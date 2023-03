Escasez de agua: ¿con las lluvias, es suficiente?

En el Día Mundial del Agua, vale la pena reflexionar sobre la gran crisis climática que nos está

afectando, una de las más importantes de los últimos años.

Es sabido que uno de los recursos perjudicados es el hídrico, a tal punto que -en Chile- hay

localidades que deben abastecerse por medio de camiones aljibes, viéndose obligadas al

racionamiento continuo, situación que, desde un punto de vista humanitario, es sumamente

negativa y debiese encender las alarmas.

Según la Dirección General de Aguas (DGA), en el primer trimestre del 2022, más del 50% de

las regiones se encontraban bajo escasez hídrica, lo cual se logró aminorar con las lluvias que

dejó el pasado invierno. Sin embargo, esto no pudo contra la decena de años que llevamos en

constante ausencia de precipitaciones.

Existen especulaciones sobre cuál corriente oceánica se hará presente este invierno. Si llegase

a manifestarse el fenómeno del “Niño”, caracterizado por un incremento de las lluvias, podría

existir una contribución respecto a un mayor grado de precipitaciones. Sin embargo, su llegada

estaría estimada para finales de la estación, lo cual -si bien es un aporte- no sería suficiente

para la necesidad hídrica vigente.

Claramente que, con la industrialización actual, el uso indiscriminado de los recursos y la poca

protección hacia estos mismos, urge que se tomen medidas antes que los efectos del cambio

climático en el recurso hídrico sean aún mayores y, por qué no, irreversibles.

En base a este punto, toma gran peso en la industria productiva el proceso de desalinización

del agua de mar como medida de cuidado y protección del agua dulce. Si bien es una práctica

un tanto controversial por sus efectos en el medio ambiente, dichas especulaciones se han

derribado con opciones de reutilización de salmuera.

Un ejemplo de su uso es la compactación de caminos, en donde se descarta la devolución de

sales concentradas al mar, que es uno de los argumentos que no la transforma en una opción,

pero si lo analizamos, es sumamente viable con nuestro vasto acceso al mar.

Es importante señalar que no toda la responsabilidad recae en la industria. También la

ciudadanía juega un rol importante en el cuidado del agua, en donde la educación y

concientización sobre el tema son tremendamente relevantes, porque ¿cómo podemos cuidar

algo si no sabemos el real impacto de nuestras acciones?

Por esto, todas las campañas deben ir ligadas a una formación integral, desde las nuevas

generaciones en adelante, para instaurar así la comprensión y la responsabilidad de que todos

somos actores claves en este tema y que, para paliar la escasez de agua, la lluvia no es

suficiente.

Marcela Nuñez Castro

Docente del área disciplinar de Energía, Calidad y Ambiente

Escuela de Procesos Industriales de Instituto Profesional IACC