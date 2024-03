Llegó marzo y aún no tengo colegio

Luego de meses finalizado el Sistema de Admisión Escolar, muchos estudiantes no

tienen colegio aún o no están conformes con el establecimiento que se les asignó y

desean hacer un cambio. ¿Qué se puede hacer al respecto? Te contamos los detalles

En el caso de que algún estudiante no tenga colegio aún o desee cambiarse de colegio, hay

opciones para acceder a los cupos vigentes en los distintos establecimientos.

El Ministerio de Educación a partir de enero del 2024, digitalizó las listas de espera con la

plataforma llamada Anótate en la lista, donde las familias pueden entrar en cualquier

momento del año en el caso de querer acceder a alguna institución del Sistema de

Admisión Escolar.

Algunos colegios del país, además, tienen el proceso de matrícula, ficha de admisión y pago

de forma digital, volviendo mucho más efectivo y sencillo el proceso de entrada al colegio

con apoyo de Tether, la misma empresa que desarrolló Anótate en la lista.

¿Qué debe hacer una familia que necesite solicitar una vacante en un colegio para

sus hijos e hijas?

Debes ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl, hacer clic en “Anótate en la Lista”,

registrar un usuario, el cual puede ser o no el correo electrónico que se utilizó en el Sistema

de Admisión Escolar, y seleccionar los establecimientos educacionales donde solicita un

cupo. Si aún no sabes qué colegios están en el lugar que buscas, puedes explorar la oferta

educativa en https://chile.explorador.com/map

Una vez seleccionados los colegios de interés podrá enviar una solicitud de cupo para el

nivel específico donde busca vacante, y luego quedar a la espera de que el colegio

responda a esa solicitud. Si el establecimiento tiene vacantes disponibles, las irá

entregando por orden de llegada, y si no tiene lo enviará a una lista de espera, que es

pública y transparente para toda la ciudadanía.

Por último, una vez confirmada esa vacante, deberá ponerse en contacto con el colegio

para terminar el proceso de matrícula y entregar la documentación necesaria. ¡Este paso es

muy importante! Porque permitirá que se realice efectivamente la matrícula.