Los problemas de “la política” se abordarán solo si se resuelve también el drama de las pensiones

Esta fue la idea que, claramente, transmitió ayer jueves el presidente de la República Gabriel Boric en el Encuentro de los empresarios, ENADE. De esa manera, el primer mandatario envió la señal más poderosa generada por la actual Administración donde priorizó las necesidades más sentidas y urgentes de la ciudadanía más vulnerable.

Largamente esperado dentro de los círculos empresariales, finalmente ayer se concretó la esperada intervención del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien marcó la agenda a todos los sectores del país con definiciones respecto de varios frentes estratégico como son las discusiones y prioridades legislativas, el crecimiento económico y productivo, además de abordar la temática de las eventuales correcciones que requiere el actual fragmentado sistema que se ha generado por “la política”.

Sobre este último punto, el Primer Mandatario señaló que, «desde el Gobierno promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas», precisando muy claramente a continuación: «En esto no hago ningún tipo de cálculo transaccional, ni tampoco apuestas electorales inciertas futuras, porque creo que es bueno para Chile y lo que es bueno para Chile, no tiene que estar sujeto a cálculos pequeños».

Luego vino el gran párrafo “para el bronce” que marcó la pauta de esta jornada y con toda seguridad de las semanas que vienen. Dijo, textual Gabriel Boric: “Sería insultante para la mayoría de la población y contribuiría al desprestigio de la política», que no se logre un cambio, que no se genere un gran acuerdo «sobre algo tan urgente que afecta a la mayoría de nuestros compatriotas, que es en lo que nos hemos demorado más de una década, que es la reforma de pensiones», cerró.

Las reacciones no se hicieron esperar, sin embargo quien hizo la interpretación de este pronunciamiento presidencial fue el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien volvió a hacer un ejercicio “de realidad” y reconoció que “tenemos un sistema atomizado”, indicando que el Presidente ha reconocido que (el tema del sistema político) “es una prioridad, pero lo que él ha planteado es que si avanzamos en la reforma al sistema político, y en paralelo no avanzamos en reformas sociales, la ciudadanía va a evaluar negativamente la reforma al sistema político”, puntualizó.

Y también Elizalde dijo que el Presidente Boric llamó aavanzar en reformar al sistema político, pero resolviendo losdramas sociales que afectan a la población por muchos años sin que sean abordadas ni resueltas.

respecto a la visión sobre el Crecimiento Económico del país, el presidente Boric admitió no ver “el crecimiento desde una perspectiva del chorreo, que pareciera ser un concepto que ha resurgido en estos últimos años. No creo que el crecimiento sea capaz de sustituir el esfuerzo sostenido por apoyar directamente a los más pobres y a los sectores medios. Pero sí creo y estoy convencido, la experiencia práctica me lo ha demostrado, he ido conociendo experiencia comparada en otros países y lo he visto recorriendo todo el territorio nacional, que el crecimiento es una base necesaria para poder contar con los medios materiales, para que, a través de buenas políticas públicas, seamos capaces de nivelar la cancha en la economía, agrandar la torta y, a la vez, repartirla de manera más justa”, se explayó ante la selecta audiencia empresarial.

Al cerrar ese concepto, Boric reconoció que “el crecimiento es importante, sin «peros». No podemos nuestro crecimiento y productividad. A la mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo si no mejoramos vez, y no en vez, tenemos que lograr distribuir de mejor manera y más justa esa riqueza que entre todos generamos.

Finalmente dirigiéndose a los empresarios, el Mandatario lesdirigió a este grupo el siguiente mensaje: “Nuestro país, en definitiva, puede y debe crecer más, y los frutos de ese crecimiento pueden y deben distribuirse mejor para que lleguen efectivamente a los hogares de las familias chilenas. Por eso, nuestra insistencia en avanzar hacia un Pacto Fiscal omnicomprensivo, integral y, por cierto, en la Reforma de Pensiones. No es majadería, es convicción”.

Lo que no se vió de Enade

El salón lleno para escuchar a Boric, Parisi en la exposición de Marcel y los cafés de Pablo Zalaquett

La convocatoria de prensa que hizo el equipo de comunicaciones del Presidente Gabriel Boric para constatar su participación en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024 designó las 8:50 de la mañana como la hora de llegada.

A esa hora, el Mandatario se encontraba en la entrada del Metropolitan Santiago Convention (ex Casapiedra), recibiendo a sus ministras Antonia Orellana (Mujer) —quien llegó hasta Vitacura a pesar de tener una lesión en su pierna, que ha implicado el uso de una bota ortopédica— y Jessica López (Obras Públicas).

Con ello, ya se comenzaba a anticipar el inicio de la Enade, que venía con una evidente tensión entre el sector empresarial y el Gobierno. De hecho, a ello fue la primera referencia que realizó Boric —el tercero en exponer, tras Karen Thal, directora de Icare, y Ricardo Mewes, presidente de la CPC— en su discurso, con una frase que buscaba apaciguar los ánimos.

“¿Les gusta ir al estadio? A mí me gusta ir al estadio y trato de ir en el escaso tiempo que las responsabilidades del cargo implican. Si este fuese un partido, la previa ha estado caliente“, apuntó.

presidente de la CPC

Lavín, Parisi y Zalaquett

El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, fue uno de los que asistió a la Enade. El economista —vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en su momento—, estuvo presente en la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel —quien bromeó con la alusión que hizo Boric previamente de que no “iba a aburrir con las cifras”, diciendo que él sí lo iba a hacer—, junto al exministro de Hacienda y actual funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés.

También estuvo presente el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y los alcaldes de La Florida y Providencia, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei (UDI). Pero, quien se robó las miradas y la atención de las cámaras de los medios de comunicación durante los primeros minutos de la cumbre fue el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

El militante de la UDI estuvo en el ojo del huracán en el verano, luego de que se revelara que ministros de Estado —entre ellos Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), entre otros— concurrieron a su vivienda para exponer sobre determinados temas. Ello pese a que Zalaquett hoy en día se desempeña como lobbista.

Una de las personas que se vio envuelta por la polémica, la expresidenta del PPD, Natalia Piergentilli —quien también estuvo presente—, compartió un café que ofrecía el lugar con él. Otra figura que se le acercó fue el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga.

También acaparó la tensión el diputado Gonzalo Winter (CS), luego de que a comienzos de semana el Presidente Boric le señalase como “liderazgo tremendamente potente”, en miras de las presidenciales 2025.

