Este lunes, tras la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a julio por parte del Banco Central, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el sustantivo crecimiento de 4,2% en comparación a igual período del año pasado, y de un 4,4% en cuanto al Imacec no minero.

“Estas dos cifras fueron muy superiores a las que el mercado esperaba. En particular, en el caso del Imacec total es prácticamente el doble. Y en el caso del Imacec no minero, casi el triple de las expectativas de mercado”, sostuvo el titular de la cartera de Hacienda. Y detalló que “si uno hace la comparación mes a mes, esto representa también un incremento muy importante respecto del mes anterior desestacionalizado, con un alza de 1% respecto del mes anterior y de un 1,5% por el lado de los sectores del Imacec no minero”.

“Esta velocidad es muy positiva, no es habitual que la actividad de un mes a otro crezca a estas tasas. Y, en buena medida, refleja la recuperación respecto de un mes anterior de junio que fue bastante débil”, mencionó Marcel.

Respecto a la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el ministro de Hacienda mantuvo la proyección de crecimiento de un 2,6% para este año. “Hay que tener bastante prudencia para interpretar los datos de un mes y otro. Y así como con motivo de un mes que fue más bajo, no bajamos la proyección, ahora tampoco la vamos a incrementar mientras no tengamos alguna evidencia adicional de cómo se vaya desarrollando la economía en lo que resta del año”, añadió.

Cabe destacar que todos los componentes asociados al Imacec del mes anterior registraron crecimientos:

Industria manufacturera (7,8%), Servicios (5,3%), Comercio (4,9%), Minería (3,6%), Producción de Bienes

(3,4%).