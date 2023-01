¿Hacia dónde va la minería chilena y qué hacer con los minerales

críticos?

Por: Manuel Viera F.

Dr. Economía Minera y Finanzas

CEO Metaproject

Hay señales inequívocas que Chile está perdiendo de manera sistemática, la

“competitividad minera”, y con ello el liderazgo en la región, una señal

corresponde a los reiterados cambios en las reglas del juego como lo son las

reformas tributarias, reformas laborales, aumento de la carga tributaria, reforma

del sistema de pensiones, huelgas, eliminación del Decreto Ley 600 (Estatuto de

la Inversión Extranjera), en vez de perfeccionarlo, y ahora se agrega una nueva

Constitución para la República que genera no solo incertidumbre, sino temor en lo

que podría resultar, ahuyentando a los inversionistas y con ello, se hipoteca el

desarrollo futuro de Chile.

¿Pero si Chile posee grandes riquezas naturales, como cobre, litio, nitratos, renio,

molibdeno, oro, plata, y no metálicos, la pregunta que debemos hacernos es

¿Cómo podemos explotar estas riquezas minerales con sentido de

sustentabilidad planetaria, con equidad y en armonía con las comunidades?

¿Existe una estrategia para que todos los grupos de interés puedan estar de

acuerdo? ¿Qué deben hacer nuestras autoridades al respecto?

La segunda señal tiene que ver con la falta de una estrategia inteligente mediante

una política de Estado, para aprovechar la alta demanda de minerales llamados

críticos o estratégicos, para la transición energética de energías más limpias, y

también con la electromovilidad.

¿Pero cuáles son los minerales críticos? Son todos aquellos que ayudan a la

generación, distribución y almacenamiento de energías de baja emisiones: es

decir; litio, níquel, cobalto y grafito para el almacenamiento, cobre y aluminio para

la trasmisión, silicio, uranio, y elementos de tierras raras para la generación de

energías solar, eólica y nuclear. La agencia Internacional de Energía estima que la

demanda anual de minerales críticos a partir de tecnologías limpias superará los

US$ 400.000 millones para 2050 lo que equivale a los ingresos anuales de la

industria del carbón.

¿Qué es lo que viene? Se espera que muchas empresas mineras se asocien

con fabricantes o proveedores de equipos, tal como sucedió con la empresa

minera australiana Lake Resources, en abril del 2022 firmó un acuerdo de

suministro de litio con Ford Motor Company para proporcionar 25.000 ton. de litio

desde su proyecto KACHI en Argentina, en marzo del 2022 la brasileña Vale S.A.

acordó suministrar níquel al fabricante sueco de celdas de iones de litio Northvolt

AB. A mi juicio este será el nuevo juego empresarial de la minería para generar

confianza en los consumidores.

El panorama minero mundial tiende a que las mineras proveen los recursos para

la transición energética, pero bajo la filosofía de Minería Planetaria, es decir, dejar

de hacer lo mismo, cambiando la forma de extraer, pero ahora con sentido

sostenible y sustentable que impulsen la economía global del futuro.

“Las empresas mineras debe generar confianza en las comunidades dándole

dignidad al planeta, a las comunidades, y a las personas”

La tercera señal tiene que ver con las políticas públicas, hay países que tienen un

gran distrito minero natural como potencial geológico y minero, pero por la

ausencia de políticas públicas hacen que no fluya adecuadamente la inversión en

exploración geológica y proyectos Brownfield, hace más de 10 años que no se

puede superar los 6 millones de TPA (toneladas por año) de cobre fino, esto es

preocupante y se debe salir de la inercia, pero con buenas políticas públicas.

La cuarta señal corresponde a la gobernanza de los riesgos del negocio minero,

como país tenemos una política de riesgos, en base a la determinación del apetito,

tolerancia y potencial de riesgos, si no la tenemos no deberíamos tomar

decisiones, tal es el caso de los siguientes riesgos identificados:

 Conflictos sociales.

 Estabilidad política.

 Fantasma de las nacionalizaciones (No han sido lo esperado).

 Carga tributaria excesiva atenta contra la inversión y crecimiento.

 Ciclos y contra ciclos del precio de los metales.

 Escasez de agua y contaminación.

 Falta de fuentes de financiamientos.

 Rechazo de proyectos nuevos por la opinión política en contra de la opinión

técnica y científica.

 Ausencia de certeza jurídica, tributaria y derecho de la propiedad.

 Frecuentes cambios en las reglas del juego.

 No aprovechar las ventajas de poseer mayores reservas de litio y farrearse

la oportunidad de salir del subdesarrollo.

 Excesivo celo regulador aumenta la burocracia estatal de muchos permisos

para hacer un proyecto.

 Aumento de la desconfianza empresarial y fuga de inversionistas a otros

distritos más atractivos y más serios.

 Estadillo social en Perú y situación política hace incierto su producción de

cobre.

 Desconocimiento del rol e importancia de la minería del sistema política

actual, etc.

En resumen, el panorama mundial de la minería va en la dirección en donde las

materias primas son la riqueza primordial, donde se le debe sacar el máximo

provecho industrializándose, para vender con un mayor valor agregado (modelo

socialista chino), habrá nuevas fusiones entre empresas. Chile debe volver al

camino correcto donde liberar el litio para el desarrollo de proyectos público

privado debe ser una prioridad, fomentar proyectos nuevos y de expansión en el

cobre, también debe ser una prioridad para que al 2033 obtener al menos 1,5 a 2

puntos en el PIB nacional.

La escasez de níquel hace que la gigante china, Tsingshan Holding Group Co. de

Xiang Guangda busca beneficiarse de una prima grande en el precio del níquel

refinado, está construyendo unas plantas para producir níquel refinado en

Indonesia, además está en conversaciones con varias plantas de cobre chinas

para que le puedan procesar su níquel ante la falta de fundiciones para su mineral,

y su filosofía es que actualmente el níquel es más valioso que el cobre.

El panorama mundial se ve complejo con la guerra de Rusia con Ucrania, las

dificultades de la economía China ante el avance del Covid19, Europa ad portas

de una recesión y países enfrentan altas inflaciones, obliga a las autoridades

económicas de los países mineros a tener una regla fiscal estricta con una política

de procrecimiento, y no la que se está usando actualmente en Chile. Chile tiene

minerales críticos de los cuales debe sacar ventajas y rentabilidad en el corto

plazo.

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una

victoria completa”.

Mahatma Gandhi