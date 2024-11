Migrantes varados sin asistencia

Desde ese municipio fronterizo, hoy a cargo de autoridades subrogantes, alertan sobre la «odisea» que estaría afectando por estos días a las familias migrantes y en particular a niños extranjeros.

Migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, se encuentran varados en la localidad chilena de Colchane, enfrentando una grave crisis humanitaria. Atrapados entre la frontera con Bolivia y la ciudad de Iquique, estos hombres, mujeres y niños carecen de alimentos, agua potable, mientras las autoridades no parecen encontrar una solución a esta compleja situación.

Según testimonios recogidos en el lugar, los migrantes se encuentran atrapados en una situación límite. Las autoridades les impiden continuar su viaje hacia Chile o regresar a sus países de origen, obligándoles a retornar a Iquique, a 260 kilómetros de distancia, para regularizar su situación migratoria. La falta de recursos económicos y los elevados costos del transporte han sumido a muchas familias, especialmente aquellas con niños pequeños y personas enfermas, en una profunda crisis humanitaria, sin acceso a alimentos, refugio adecuado.

«Estamos viviendo una locura», expresó George Vargas, uno de los migrantes afectados. » no tenemos ninguna posibilidad de movernos y para exponer niños en un desierto eso es una locura para cualquiera. Usted puede ver la situación allí hay niños menores de edad y hay una persona enferma y hay uno que tiene una lesión en la pierna que no se puede mover.»

¿Se han acercado al complejo fronterizo a exponer esta situación? –

“De parte de los que van saliendo dicen que eso no es situación de ellos y acá con nosotros pues

que tenemos que regresarnos y quedarnos prácticamente donde estamos donde iniciamos. Entonces no avanzado ni para izquierda ni para derecha y estamos a la deriva prácticamente. El monto que están cobrando es muy excesivo, están cobrando hasta 50 mil pesos eso no es justo. Si sabemos la situación, pero no para que lleguen a ese límite”.

Por su parte, Bayron García, director de Dideco de la Municipalidad de Colchane, señaló que la situación se ha agravado en los últimos meses debido al aumento del flujo migratorio irregular y que desde el gobierno no ha habido una respuesta. » Es una situación lamentable dado que el gobierno central no se ha tomado las suficientes soluciones referentes a estos casos, e flujo de migración de familias migrantes ha sido en su mayoría de familias venezolanas, colombianas los cuales desde hace tres meses se han visto un gran flujo y no ha habido respuestas.», afirmó García.

-Qué ha hecho el municipio al respecto? –

Buscamos articular las redes de apoyo como en el aspecto de salud y poder darles contención a las familias y hemos tenido múltiples reuniones con la Fundación Madre Josefa donde se ha dispuesto a colaborar mejor esto, pero dado a algunas situaciones es complejo que las familias se acerquen al complejo porque se encuentran con una negativa de parte del mismo.



Marcela Fernández, trabajadora social de la Municipalidad de Colchane, destacó la vulnerabilidad de los niños en esta situación. » En este sentido hay una situación peligrosa porque hay niños, niñas y adolescentes en este grupo familiar entonces ellos no tienen dinero como para regresar a Iquique desde Colchane y esta es la situación peligrosa que nosotros enfrentamos, qué pasa con los niños, niñas y adolescentes las familias no tienen un lucro para comprarles alimentación para hidratarlos y en esta situación estamos ahora.», señaló Fernández.

La crisis migratoria en Colchane persiste, evidenciando la imperiosa necesidad de una respuesta estatal integral y urgente. Es fundamental que las medidas de control fronterizo se complementen con políticas humanitarias sólidas, especialmente considerando la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes son los más afectados por esta crisis.