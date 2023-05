MEO: “Las personas están buscando un liderazgo, no sólo en mí, pero están buscando un liderazgo que los entienda y escuche, también que conduzca y acompañe, pero también que construya. Hoy mi tarea está en escuchar”

De visita por la región Marco Enríquez-Ominami, conversó con El Longino sobre los temas más

relevantes de la agenda nacional y regional. MEO comentó el último proceso electoral y, además

de mantenerse dentro de “los bordes”, cuales deberían ser los temas más relevantes que deben

estar dentro de la nueva carta magna. A continuación, en detalle la “Entrevista de El Longino”,

también por transmitida por LonginoTV.

En una grata y distendida conversación con Marco Enríquez-Ominami, MEO; el equipo de

LonginoTV, pudo conversar con el excandidato a la presidencia. Durante el espacio, MEO comentó

sobre su posición respecto a los temas más relevantes de la agenda nacional. En tal sentido, Marco

Henríquez-Ominami fue crítico sobre el manejo de la crisis migratoria y la sensación de

inseguridad. En tal sentido, fue tajante en la manera que unos y otros, hablan de las soluciones

para estos temas, no obstante, no siempre el discurso estuvo acompañado de reales soluciones.

Marco Enríquez- Ominami, comentó a El Longino, que está recorriendo el país, apoyando la

formación de dos nuevos partidos, los que se sumarán a arena política nacional. En este sentido y

consultado si esta visita a la región se puede interpretar como el inicio de una carrera presidencial,

MEO aclaró “Al planificar la agenda por la región me lo preguntaba si se podía interpretar como

eso, pero no. La verdad que no es así. Vengo a escuchar, vengo a conectarme. Quienes tenemos el

privilegio de poder luchar en televisión de hablar en el debate público, es un privilegio. No todos

tienen esa posibilidad. Hoy estoy apoyando la formación de dos partidos, como son Patria

Progresista y Mejor Región”. ¿Te presentarías como candidato presidencial si te lo proponen? No

tengo hoy ninguna aspiración presidencial. Han sido cuatro veces anteriormente, el país no me ha

elegido en cuatro ocasiones y en ese sentido, soy muy respetuoso de la voz democrática. Tengo el

merito de una vez conocidos los resultados, salir a las 9 de la noche a reconocer la derrota sin

nunca poner en cuestión el resultado. Creo en la democracia y los chilenos no me han elegido. Hoy

no tengo pensado ninguna candidatura a alcalde, gobernador, diputado o senador.

En cuento al apoyo que está brindando a estos dos nuevos conglomerados, Patria Progresista y

Mejor Región, MEO indicó que son fuerzas políticas que se están creando, pero que no participa

en las filas de ninguna de ellas. “Son partidos que se están creando y los voy a apoyar todo lo que

quieran. No voy a militar en ellos, pero les daré mi apoyo”, aseguró.

¿No crees que hoy una candidatura tuya sería más pertinente considerado que la izquierda tu

representas, está perdiendo terreno en términos culturales y progresistas? Me lo han dicho

muchas veces, sobre todo después del domingo. Las personas están buscando un liderazgo, no

sólo en mí, pero están buscando un liderazgo que los entienda y escuche, también que conduzca y

acompañe, pero también que construya. Hoy mi tarea esta en escuchar. En ese sentido MEO

indicó que cree que “al norte lo han estafado por años y hoy lo siguen haciendo”.

De las primarias y candidaturas

Marco Enríquez-Ominami, consultado en el ámbito de las elecciones y candidaturas, recordó que

nunca ha ido a primarias, pese a que él habría estado dispuesto a ellas. “Yo nunca he ido a una

primaria. Frei, no quiso; Bachelet, no quiso, Guillier, no quisieron, Boric no quiso. Probablemente

no soy ganador o no quieren debatir. Nunca ha querido ir a primarias conmigo. Nunca he

entendido porque no han querido derrotarme en una primaria. Siempre he tenido que ir a primera

vuelta. Lo he dicho antes, si me hubiesen derrotado en primarias, estoy seguro de que hubiese

sido un gran jefe de campaña, un gran apoyador de cada uno de ellos. Me tuvieron siempre de

lejos, no sé si por miedo, no quisieron nunca debatir ni competir con lo que nosotros

representamos”, aseguró.

¿Cómo encontramos un Chile para los acuerdos, considerando la gran diversidad de partidos

políticos en el Congreso y frente este nuevo escenario? Yo no le tengo miedo a la diversidad o a la

pluralidad de voces. El tema es que hay que encontrar una primaria que reúna a todo el mundo. El

error de todo esto, es que nunca hubo primarias que los aunara. Mira que sencillo hubiese sido

con primarias. Que haya cien partidos, pero con primarias. Hay que preguntarle a Bachelet y Boric,

porque nunca quisieron primarias, que eso aumenta la fragmentación. Me atrevo a decir que

estamos en un juego de máscaras al cual no me siento invitado. Yo voy a perseverar con una

propuesta de país. Creo que, si hay una fragmentación, pero también un presidencialismo que se

puede usar para distribuir el poder y conducir. Estamos en una crisis de liderazgo elocuente

Según Marco Enríquez-Ominami hoy en nuestro país quien lidera la problemática de la migración y

sus posibles soluciones, es el fiscal nacional, y en ese sentido asegura que es “una locura. En

ningún país del mundo, el fiscal resuelve los problemas de migración. Los problemas de migración

son problemas de estado, que no son problemas penales.

En cuanto al problema migratorio, Marco Enríquez-Ominami, critica el hecho que aun no se han

juntado los jefes de estado para encontrar soluciones conjuntas al problema. “Hoy estamos en un

juego de máscaras en el debate público. Es un juego de máscaras improductivo. Ha gobernado la

derecha, supuestamente la más exitosa la más eficiente, encabezada por un empresario super

exitoso, ingeniero profesor de economía y no hubo crecimiento, aumento el delito y aumento

narcotráfico. Después dijimos que no gobiernen los mismos de siempre, queremos un joven bien

inspirado. Aumento el delito, aumento la inflación y estamos más mal que antes”, enfatizó. Al

mismo tiempo, Enríquez Ominami aseguro que “el narcotráfico funciona donde hay zonas grises,

por lo que esto es un tema de más estado. El estado debe copar todos espacios.

Nueva Constitución

Según Marco Enríquez-Ominami la nueva constitución debe cumplir ciertos estándares para

realmente este a la altura de las necesidades del país. “La constitución tiene que garantizar, a mi

juicio, elementos básicos. Un sistema político nuevo, no lo va a hacer porque están los acuerdos

están amarrados. Debe garantizar una educación pública, laica y gratuita. Un sistema de seguridad

social, que no debería estar en contra y la legitimidad democrática, bien ganada el domingo de las

elecciones”.

