Los alimentos más dañinos para el riñón

La dolencia renal afecta a un 10% de la población adulta y solo la

prevención hace la diferencia. La cafeína y la sal por ejemplo aumentan la

hipertensión y, por tanto, produce un aumento de la hiperfiltración, la cual

provoca deterioro renal si se mantiene en el tiempo.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Suele definirse como una enfermedad silenciosa, puesto que no da señales y no avisa.

Cuando aparecen los primeros síntomas ya hay algún tipo de afección renal. En tal sentido

cada año millones de personas mueren de forma prematura por complicaciones

relacionadas a la patología. Es por eso que la prevención es la clave para proteger los

riñones y detener el deterioro.

La necesidad de una detección temprana es de suma importancia al considerarse las

alarmantes estadísticas: en el mundo la cifra asciende a 600 millones y en Chile sobrepasa

cómodamente el millón de afectados.

De hecho, se estima que 1 de cada 10 personas tienen alguna forma de alteración renal y

la gran mayoría lo desconoce sino hasta que inicia un tratamiento tardío. Si bien diversas

organizaciones de la salud están trabajando fuertemente en estrategias preventivas, se

cree que en la próxima década se incrementará casi un 20 por ciento la cantidad de

pacientes.

PROTEÍNAS EN EXCESO

La necesidad de una detección temprana es de suma importancia por la función de los

considerados órganos vitales. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre y eliminar

las sustancias tóxicas mediante la orina. Además, participan en el control de la presión

arterial, normalizan el volumen del líquido corporal al retener o eliminar el agua, regulan

la formación de glóbulos rojos e intervienen en el metabolismo óseo mineral mediante la

formación de vitamina D.

Entre las medidas esenciales de prevención están las que se enfocan en la alimentación.

Desde hace tiempo, se reveló que una dieta alta en proteínas es dañina para los riñones e

incluso aumenta el riesgo de desarrollar cálculos renales o cáncer.

El exceso de sal en las comidas también hace lo suyo: puede generar que los riñones

retengan más agua para disolver el mineral en el torrente sanguíneo. Otro aditivo no

recomendado son los edulcorantes artificiales. En tanto, los productos con cafeína

estimulan el flujo sanguíneo, lo que aumenta la presión arterial en los riñones. Además,

los alimentos transgénicos -aquellos que han sido producidos a partir de un organismo

modificado mediante ingeniería genética- pueden dañar también al hígado.

Un dato llamativo para los jóvenes es que tomar muchas bebidas azucaradas y productos

lácteos se asocia con la formación de cálculos renales. La dieta indicada por los

especialistas para evitarlos incluye mucho consumo de agua (al menos 2 litros para que el

organismo disolver cualquier tipo de calcificación), disminuir la sal, reducir la ingesta de

grasas y harinas, limitar la mermelada, miel, productos de pastelería y dulces. También se

debe controlar los alimentos ricos en proteínas -como carnes y huevos-, con un tope de

entre 120 y 150 gramos al día.

Tema aparte son las personas que padecen de obesidad, ya que favorece la diabetes tipo

2 e hipertensión arterial, dos de las causas líderes de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en

el mundo.



TÉ O CAFÉ AL MÍNIMO

un mayor consumo de café, que equivale a dos tazas o más al día, se asocia con peor

función renal a lo largo de un año”. Una baja tasa de filtrado glomerular quiere decir que

el riñón está peor y una alta tasa que está mejor”.

“El café y el té son ricos en compuestos activos que tienen propiedades antioxidantes y

antiinflamatorias, con posibles efectos beneficiosos para la salud humana”, explica Jordi

Salas, uno de los autores principales del estudio y coordinador del estudio Predimed Plus.

El café es, por cierto, una bebida muy consumida en la población mediterránea y una de

las principales fuentes de cafeína en la dieta.

Además de ese contenido en polifenoles, vitaminas, minerales y fitoquímicos, el café tiene

un alto contenido en cafeína. “Ésta se ha considerado siempre que aumenta la

hipertensión y, por tanto, produce un aumento de la hiperfiltración, la cual si es

mantenida a lo largo del tiempo es lo que va a producir un deterioro del riñón”, explica

Díaz.

No se trata de eliminar el café de la dieta completamente, sino de reducir la cantidad de

consumo en las personas mayores que tienen enfermedad renal, obesidad, diabetes,

triglicéridos altos y HDL bajo, y esto puede hacerse reduciendo el café con cafeína y

reemplazándolo por descafeinado.

Y no hay que olvidar que en personas mayores con enfermedades ligadas a la obesidad el

consumo diario de 50 mg -unas dos tazas- de café con cafeína ya impacta la función renal.