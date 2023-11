Emprender, más que una buena idea

Emprender es sinónimo de perseverancia, de ir hacia adelante o más bien de

mantenerse en un estado de permanente movimiento. Pero, ¡cuidado! El acto de

emprender no significa correr como un caballo desbocado hacia cualquier tipo de

oportunidad que se presenta. Al contrario, ya que el ADN emprendedor, su eficacia,

depende principalmente de la mesura, una característica que nos ayuda a potenciar

otras cualidades, entre ellas, la capacidad para observar y anticipar posibles

escenarios.

Ya lo decía el economista estadounidense Michael Porter, con sus famosas 5 fuerzas

que definen la rentabilidad de las empresas, y que son posibles amenazas en torno a

competidores, nuevos productos, negociación de proveedores, negociación de

consumidores y la rivalidad entre competidores. Todo lo anterior se concentra en una

acción que es clave, la de saber pre-diagnosticar las dinámicas atingentes a cada uno

de los stakeholders señalados.

Según el estudio “Estadísticas de startups 2022: 25 hechos y tendencias que debes

conocer”, de la consultora First Site Guide, el 29% de las empresas fracasan por falta

de financiación, a la vez que 42% suele malinterpretar la demanda del mercado. Otros

contextos son la mala organización del equipo (23%) y problemas de costos (18%).

Saber interpretar los escenarios que podrían afectar o potenciar un emprendimiento

no es sólo el poder realizar un análisis FODA o encuestas cualitativas y cuantitativas,

sino también ir a la calle, es decir, tomar el pulso, conversar, evaluar y, sobre todo,

observar patrones de comportamiento. Tenemos ejemplos emblemáticos de empresas

multinacionales, que en alguna oportunidad fueron parte de la memoria colectiva, si

bien hoy ya no existen. En este grupo podemos encontrar a Blockbuster, compañía que

no previó el impacto del streaming; Atari, cuyos líderes no pudieron asimilar la era de

las consolas de videojuegos; y Nokia, cuyo reinado quedó opacado ante la irrupción de

iPhone y Android.

Es así que la capacidad de emprender, y de mantenerse en el tiempo, depende de

evaluaciones asertivas, cuyas conclusiones nos permiten definir los objetivos

estratégicos que nos ayudarán a potenciar una fortaleza, mitigar una debilidad,

detectar y tomar una oportunidad, y evitar amenazas. En un reciente evento de

Emprende Tu Mente, en donde tuve la oportunidad de mentorear a emprendedores

mayoritariamente millenniales, pude comprobar que palabras como diagnóstico,

análisis y el desarrollo de estrategias de negocios, son elementos usualmente ajenos a

sus realidades creativas. En vez de ello, disponen de una buena idea, y piensan que

desde un garage serán los próximos Steve Jobs. Sin embargo, el creador de Apple, que

sí surgió desde el garage de la casa de sus padres, lo hizo a partir de estudios,

evaluaciones y una comprensión sobre el impacto de la informática en las sociedades

modernas.

Hoy no podemos decir que no hay plata o que no puedo surgir como emprendedor por

falta de inversionistas. Finalmente, el acceso a capital resulta a partir de buenas ideas,

pero con los diagnósticos adecuados. La idea representa el 10% del valor del

emprendimiento, y el 90% restante se gesta en diagnósticos, análisis, conocimientos,

alianzas, partners y una correcta administración. Emprender es ser integral en torno a

todos estos elementos, y cuando estos se integran al ADN emprendedor, recién

podemos pensar en grande.

Jan Rusch

Co-Fundador de GrupoTusMaquinas