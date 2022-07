Se trata de un alza de un 135% respecto al mismo período del año anterior, según un reportaje del portal ExAnte que toma como fuente datos de la PDI.

“El explosivo ingreso de extranjeros irregulares a Chile en el trimestre marzo-mayo”, se titula el reportaje del portal político, donde toma como fuentes a estadísticas de la PDI, que indican que entre marzo y mayo de este año ingresaron 20.291 extranjeros de forma irregular. Se trata de un alza de un 135% respecto al mismo período del año anterior. Solo en abril las cifras aumentaron 251%.

El ex director del Servicio Migrante, Álvaro Bellolio, realiza duras críticas al gobierno de Boric partir de estas estadísticas y las atribuye al término del Estado de Excepción en la Macrozona Norte y “la postura de no expulsar administrativamente a quien ingresa clandestinamente y no generar sanciones para ellos…hay una expectativa de un perdonazo”.

El medio toma en cuenta que el Presidente Boric viajó a la Región de Arica y Parinacota, donde abordó la forma en que su gobierno está enfrentando la crisis migratoria en el norte del país. El Presidente endureció el tono frente a una de las agendas más sensibles y prioritarias para la opinión pública: En la última encuesta del CEP, presentada en mayo, un 61% de la población se mostró proclive a prohibir toda inmigración en el país.

“No vamos a permitir que la inmigración venga de la mano con delincuencia”, dijo el Mandatario (…) No confundimos migración con delincuencia, de que sabemos que la mayoría vienen en términos honestos y a trabajar, pero los que no vengan en esas no son bienvenidos. Insisto, vamos a perseguir y vamos a expulsar a todos quiénes sean necesarios expulsar o meter a la cárcel si es necesario”.

Según las estadísticas de la PDI el número total de extranjeros irregulares que han ingresado al país entre marzo y mayo de este año. Las estadísticas muestran que la cifra creció un 135% respecto al mismo período del año anterior.

Se trata de un total de 20.291 migrantes que ingresaron irregularmente a Chile. En 2021 totalizaron 8.620 en el mismo lapso de tiempo. Y durante todo el año sumaron 56.586.

Las estadísticas de la PDI se basan en la sumatoria de las denuncias y auto denuncias que han registrado.

En marzo de este año, 6.215 extranjeros irregulares ingresaron al país. En marzo del año pasado totalizaron 3.830. Se trata de un aumento del 62%.

En abril la cifra se elevó considerablemente, alcanzando a 9.294 extranjeros que llegaron irregularmente a Chile. En el mismo mes de 2021 fueron 2.642. La cifra aumentó en 251%.

En mayo totalizaron 4.782 personas. El año pasado fueron 2.148. Vale decir, la cifra creció un 122%.

A junio aún no existen estadísticas, ya que el mes cerró el pasado jueves.