El general director Ricardo Yáñez había sido citado este martes por el

Ministerio del Interior a partir de su emplazamiento a los

parlamentarios y el Ministerio Público por el atropello del cabo Álex

Salazar, quien murió horas después de que Yáñez acudiera a La

Moneda. Con la muerte de Salazar suben a 12 los policías fallecidos en

actos de servicio desde 2000, mientras el general ha endurecido el

tono a partir del incremento de la ineseguridad y el apoyo que ha

recuperado Carabineros en los estudios de opinión. A continuación lo

que ocurrió durante su visita a la ministra Tohá, el revuelo político

que generó lo ocurrido y la ascendente trayectoria de Yáñez.



Lo que ocurrió en La Moneda y el Congreso. En octubre del año pasado,

a propósito de la muerte de sargento 2º Carlos Retamal, asesinado de un

fierrazo en el rostro mientras controlaba carreras clandestinas en San

Antonio, el general director de Carabineros, realizó un duro

emplazamiento. “Creo que es un momento de un punto de inflexión en

que todos y cada uno de los intervinientes en el sistema penal hagamos

un esfuerzo mayor para que los responsables de quienes agreden, a

quienes tienen que defender a la ciudadanía estén en la cárcel y no al

revés”, dijo en esa ocasión.

 Este lunes, luego de visitar al cabo Álex Salazar, Yáñez demandó del

parlamento avanzar en cambios legales que permitan a la policía

uniformada hacer su trabajo con la certeza que “no será

cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades ni

por nadie”. Sus palabras no cayeron bien en La Moneda, porque

hizo directa referencia a dos instituciones que gozan de

independencia, como el Poder Legislativo y el Ministerio Público.

Tohá convocó para la mañana de este martes al general a

Palacio.

 Aunque hay apoyo hacia la institución para mejorar la protección

legal y hacer más gravosas las penas a quienes agreden o

atenten con la vida de los funcionarios, sus dichos cayeron mal en

La Moneda, al ir dirigidas dos instituciones que gozan de

independencia, como es el caso del Congreso; y de autonomía, el

Ministerio Público.

 Yáñez acudió al despacho de Tohá, donde a la salida asumió el

compromiso de cuidar las “formas”, pero no retrocedió en los

objetivos: “Uno siempre puede mejorar la forma en cómo se

plantea, pero yo no pierdo el fondo de lo que quiero señalar, de

que el trabajo que se está haciendo en materia legislativa es

tremendamente importante”.

 Casi en paralelo, la citación generó revuelo político. La alcaldesa

Evelyn Matthei dijo: “Lo que requiere Carabineros es respaldo y

no llamados a dar explicaciones”.

 Horas después, el cabo Salazar falleció por las graves lesiones

sufridas al ser atropellado el domingo, mientras realizaba una

fiscalización.

 La ministra Tohá se encontraba en ese momento en el Congreso y

pidió un minuto de silencio, mientras en La Moneda el subsecretario

Manuel Monsalve entregó todo el apoyo a carabineros. Yáñez había

dicho por la mañana que se sentía con todo el apoyo del Mandatario.

 El cabo Salazar participaba en un procedimiento destinado a cerrar a

un local de alcoholes que funcionaba fuera de horarios, cuando

fueron atacados por algunos individuos que permanecían en el local.

El policía fue atropellado por un ciudadano venezolano que lo atacó

intencionalmente.

Trasfondo. Los dichos del general Yáñez fueron respaldados por el alto mando

institucional. La muerte de Salazar provocó un profundo impacto en las filas. El

cabo se convirtió en el primer mártir institucional del 2023, que hasta ahora sólo

mostraba 891 lesionados.

 En la institución hay preocupación y molestia por la relativización y la

normalización de las agresiones a carabineros, como también por la

escasa reacción de los tribunales cuando estos casos llegan a su

conocimiento. “Ni siquiera decretan prisión preventiva para los

autores”, explicaron a este medio.

 En el caso de los fallecidos, entre 2020 y 2023 hay 12 asesinados en

actos de servicio. Solo el año pasado murieron 7 carabineros a

manos de delincuentes.

 Los lesionados, en tanto, entre 2020 y 2023 hay 18.177 carabineros

atacados y heridos en actos de servicio.

 Entre el 1 de enero y el 13 de marzo de este año, esta cifra llega a

890.

 Yáñez ha subido el tono a partir del incremento a la delincuencia y en

momentos en que Carabineros se ha constituido en uno de las

instituciones más evaluadas, de acuerdo a diversos estudios de

opinión.

Quién es. El 28 de diciembre de 2018, Piñera anunció un nuevo alto mando de

Carabineros. El caso Catrillanca provocó la salida del entonces general director,

Hermes Soto, y casi todo su alto mando. Fue reemplazado por Mario Rozas

Córdova. Ese día, asumió como director de Orden y Seguridad, y tercero en la

línea de mando, el general Yáñez.

 Ricardo Alex Yáñez Reveco (56), nacido en San Fernando, pertenece

a la promoción 1986-1987. Al igual que los dos generales directores

que lo antecedieron, Hermes Soto y Mario Rozas, es hijo de un

suboficial de Carabineros.

 Tiene otros dos hermanos, pero ninguno siguió los pasos del jefe de

familia. En cambio, uno de sus dos hijos, el menor, actualmente es

aspirante a oficial de la Escuela de Carabineros. El otro, es abogado.

 En parte de la oposición estiman que adhiere a una línea de izquierda

moderada, mientras entre sus cercanos dicen que es un hombre

transversal. “Es amigo de todo el mundo, trata con senadores y

diputados por igual y no se fija en las tendencias de izquierda o de

derecha”, dicen.

 Internamente, tanto entre el personal activo como en retiro, hay

diferencias de opinión por algunos cambios que el general director ha

introducido. Los que lo apoyan, destacan “él es especialmente

cuidadoso en respetar la diversidad sexual, los pensamientos

políticos de todas las personas y es muy bueno escuchando

sugerencias e ideas que puedan hacer avanzar a la institución hacia

ese respeto”.

 Los que rechazan, creen que algunas innovaciones han afectado al

respeto hacia la labor institucional y a la solidez del papel que debe

desempeñar un carabinero.

 Durante su gestión ingresó a Carabineros la primera mujer transexual,

algo que en el pasado reciente era impensado dentro de las normas

reglamentarias internas. Isabella Panes Proboste ya egresó de la

Escuela de Formación Policial y en una ceremonia encabezada por el

propio Yáñez.

Su ascenso. Desde la época en que Gonzalo Blumel era ministro del Interior,

Yáñez era el favorito para suceder a Mario Rozas. Entre los motivos, señalan las

autoridades de la época, estaban su compromiso con las reformas en

Carabineros, que había liderado cambios en el control del orden público y forjado

buenas relaciones con las autoridades. Además, fue muy activo en la formación

del nuevo Alto Mando.

 Para entonces, del ex prefecto en San Fernando se afirmaba que no

había comisaría que no conociera: desde Vitacura a La Pintana.

Como Hermes Soto, antecesor de Rozas, es considerado carabinero

de calle y no de escritorio.

 Fue muy cercano al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli,

con quien, entre otras cosas, monitoreaba los disturbios en Plaza

Baquedano.

 Aparece flexible en las formas, pero es considerado un duro.

 Desde el estallido del 18 de octubre se indicó que visitaba todos los

viernes en la noche, a veces a la 01:00, a cada uno de los

funcionarios heridos internados o siendo atendidos en el Hospital de

Carabineros

 Ejerce liderazgo, es de mucho control y le cuesta delegar, señalan

quienes lo conocen. Realizó un cambio estructural en Carabineros

que siempre se lo había imaginado: las brigadas del OS7 y OS9

pasaron a depender de él.

 Para algunos, Yáñez es un reformista convencido.

Críticas a su designación. El 19 de marzo de 2018 había sido ascendido de

coronel a general y se hizo cargo de la Zona de Tarapacá, quedando en el número

33 en el orden de antigüedad de los generales. El 28 de diciembre de ese año fue

ascendido a general inspector y asumió la Dirección de Orden y Seguridad. El 6

de noviembre de 2019 fue designado general subdirector, cargo en que estuvo

solo 13 días, cuando fue nombrado general director en reemplazo de Mario Rozas,

el 19 de noviembre.

 Amnistía Internacional criticó su nombramiento dado que cuando

estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, se cometieron

graves violaciones a los derechos humanos que deben ser

investigadas por la Fiscalía, según señaló el organismo en una

declaración pública emitida el mismo día de su ascenso.

 Las críticas a su nombramiento aparecen por la responsabilidad que

tenía Yáñez en la planificación operativa y en la actuación de

Carabineros a partir del 18 de octubre de 2019, ante la ola de

violencia y vandalismo ocurrido en el denominado “estallido social”.

 El 26 de noviembre de 2019, Human Rights Watch hizo público un

informe que acusaba uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

y transeúntes, y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de

Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.

 El INDH denunció lesiones oculares que afectaron a 163 personas. El

organismo presentó un total de 2.520 querellas, de las cuales 2.340

apuntaban a un actuar inapropiado de la policía.

 Durante los días que se extendió la violencia, el Ministerio Público

recibió 8.827 denuncias por supuestos delitos cometidos por agentes

del Estado. Hubo 75 funcionarios formalizados por delitos vinculados

a violaciones de derechos humanos.

 Sin embargo, quienes lo conocen lo defienden. Lo califican como

“hombre de la calle”, que sabe de servicios policiales, planificar y

perseguir puntos conflictivos en materia de delincuencia. Yáñez, de

hecho, ha sido jefe de tenencia, comisario, subprefecto administrativo,

jefe de grupo de formación de nuevos carabineros, prefecto, prefecto

operativo, director del Departamento de Operaciones Policiales, entre

otros.

