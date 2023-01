La Oposición en Tarapacá no tienen proyecto para la región

Gonzalo Prieto, presidente del PPD en Tarapacá cuestiona a la oposición local

y al Gobierno anterior por “una gestión deficiente” en la crisis migratoria y de

seguridad que vive Tarapacá, además refiere a la visita a la región de la

ministra del Interior, Carolina Tohá, la próxima elección de constituyentes y

la futura militancia del Senador Jorge Soria.

¿Cómo evalúa la visita de la Ministra Toha?

-Me ha parecido una buena visita, la ministra tiene clara la situación por la

que pasan las y los habitantes de Tarapacá. Hemos podido coincidir en la

tarea que el gobierno debe hacer en estos próximos tres años para dar

seguridad pública, económica y social.

La Senadora Luz Ebensperger ha insistido en que se requiere estado de

excepción en la Región. Incluso una diputada de su coalición piensa lo

mismo. ¿Usted cree necesario un estado de excepción en Tarapacá?

-El problema de la política hoy, y desde hace muchos años, es que

generalmente quienes alcanzan puestos de representación electoral están

más ocupados en no perder votos que en el bien mayoritario de las personas.

La Senadora se olvida que gobernaron 4 años, y que en esos cuatro años su

único legado ha sido una gestión deficiente, carente de resultados y sin

ninguna obra emblemática.

Durante el inicio del gobierno de Gabriel Boric ha tenido que limpiar el

desastre que originaron. Las derechas no tienen ningún proyecto de

desarrollo para la Región, repiten y repiten frases hechas sin contenido. Si

creen que seguiremos tolerando su discurso de odio le decimos fuerte y claro

no nos quedaremos callados.

¿Pero el Estado de Excepción?

Ese es un discurso de la derecha. Las autoridades saben que tal y como existe

hoy el estado de excepción, éste no tendrá ningún impacto en la seguridad

pública. La derecha trasladó la estrategia de la Araucanía al norte. Lo de ellos

no es dar soluciones, sino denunciar problemas.

El proyecto de ley que ha ingresado la ministra Toha por instrucción del

presidente Boric permitirá dar mejor seguridad y controlar la migración.

Veremos dichos resultados cuando los militares tengan de verdad

herramientas para controlar la frontera y detener a quienes llegan de forma

irregular inmediatamente.

¿Hablaron con la ministra sobre cómo anda la gestión del gobierno en

Tarapacá?

Tuve oportunidad junto algunas personas de nuestro partido de conversar

sobre la situación de la región. Hemos respaldado la gestión del delegado y

las autoridades regionales. Sabemos que hay muchos asuntos que mejorar

tanto nivel nacional como regional, y la ministra nos contó cuales serán

dichas mejoras.

También le manifestamos nuestra preocupación respecto de los servicios

públicos que aún no tienen conducción. Se debe resolver lo antes posible la

designación de las autoridades en los temas sensibles para las personas. Eso

permitirá mejorar la gestión y darle rapidez a las respuestas que la

ciudadanía exige.

PROCESO CONSTITUYENTE.

El 7 de febrero deben inscribirse los candidatos y candidatas al nuevo

proceso constituyente. El PPD ha optado por dos listas y tiene en tensión a

la alianza de gobierno. ¿Por qué dos listas y no una lista única?

Aquí no debe haber ninguna tensión. El nuevo acuerdo constituyente fue

firmado por todas las fuerzas políticas democráticas del país, desde el Partido

Comunista hasta la UDI. Lo importante aquí es que podremos tener un

Estado Social de Derecho que proteja los derechos fundamentales de la

salud, la vivienda, la seguridad, la educación, las pensiones. El objetivo

primordial es tener un país que siga creciendo económicamente pero que

garantice derechos a las personas, sobre todo a quienes menos tienen.

¿El PPD está hablando con el exsenador Sergio Bitar para ser candidato a

constituyente?

El PPD les ha pedido a todas y todos quienes han sido importantes en la

conducción del país estén disponibles. No hay una conversación cerrada, y

Sergio Bitar tiene sin duda un importante conocimiento de la región, eso yo

lo considero, pero tampoco se trata de hacer turismo electoral. Tenemos

mujeres y hombres interesados en ser candidatos, los escucharemos y

veremos quienes pueden garantizar que las banderas de un Estado de

Bienestar se concreten en la nueva constitución.

Hace unas semanas el diario La Tercera sacó una nota donde dice que el

senador Jorge Soria militará en el PPD nuevamente. ¿Eso es cierto?

Si así es. Nos sentimos muy contentos y orgullosos que una persona tan

importante para la región finalice su periodo senatorial como militante del

PPD. Don Jorge Soria fue fundador del partido en Tarapacá, no hace falta

enumerar su enorme contribución. Hoy en el Senado está siendo un

parlamentario leal a la bancada de nuestro partido, y por sobre todo al

gobierno del presidente Gabriel Boric.

¿Significa entonces que volverán a ir juntos para las elecciones que vienen?

Estamos conversando sobre ello, tanto al interior de nuestro partido como

con otras fuerzas que desean integrarse con nosotros. El sorismo es diverso,

habrá personas que desean acompañar a don Jorge y venirse a militar a

nuestro partido, y otras razonablemente quizás no lo hagan, y eso lo

respetamos.

Para nosotras y nosotros es importante que quienes deseen integrar el

proyecto político del PPD en Tarapacá adhieran a nuestra historia, nuestros

principios, valores y que deseen contribuir con un proyecto regionalista,

progresista y sostenible. Para representar a nuestro partido hay que

idealmente militar en él.

¿Usted será candidato?

Tengo desafíos personales que concretar este año. Ya habrá tiempo para

pensar y decidir volver a la contienda electoral. Hay bastante trabajo siendo

presidente.