Lancheros de Turismo: «No haremos paseo al mar de Cavancha, la gente prefiere fuegos artificiales»

A esta fecha el público no se ha manifestado con reservas para navegar durante la última noche

del años 2023 y presenciar el espectáculo tradicional que da la bienvenida al Año Nuevo en la

rada de Cavancha.

Así lo manifestaron a Diario El Longino, los dueños de lanchas de turismo del Muelle Prat, a través

de su presidenta, Gloria Chávez, señalando que al cambiarse el show de fuegos artificiales y no

existir interés de la gente, no harán paseos el día 31.

Para tomar esa decisión, Chávez, dijo que a esta fecha, nadie se pronunciado o acercado para

reservar asientos en las embarcaciones de paseo. «Esto es un fenómeno extraño, porque siempre

la primera quincena de diciembre ya teníamos copados todos los espacios de las ocho lanchas de

paseo. Lo que pasa, es que cuando se informó que cambiarían los juegos de artificio por los

modernos drones, como que se perdió la tradición de tantos años».

La dirigente de los dueños de embarcaciones, dijo que el acuerdo de no salir a navegar, salió de

una reciente asamblea de los socios del sindicato de lancheros.

Además, hizo mención que el presente año ha sido uno de las peores temporadas, con escaso

público y que las naves deben ser sometidas a constante mantenimiento para seguridad de los

pasajeros.



«Si bien, a poco de pasar la pandemia hubo un repunte de la actividad turística luego, sobrevino

una baja que no hemos podido remontar. Nuestro gremio tiene como único recurso de

sobrevivencia los paseos a la bahía, especialmente de turistas provenientes de Bolivia y del sur de

Chile. Y los precios se mantienen a $ 4.000 por adulto y las tres mil pesos para niños por una hora

de paseo a bahía, saliendo del Muelle de Pasajeros Prat, pasando por el Club de Botes, la isla de

los lobos marinos, continuando frente a los sitios de desembarco de naves del puerto para dar una

vuelta al sector de la Boya de la Esmeralda. Todo eso con la narración de un guía que explicaba a

los pasajeros la historia marítima de Iquique».

Aclaró, eso sí, que la navegación hacia el mar de Cavancha, la noche de Año Nuevo siempre tuvo

una tarifa especial, pero que ese no es el caso en esta oportunidad, porque el público ya sabe, por

toda la información entregada que no habría juegos artificiales, sino que drones, que también es

un espectáculo maravilloso…pero la gente prefiere los fuegos artificiales que además duraban casi

media hora iluminando los cielos de Iquique.

Así las cosas, los paseos a la bahía continuarán con las tarifas de cuatro mil pesos para adultos y

tres mil para niñas y niños.

Vale recordar que el cambio de fuegos artificiales por drones es un acuerdo del Concejo Municipal,

consideración a las personas con Trastornos Espectro Autista y también con las mascotas.