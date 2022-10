Mito 1. No tengo buena salud. Nadie querría mis órganos o tejidos: Muy pocas afecciones

médicas te descalifican automáticamente para donar órganos. La decisión de utilizar un órgano se

basa en criterios médicos estrictos. Puede ser que ciertos órganos no sean adecuados para el

trasplante, pero otros órganos y tejidos pueden estar bien. No te descalifiques prematuramente.

Solo los profesionales médicos pueden determinar en el momento si determinados órganos son

adecuados para un trasplante.

Mito 2. Si acepto donar mis órganos, el personal del hospital no se esforzará tanto para salvar mi

vida.

Cuando vas al hospital para recibir tratamiento, los médicos se concentran en salvar tu vida, no la

de otra persona. Te atenderá un médico cuya experiencia se acerque lo más posible a tu afección

en particular y que pueda brindarte la mejor atención posible.

Mito 3. Tal vez, no esté realmente muerto cuando firmen mi certificado de defunción: Aunque es

un tema popular en los tabloides, en realidad, la gente no empieza a mover los dedos de los pies

después de ser declarada muerta. De hecho, a las personas que han aceptado la donación de

órganos se les hacen más pruebas (sin costo alguno para sus familias) para determinar que están

realmente muertas que a aquellas que no han aceptado la donación de órganos.

Mito 4. La donación de órganos va en contra de mi religión: La donación de órganos concuerda

con las creencias de la mayoría de las principales religiones. Estas religiones incluyen el catolicismo

romano, el islamismo, la mayoría de las ramas del judaísmo y la mayoría de las creencias

protestantes.

Mito 5. Soy menor de 18 años. Soy demasiado joven para tomar esta decisión: Muchos estados

permiten que las personas menores de 18 años se registren como donantes de órganos, pero la

decisión final seguirá siendo responsabilidad de tus padres o tu tutor legal. Conversa sobre tu

deseo de convertirte en donante de órganos con tu familia y pídeles su consentimiento. Ten en

cuenta que los niños también necesitan trasplantes de órganos, y por lo general necesitan órganos

más pequeños que los que un adulto puede proporcionar.

Mito 6. Un funeral con ataúd abierto no es una opción para las personas que han donado

órganos o tejidos:

La donación de órganos y tejidos no interfiere en la celebración de un funeral con ataúd abierto. El

cuerpo del donante se viste para el entierro y se trata con cuidado y respeto, por lo que no hay

signos visibles de donación de órganos o tejidos.

Mito 7. Soy demasiado viejo para donar. Nadie querría mis órganos: No hay una edad límite

definida para donar órganos. La decisión de usar tus órganos se basa en criterios médicos

estrictos, no en la edad. No te descalifiques prematuramente. Deja que los médicos decidan en el

momento de tu muerte si tus órganos y tejidos son adecuados para el trasplante.

Mito 8. Me gustaría donar uno de mis riñones si alguien de mi familia lo necesitara: Aunque ese

solía ser el caso, ya no lo es. Ya sea que la persona a la que deseas ayudar sea un familiar lejano,

un amigo o un completo desconocido, puedes donar un riñón a través de ciertos centros de

trasplante.

Si decides convertirte en donante vivo, te someterás a un extenso interrogatorio para garantizar

que estés al tanto de los riesgos y que tu decisión de donar no se base en un beneficio económico.

También se te harán pruebas para determinar si tus riñones están en buenas condiciones y si

puedes llevar una vida saludable con un solo riñón.

Mito 9. Los ricos y famosos encabezan la lista cuando necesitan un órgano donado: A los ricos y

famosos no se les da prioridad cuando se trata de asignar órganos. Puede parecer así por la

cantidad de publicidad que se genera cuando una celebridad recibe un trasplante, pero no son

tratados de manera diferente a los demás. La realidad es que la celebridad y la situación

económica no se tienen en cuenta en la asignación de órganos.

Mito 10. A mi familia se le cobrará si dono mis órganos: A la familia del donante de órganos

nunca se le cobra por la donación. A la familia se le cobran los costos de todos los esfuerzos finales

para salvar tu vida, y esos costos a veces son malinterpretados como costos relacionados con la

donación de órganos. Los costos de la extirpación de órganos están a cargo del receptor del

trasplante.