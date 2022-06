Iniciativa de SernamEG Tarapacá y ejecutada por el Municipio de Huara para apoyar a las madres trabajadoras 

Niños y niñas mostraron sus talentos musicales y deportivos en el Lanzamiento del Programa 4 a 7

Proporciona a mujeres responsables de niños/as o adolescentes entre 6 a 13 años, el acceso al servicio de cuidado en un recinto escolar y apoyo a su participación en el mercado laboral

Con presentaciones musicales y dinámicas deportivas por parte de los niños y niñas del Programa 4 a 7 de Huara, se dio el vamos oficial de este año, frente a autoridades regionales, comunales, madres, padres y apoderados/as en el Liceo Superior de la comuna.

Con la asistencia de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Natalia Currín Aracena, en representación del alcalde José Bartolo, la directora del DAEM, Karen Valdés, la directora del establecimiento superior, Carol Brantes, la coordinadora del 4 a 7 de SernamEG, Verónica Jiménez y la encargada comunal del 4 a 7, Katherine Cuevas.

La jornada partió con mucha energía y emoción por parte de los presentes, quienes deseaban ver la calidad de los aprendizajes en los talleres de danza, folklore, manualidades, deporte y cultura.

Los primeros en apoderarse del escenario y capturar los aplausos fueron los niños/as del talleres de danza y folklore, con una muestra basada en el éxito de la película Grease Brillantina, cuya coreografía fue supervisada por las monitoras Katherine Órdenes y Glenda Ticuna.

Luego fue el turno de los/as integrantes de deporte, con una revista variadas de distintas disciplinas que consideraron básquetbol, vóleibol, aro Hula-Hula, fútbol, taekwondo y cheerleader.

La directora de SernamEG en Tarapacá, Natalia Currín, felicitó el talento de todos los niños/as en la jornada de lanzamiento y la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía económica para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Agradecer la confianza de las madres trabajadoras por sumarte este nuevo año a esta iniciativa, donde esperamos que sea una gran experiencia tanto para ustedes como para sus hijos/as más amados. Esta iniciativa imparte diversos talleres integrales en áreas de danza y deporte y reforzamiento escolar, porque sabemos que una de las preocupaciones diarias al estar en el mundo del empleo o en busca de ello, es el cuidado de sus seres más amados tras el término de la jornada escolar. Felicitar la calidad de las presentaciones y el compromiso del equipo comunal ya que sé que entregan mucho cariño y dedicación en cada actividad que imparten. Este trabajo conjunto a favor de las mujeres de la comuna no sería posible sin el Municipio de Huara, nuestro ejecutor en el territorio”.

NIÑOS/AS

Constanza Cabellos Martínez, asiste al programa 4 a 7 en Huara, donde compartió su testimonio y experiencia en esta iniciativa. “Me siento muy bien ya que puedo compartir con mis compañeros y compañeras a pesar de la distancia (covid-19) igual podemos reír y conversar. Hacer actividades manuales y reforzar los aprendizajes en conjunto con las monitoras que nos apoyan con las tareas del colegio, ya que la mayoría de nuestras madres llegan tarde por trabajo y lo único que queremos es que compartan con nosotros”.

Opinión similar entregó Edwin Arista Quispe. “No quise estar ausente, y me gustaría dar mi relato como participante del 4 a 7. Es mi primera vez en esta iniciativa y me agrada mucho estar acá, me gusta compartir con mis amigos y conversar con ellos, ya que en bastante tiempo no lo habíamos hecho. Me gusta este programa ya que las tías nos sacan al parque a jugar en los juegos, porque mi madre por trabajo no los pueden sacar y mucho menos ayudar en las tareas del colegio, cosa que con las tías sí podemos hacer con mi hermano y yo estamos muy contento de estar en este espacio”.

FAVORECIDA

Aracely Cáceres Ibarra es una de las madres trabajadoras favorecidas en el programa en la comuna, impulsado por SernamEG y ejecutado por el Municipio de Huara.

“Soy Aracely, madre de Paz Silva Cáceres, quien cursa actualmente quinto año básico, y hoy como una de las madres agradecidas de esta oportunidad que me brinda el Liceo de Huara, en conjunto con su Ilustre Municipalidad y SernamEG. Siento la necesidad de compartir mi experiencia en este Lanzamiento del “Programa 4 a 7”, es el primer año que mi hija participa y quiero comentarles la dedicación y preocupación por nosotras las mujeres y lo más importante por nuestras hijas e hijos. Agradezco su apoyo incondicional, su buena voluntad, el cariño, la dedicación que les entregan y en especial a mi hija, ya que con este programa yo puedo trabajar tranquila sin tener preocupación por las tareas y el cuidado de ella tras el término de la jornada escolar”.

INSCRIPCIONES

Actualmente en el Programa 4 a 7 de Huara quedan 9 cupos disponibles para las personas interesadas, requisitos e inscripción se puede hacer en https://app.sernam.cl/form/2022/myt/4a7/ o directamente con el equipo en el Liceo.