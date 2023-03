Hizo mea culpa por abandono del Estado en Tarapacá

Presidente Gabriel Boric abordó todoS los temas regionales

Educación, salud, vivienda, seguridad, migración y también el rechazo a la reforma tributaria, marcaron la intervención del Presidente Gabriel Boric, ayer en Alto Hospicio tras la visita a las dependencias de la nueva Fiscalía de esa comuna y entrega de equipamiento a Carabineros. El Primer Mandatario, que aprovechó de anunciar visita para el próximo miércoles 15 a Colchane y otras zonas del Tamarugal, formuló importantes anuncios en beneficio de nuestros habitantes.

Tras el saludo del alcalde Patricio Ferreira, quien en su intervención reiteró la situación que enfrenta la localidad y planteó la solicitud de avanzar más rápido para tener obras y no esperar seis años para tener una avenida vinculante de toda la comuna, construir escuelas, cuarteles de bomberos, Cesfam y comisarias que faltan, pidió unidad de todos los actores sociales.

“Tengo plena confianza que se resolverán estas necesidades y problemas que aún persisten como los socavones. Debemos unirnos, para destrabar y tener soluciones. Sé Presidente que usted conoce nuestras necesidades, pero necesitamos acelerar la solución”.

COMPROMISOS

Al iniciar el mandatario sus palabras dijo que la presencia de Ministros y Subsecretarios en esta gira es para que la ciudadanía tarapaqueña vea al Estado presente y se empodere a las autoridades locales, “queremos que acá, las autoridades independiente de su color político, trabajen en conjunto porque la deuda del Estado con Tarapacá es muy grande. La región y en particular Alto Hospicio han crecido exponencialmente más en todo Chile, pero el Estado no ha estado presente. Siendo la región con mayor inversión privada, es la región que en todas sus comunas supera el promedio de pobreza nacional, mayor déficit habitacional y la meta son 9.300 viviendas”.

MEDIDAS

Recordó que crear Alto Hospicio comuna fue para que el Estado estuviera más cerca de los habitantes, pero después de 20 años parece estar más lejos y el 20 % por ciento de la población vive en campamentos no urbanizados.

“Hay 2 mil viviendas con socavones, eso debe ser prioridad. Si hay terremoto y muere alguien producto de esto, que sabíamos existía, es un dolor que pesará eternamente. Pedí al ministro y Seremi que sea tema prioritario”.

En seguridad Boric mencionó que la delincuencia actualiza sus modos de operar. “Tenemos que hacer lo que dice el alcalde, acelerar el tranco, avanzar a otra velocidad. A mis seremis pido mayor celeridad, mayor imaginación. Tenemos que acelerar inversión pública. Fortalecemos la presencia policial con más vehículos, carabineros y detectives para combatir, investigar y perseguir de manera implacable el delito. Hoy entregamos 25 vehículos incluyendo motos, radiopatrullas, camionetas, que se suman a los 10 que llegaron a la región en febrero. Agradezco en esto al Consejo Regional, Gobernador y Gobierno Regional que aprobaron recursos”.

Añadió que se asignaron 30 carabineros y 20 nuevos detectives para investigar casos de homicidios.

En el ámbito educativo dijo que no puede existir brecha de matrícula, porque esos niños sin educación están propensos a caer en situaciones dañinas.

“Hace poco se inauguró un nuevo colegio, acá en Alto Hospicio y el seremi estaba muy contento y se lo dije: oye, mientras tengas niños sin matrícula, no puedes estar contento. Es una deuda que no nos podemos permitir. Porque cada niño que no tiene un cupo en el colegio es un niño que está ad portas de caer en las garras de la delincuencia”.

No se puede, no podemos permitir como sociedad que no tengamos matrícula para niños. Que un niño o niña quiera ir al colegio y no pueda porque no hay vacantes es algo que a mí me resulta intolerable y es algo que vamos a solucionar”.

SALUD Y FRONTERAS

Boric valoró que el nuevo hospital comienza a funcionar por etapas, señalando que ha sido demasiado tiempo de espera. “Esto no es para celebrar, la gente está cansada también -e Independiente del color político- que cualquiera tire fuego artificiales para celebrar cosas que no son tales. El hospital de Alto Hospicio va a comenzar a funcionar por etapas, la primera fase progresiva es el área ambulatoria que va atender a más de 1.100 usuarios en estas primeras semanas. Esta necesidad de la comuna va quedar totalmente operativo, en todas las etapas, a un año desde la apertura inicial que ya comenzamos”.

“Cuando tenemos ciertos tipos de delitos que antes no teníamos en Chile, que se van extendiendo por todo el territorio en Chillán, en Talca, Puerto Montt es porque muchas veces producto de las características de la frontera pasaron por Venezuela, Colombia, Perú, antes Ecuador, pasan a Bolivia para poder entrar por acá. Y por lo tanto ese resguardo de la frontera, qué son más de 300 kilómetros hoy día hemos dado un paso importante con el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en el sector de Colchane. Quiero anticipar un problema que podríamos tener, apretamos en Colchane pero se van a Pica, tenemos que anticiparnos a eso también, por eso le he planteado desde ya al Ministerio del interior y a la Ministra de Defensa la situación a abordar”.

VIVIENDA

En materia de vivienda para este 2023 se inicia la obra de 6 proyectos habitacionales con estándares de construcción apropiado para el suelo salino para más de 1.300 familias. “Brisas del Tamarugal, comité El Olivar de vecinos y vecinas ,que se han organizado para lograr soluciones habitacionales y esto se suma además a la compra por parte del Serviu de un edificio para arriendo a precio justo y además está comprometiendo varias acciones para mejorar la construcción y seguridad en suelo salinos”.

Acotó que eso incluye la reparación de 82 edificios por hundimiento de socavones, cambio y reparación en redes sanitarias y contratación de estudios. Además se van a demoler 4 edificios, pero su espacio se va a disponer para tener mejor equipamiento para los conjuntos habitacionales que ya existen,

“Una cosa que me recordaba el alcalde en la reunión de hoy es que tenemos que construir servicios públicos, por eso vamos a ejecutar un plan maestro de recuperación de espacios públicos y va comenzar con el diseño de 3 plazas, además el diseño de una nueva Plaza de Armas y además un plan de pavimentación de tres vías importantes de la comuna, la primera de las cuales comienza el segundo semestre”.

Cerrando su intervención el mandatario expresó: “Desde esta comuna golpeada por la desigualdad, les quiero decir que como Gobierno estamos trabajando en terreno y para eso necesitamos todas las voluntades y no puedo evitar referirme a lo que sucedió el día de ayer. Para poder cumplir con las necesidades que tiene la gente, nuestro pueblo, necesitamos allegar también más recursos.

El objetivo de la Reforma Tributaria que fue rechazada ayer por la Cámara de Diputados era justamente eso, una reforma que fue aplaudida y validada en su momento por la OCDE, qué fue trabajado durante más de 3 meses con diálogo social, que estuvo ocho meses en discusión en las diferentes comisiones del Congreso Nacional dónde se acogieron 90 indicaciones; se rechazó. Acá no perdió solamente el Gobierno, acá perdieron todos los chilenos y chilenas. Busquemos acuerdos que nos permitan tener una reforma tributaria para tener una mejor distribución de la riqueza, que por cierto está preocupada de las pymes y el crecimiento, pero repartiendo de mejor manera lo que es de todos la riqueza de nuestro país. En esa línea vamos a seguir trabajando, para que comunas como Alto Hospicio puedan tener un mejor vivir con dignidad y justicia”.