Hospital atendió 75 pacientes en operativo de Glaucoma

Desde todas las comunas de la región llegaron hasta la unidad de

Oftalmología del hospital “Dr. Ernesto Torres Galdames” personas

que esperaban atenderse. Entre ellos, derivados de centros de

atención primaria para tratar esta patología ocular que representa la

principal causa de ceguera en la población.

“Glaucoma es una patología que no presenta síntomas, por lo que

el llamado es a controlarse una vez al año, sobre todo a las

personas mayores de 40 años con antecedentes de familiares

directos que la padecen. Si bien no se puede curar, es posible

frenar su avance cuando se detecta en etapas iniciales”, comentó el

médico oftalmólogo, Felipe Espinoza.



El operativo, realizado por iniciativa de los propios funcionarios de

esta unidad, estuvo enmarcado en la Semana Mundial del

Glaucoma, como una manera de sumarse a las diversas instancias

que a nivel nacional buscaban visibilizar esta enfermedad. Durante

varias semanas prepararon la actividad, que convocó a médicos,

enfermeros, paramédicos, tecnólogos médicos y personal

administrativo que trabajaron ad honorem en todo el proceso.

“Es importante relevar el compromiso de los funcionarios que tienen

iniciativas como estas, que hacen que valga la pena trabajar en

salud pública al ver cómo trabajan de manera tan profesional, y que

de esta manera entregan seguridad a nuestros pacientes con

problemas oculares. Queremos seguir trabajando en esta línea,

para lo cual estamos mejorando procesos, capacitando al personal

y actualizando tecnología”, comentó el director del hospital de

Iquique, Sergio González Méndez.

PACIENTES

En las últimas semanas llamaron a más de 100 pacientes para

acudir al operativo, dentro de los cuales estaban los que se

encontraban en interfase, es decir, derivados de la atención

primaria. De ellos llegó la mayoría, y quienes no pudieron acudir,

quedaron citados para otra fecha. “Estamos muy contentos porque

superamos nuestra expectativa de unas 40 a 50 personas, pero

tuvimos una muy buena convocatoria”, sostuvo el doctor Espinoza.

Leonel Leiva, de 64 años de edad fue uno de los beneficiados con

la jornada de atención, y afirma que “cuando me derivaron en

diciembre, pensé que se iban a demorar mucho tiempo hasta poder

venir al hospital por el tema del glaucoma, así es que me parece

muy bien que hayan hecho este operativo. Me revisaron, me

hicieron un examen y también un procedimiento con láser en el

mismo día”, dijo el paciente.



Desde Alto Hospicio llegó Juana Rojas Martínez, quien lleva más de

10 años con glaucoma dijo estar muy conforme con la atención.

“Soy hipertensa y después de un control a la vista que me hicieron

en el consultorio, me mandaron para acá. Yo ya soy paciente de

oftalmología, pero tenía hora para más adelante, así es que con

este operativo me pudieron ver antes mi problema, además me

hicieron exámenes y todo”, sostuvo.