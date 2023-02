Gobierno atento para iniciar despliegue militar en la Macrozona Norte

A la espera de la “toma de razón” de contraloría

Luego de la “toma de razón” por parte de la contraloría, el Gobierno estaría en condiciones de poder autorizar el despliegue de las FFAA en la frontera de la Macrozona Norte en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica. El Ejecutivo espera que, esta semana, se pueda tomar razón del documento para comenzar con las funciones.

El Decreto con fuerza de ley ingresó a contraloría y se está a la espera del segundo Decreto supremo, para que el ente contralor tome razón y así, habilitar el despliegue de las fuerzas armadas en la Macrozona Norte

La aprobación previa del proyecto de Infraestructura Crítica, al que se le añadió la característica del contingente militar en la frontera, situación que ayudaría al control de la migración irregular. Conforme al primer documento, los efectivos del ejército podrán realizar controles de identidad, registrar vestimentas, realizar detenciones a quienes lo ameriten y el control de personas que ingresen al país.

Senadora Luz Ebensperger

En ese marco la Senadora por Tarapacá Luz Ebensperger indicó “espero que el gobierno implemente rápidamente el proyecto de infraestructura critica. Sin embargo, debo señalar que si bien soy partidaria de este proyecto, no se soluciona toda la crisis migratoria que vivimos en el norte y en particular Tarapacá, pero esto va a permitir que las FFAA puedan resguardar la frontera con facultades específicas para realizar controles de identidad, registrar vestimentas y también para detener”. Al mismo tiempo la Senadora Ebensperger añadió que “en el DFL se le han restringido estas facultades lo que me parece que no va por el camino correcto”. Según la senadora este proyecto no resuelva la grave crisis de delincuencia que afecta a la región y en particular a las ciudad de Iquique y Alto Hospicio.

Por su parte Danisa Astudillo, diputada de la región indicó “el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte sin duda fortalecerá las labores de vigilancia. En el norte tenemos un aumento muy importante de hechos delictuales, sobre todo de alta connotación criminal. Somos la región con mayor tasa de homicidios de todo el país. Los militares contribuirán evidentemente a combatir el tráfico irregular de personas, el narcotráfico, la trata de personas y el ingreso de armas a nuestro país”.

Diputada Danitza Astudillo

Astudillo agregó que “esperamos además que las FF.AA se hayan perfeccionado respecto al control en las zonas fronterizas, para que su accionar esté siempre dentro del marco legal y que efectivamente impida el ingreso ilegal de extranjeros. Este sin duda es un paso importante, pero no es suficiente, hoy día tenemos que perseguir a las bandas criminales que ya están instaladas en nuestro país. Vamos a seguir trabajando decididamente hasta que podamos devolverle la seguridad a los vecinos y vecinas”, aseguró.

Diputado Renzo Trisotti

Asimismo, el también diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti aseguró el Ejecutivo debe «acelerar aún más los decretos que sean necesarios para lograr la presencia militar con atribuciones en nuestra frontera. Si bien la ley estableció un plazo de 3 meses para su implementación, el compromiso formal del gobierno fue concretarlo durante el mes de febrero y hoy le exigimos que cumpla su palabra».

Agregó además que “es muy importante que se defina el uso de las fuerzas con claridad para lograr un despliegue y funcionamiento eficiente, masivo y seguro para migrantes», subrayó Trisotti. Al mismo tiempo instó a las miembros de las fuerzas armadas que incluyan zonas más allá de los 10 km. de la frontera donde hoy se están generando problemas. “No es sólo por el poblado de Colchane sino también por otros como Cariquima, Isluga y Mauque, donde además se deben incluir facultades que permitan desbaratar el corredor de transporte ilegal por el cual acceden inicialmente a Iquique o Alto Hospicio y desde ahí al resto del país” finalizó.

Por su parte el Diputado por el distrito N° 3 Sebastián Videla, indicó que la participación que las FFAA tendrían en este escenario es importante para resguardar la seguridad de la región. “Basta de inmigración irregular, debemos ordenar la casa. Ese es el objetivo del proyecto de infraestructura crítica para el ejercito pueda resguardar nuestras fronteras. Valoramos que esto se ejecute de manera rápida, eso es lo que necesitamos. Celeridad para que el ejército esté resguardando nuestras fronteras”.

El diputado del partido liberal agregó que el despliegue debe ser manera rápida y que como diputado de la región de Antofagasta visitará estos puntos como ya lo ha hecho en otras ocasiones. “Como diputado visitaré estos puntos para poder fiscalizar que se esté realizando de buena manera y que no ingresen personas por pasos no habilitados. Recordemos que hoy el ejercito tiene facultades para poder detener y llevar a un cuartel policial a las personas que ellos identifiquen que están ingresando por lugares no habilitados”, finalizó el parlamentario.

En el documento que ya está en Contraloría, se entregan los detalles respecto a cuáles serían las zonas y donde deberían ubicarse los efectivos del ejército. Una vez que cumpla el trámite de rigor en el ente contralor para implementar la medida.