Más del 35 % de los edificios no tiene seguro para espacios comunes

Cuando aún falta difundir más la entrada en vigencia de la Ley 21.442 que

define la contratación de esta herramienta, muchos copropietarios

desconocen el carácter obligatorio de la nueva normativa que apunta a

protegerlos ante siniestros como un incendio o daños por terremoto.

Mucho se sabe de seguros para autos, otro tanto de los seguros de vida e incluso de los

seguros contra robos. Pero, cabe preguntarse, qué se conoce sobre los seguros para

edificios y condominios, específicamente, para sus áreas comunes y el motivo se relaciona

al parecer con el hecho que existiría escasa información.

En efecto, según el software de administración de edificios llamada edifito.com, más del

35 % de los edificios en Chile no tiene seguro para cubrir eventualidades ocurridas en

espacios comunes; es decir, 1 de cada 3 edificios se encuentra vulnerable en esa materia,

lo que es grave para los copropietarios. Aunque no existen datos consolidados a nivel de

regiones todavía, los antecedentes recabados en la región Metropolitana, casi un 40% de

los edificios o condominios no cuentan este seguro que hoy es una obligación, de acuerdo

a la Ley 21.442 en vigencia.



Ese cuerpo legal se publicó en el Diario Oficial el 13 de abril último y esa misma fecha

comenzó a regir la llamada Ley de Copropiedad Inmobiliaria, derogando la anterior Ley

19.537, salvo algunas disposiciones que –en virtud de artículos transitorios– fueron

pensadas para que tuvieran una entrada de vigencia diferida en el tiempo.

Aunque su articulado es extenso, para efectos prácticos, una de las disposiciones más

relevantes la legislación atingente a los edificios de departamentos y conjuntos de

viviendas bajo régimen de copropiedad está en la obligación de contratar un seguro

colectivo de incendio para aquellos condominios que posean un destino habitacional en

alguna de sus unidades (Art. 43). Y, en el caso de los condominios acogidos al régimen de

copropiedad con anterioridad a la entrada en vigencia de ese artículo específico, el plazo

para contratar el seguro colectivo contra incendio en ese caso es de 2 años.



Bajo este contexto, durante noviembre se lanzó una plataforma bajo el nombre de

EdifitoSeguros.cl, “una herramienta que busca otorgar asesoría para la revisión de las

pólizas de seguro de incendio de espacios comunes que –de acuerdo a la nueva

normativa– ahora es obligatorio contratar”, explica Andrés Valenzuela, gerente de Edifito

Seguros y experto en esta área emergente.



Dicho profesional sostiene que es una tarea fundamental que tanto los administradores

de edificios como el Comité del condominio elegir bien entre el abanico de ofertas de

pólizas que se están ofertando, para lo cual recomienda informarse de manera seria y

aplicada”.



EdifitoSeguros.cl entrega ayuda a la hora de calcular las UF que deben asegurar en

espacios comunes. “Por lo general, las pólizas -independientemente del tamaño del

riesgo- tienen contratados capitales asegurados “estándares”, que no siempre reflejan el

valor real de la cobertura”, explica Valenzuela.

Y agrega que, por lo mismo, “nuestra área de asesoría apoya a los comités y

administradores en la revisión para que los capitales asegurados estén correctamente

calculados. De no ser así, y en la eventualidad de un siniestro, el contratante podría tener

más de algún problema en el proceso del pago del mismo”. Asimismo, Valenzuela advierte

que, de no cumplir con lo establecido por ley, el Administrador y Comité de la

copropiedad podrían ser responsables civilmente de no dar cumplimiento a lo estipulado

en la ley”.

Producto de lo anterior, desde la plataforma digital comentan que lo más recomendable

es asesorarse para contratar una póliza que esté correctamente “configurada”, en especial

en el item de los “capitales o montos asegurados”. De ese modo, a través de la protección

que provee esta nueva opción aseguradora, los copropietarios pueden mantener la

plusvalía de su inversión ante un siniestro de cualquier tipo, los que pueden ir desde un

incendio hasta daños por un eventual terremoto.