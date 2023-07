Más de seis mil viviendas de adultos mayores de Tarapacá han sido beneficiados con la rebaja de contribuciones

Según un estudio del programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem),

durante 2022, más de 300 mil viviendas de personas mayores a nivel nacional se vieron

beneficiadas por la rebaja de contribuciones tras la entrada en vigor de la ley de modernización tributaria.

Para aliviar la carga financiera de las personas mayores que estén en una situación de

vulnerabilidad económica, en abril del 2020 entró en vigencia la ley 21.210 de modernización

tributaria, la cual incluyó una serie de beneficios para este segmento de personas que son

propietarias de bienes raíces no agrícolas destinados a vivienda.

En esa línea, el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem), de la

Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, realizó un informe con el objetivo analizar en detalle

el beneficio entregado y cuál ha sido su impacto desde su vigencia y si ha cumplido con su objetivo

principal.

A modo de balance, en 2020 se registraron 276.902 beneficiarios, mientras que en 2022 hubo

300.341, lo que representa un aumento de 8,5%. Durante 2022, del total de beneficiarios, el 70,6%

(211.988) recibió un beneficio completo, es decir, una disminución del 100% en el pago de sus

contribuciones, mientras que el 29,4% (84.983) recibió una reducción del 50% en el pago de sus

contribuciones.

En el caso de la Región de Tarapacá hubo un total de 6.320 viviendas de personas mayores

beneficiados en el 2022, de las cuales el 75,8% (4.793) se benefició con una rebaja total y el 24,2%

(1.527) tuvo un beneficio parcial en el pago de contribuciones.

En esa línea, Iquique fue la comuna de la región que registró la mayor cantidad de beneficiarios

totales, con 6.320. De ellos, 4.793 personas mayores obtuvieron rebaja total del pago de sus

contribuciones y 1.527 la rebaja parcial.

Al respecto, el director de Cipem, Mauricio Apablaza, recalcó que “este tipo de beneficios

representa un ahorro importante de recursos en uno de los principales gastos realizados por

personas mayores. En un contexto post pandemia, un proceso inflacionario reciente y la lenta

recuperación del mercado laboral para los adultos mayores, la estrategia es relevante para

disminuir la carga financiera de este grupo etario. Al respecto, es importante mejorar la difusión

para que la política pública sea aprovechada por este segmento de la población, especialmente

por aquellas personas que no alcanzaron a utilizarlo al cierre de junio”.

¿Cómo puedo acceder a estos beneficios?

Según consigna la ley, si los ingresos mensuales del hogar son iguales o menores a 1,1 UTA

mensual ($731.309), los propietarios de bienes raíces no agrícolas destinados a vivienda pueden

acceder a una rebaja del 100% en el pago de sus contribuciones. En cambio, si los ingresos

mensuales superan el monto mencionado, pero no superan el monto de 2,5 UTA mensual

($1.625.130), se aplica una rebaja del 50% en el pago de las contribuciones.

Además de estos requisitos, para poder acceder a este beneficio, el propietario debe tener al

menos 60 años en caso de ser mujer y 65 años si es hombre, y la propiedad no debe ser de uso

agrícola, sino destinada a uso habitacional. Por último, el avalúo fiscal no debe exceder de

$192.603.583 al 1 de Julio del 2022. Y en caso de que el contribuyente tuviera varios inmuebles,

no debe exceder de $257.306.349 al 1 de Julio del 2022.

Para revisar el detalle de este beneficio, accede al siguiente link.

Beneficiados por comuna:

Comuna Rebaja Total Rebaja Parcial Total de rebajas

Iquique 4.656 1.517 6.173

Alto hospicio 89 3 92

Pozo almonte 27 0 27

Pica 21 5 26

Huara 0 2 2

Total general 4.793 1.527 6.320