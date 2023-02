Más de 600 personas viajarán por la región a través de proyecto financiado por el Gobierno Regional

Los primeros beneficiados son familias de Caleta Chanavayita, quienes disfrutarán de los atractivos turísticos de la localidad de Mamiña.

Ayer martes partió rumbo a la localidad de Mamiña, el primer grupo beneficiado en el marco del proyecto “Turismo Social: Una oportunidad de igualdad en el acceso al turismo interno de la región de Tarapacá con equidad social y territorial”, que ejecuta la Asociación Gremial de Empresas Marítimas Turísticas de Iquique (AGEMTI) y financia el Gobierno Regional de Tarapacá, con fondos del 7% FNDR social, por más de 62 millones de pesos (M$ 62.741.407).

El Gobernador José Miguel Carvajal, junto al consejero regional, Abraham Díaz, fueron los encargados de despedir a los vecinos y vecinas de Caleta Chanavayita, quienes forman parte de las más de 600 personas de la región que podrán conocer los atractivos turísticos de las provincias de Iquique y del Tamarugal y, así, reactivar la industria turística regional.

Sobre esto, la máxima autoridad hizo hincapié en la importancia de relevar el turismo interno que ofrecen las siete comunas de la región, así como también el aporte a la reactivación económica del sector.

“La región cuenta con una diversidad enorme de maravillas, de patrimonio, de identidad, que es propia de nuestra historia. Y creemos que esa identidad, ese patrimonio, puede ponerse en valor, siempre que la propia ciudadanía perciba lo importante que son. Entonces este proyecto, que busca reactivar el turismo regional, generará que una cantidad importante de proveedores tengan que dar servicios de alimentación, profesionales que van a ayudar y acompañar en los servicios como el guía de turismo o también la paramédico que acompaña, por lo tanto, hay un dinamismo, hay un flujo de dinero que se genera con esta articulación respecto a esta inversión”, aseguró el gobernador Carvajal.

30 VIAJES

Según la jefa de la División de Fomento e Industria del GORE Tarapacá, Carolina Quinteros, este proyecto contempla la realización de 30 viajes turísticos full day para 22 pasajeros cada uno y beneficiará, además, a adultos mayores (8 viajes), estudiantes de establecimientos educacionales municipales (8 viajes), familias vulnerables (8 viajes) y agrupaciones de trabajadores (6 viajes), quienes podrán postular a través de la página de Facebook @tarapacaganamasturismo y una página web que estará disponible en los próximos días, además de acreditar que pertenecen a los grupos beneficiados.

Cada viaje contempla la asistencia en ruta de un paramédico y un guía turístico. También considera; un kit de primeros auxilios, almuerzo, snack de marcha, entrada a atractivo turístico, gorro, seguro, kit sanitario (alcohol gel y bloqueador) y souvenirs.

TURISTAS EN SU PROPIA REGIÓN

Wilda Araya es vecina de Caleta Chanavayita y una de las beneficiadas con este viaje que agradeció y que, después de tanto tiempo, la hará reencontrarse con este rincón del Tamarugal.

“Yo voy a Mamiña porque ya ni me acuerdo cómo era. Hace más de 20 años estoy en Chanavayita y ahí tengo mi casita. A este viaje van niños que sus mamás no podían ir y les dije que yo me hacía cargo de ellos. Mamiña es una experiencia de cosas que se ven, es bonito salir. Agradezco al gobernador por este viaje. Uno va a aprendiendo cada vez más de la vida porque, no porque uno tenga su edad, no va a seguir aprendiendo”, manifestó Wilda.

Quien también manifestó su entusiasmo, fue José Pizarro, otro de los afortunados turistas que disfrutará junto a su familia de este proyecto que espera se replique y beneficie a más familias de la región.

“Mamiña es un lugar bonito. Voy con mi señora y mis dos chiquititos. Este paseo nos sirve a todos, a todas las familias, nos une más y une más al gobierno con nosotros, con las caletas, así no estamos tan abandonados. (La continuidad del proyecto) Sería lo ideal para todas las familias porque hay niños que no conocen el interior, solamente la parte costera o, como dijo el gobernador, niños del interior que no conocen la costa, entonces, sería ideal el intercambio”, cerró el vecino.

Por último, esta iniciativa contempla ocho circuitos y recorridos, entre los que se encuentran: Circuito marítimo Iquique, borde costero sur de Iquique, Mamiña Ancestral, Valle de Camiña, Oasis de Pica y Pampa del Tamarugal, Colchane y Parque Nacional Isluga, Huara y Pisagua Histórico, City tour Alto Hospicio, patrimonio y zona industrial.