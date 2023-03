Ellas se toman las faenas mineras

MUJERES AL VOLANTE DE LA MAQUINARIA PESADA

Daniela y Luzvenia tienen más de algo en común. Desde hace un par de

meses se están preparando para ser conductoras de camiones en la zona

norte de nuestro país, entre la región de Tarapacá y Antofagasta. El desafío

no solo ha sido solo tener que aprender a manejar un medio de transporte

tan grande como los de este estilo, sino que además, tuvieron que dejar a sus

familias durante 15 días para tener que cumplir turnos y poder realizar sus

sueños.

Luzvenia Cerda, por ejemplo, vivía en Machalí, en la Región de O´Higgins, con

sus cuatro hijas y su marido, había emprendido en el año 2019, inició un

centro de masajes reductivos, para eso se compró una camilla, máquinas y,

por supuesto, insumos. Proyecto que, lamentablemente, se fue a piso, pues

todo el mundo evitaba tener algún tipo de contacto con otra persona

durante la emergencia sanitaria.



Agobiada, con la presión de aportar a su hogar, decidió darle un vuelco a su

vida y terminar de sacar la licencia A5, A3 y D, que son-entre otras- para

poder manejar maquinaria pesada. Mientras terminaba su curso, una

compañera le comentó que Transportes Nazar junto a SQM estaban

buscando mujeres para un proyecto pionero que pretendía integrarlas en

faenas mineras.

Daniela Castillo (33), por su parte, trabajó en la feria durante muchos años,

tenía un puesto de lechugas y porotos junto a su familia, “las vacaciones de

verano siempre las pasé en la feria, nunca tuve un verano de relajo”,

comenta la mujer. Con los años ella puso un negocio de abarrotes, sin

embargo, el sueño de toda su vida era conducir camiones, tal como siempre

lo ha hecho su padre.

Ilusionadas, postularon y quedaron. Tomaron sus maletas y empezaron a

cumplir turnos de 15 por 15 en María Elena en la Región de Antofagasta.

“Mis hijas ya están grandes y se cuidan solas, además, mi marido trabaja en

una minera en Copiapó, por lo que el rubro no es tan desconocido para mí.

Acepté el desafío y ha sido increíble”, relata Luzvenia. La tarea para Daniela

no fue tan sencilla, pues tiene dos hijos (11 y 7) son más pequeños, fue su

hermana quien le ha brindado ayuda durante las dos semanas en los que está

a más de 1.700 kilómetros de distancia de sus hijos, pues viven en Coelemu,

en la Región de Ñuble.

MUJERES EMPODERADAS: “EN LA CANCHA SE VEN LOS GALLOS”

Son 10 las mujeres que forman parte de este plan piloto implementado por

SQM y Transportes Nazar, el proyecto tienen una extensión de cuatro meses,

pero ampliable a seis y el objetivo busca principalmente desmasculinizar el

rubro del transporte.

“La idea es integrar a la mujer a la minería, nos dimos cuenta que había un

sesgo de género y vimos una oportunidad, un desafío que resolver. Nosotros

estamos aprendiendo también de ellas a diario. Hay que darles las facilidades

para que se puedan desarrollar, queremos ser partícipes de la integración.

Ellas trabajan con un monitor con que las va capacitando en todos los

aspectos que requiere la conducción segura y eficiente de nuestros equipos

en la zona”, comenta Felipe Tapia, Gerente de Operaciones Zona Norte de

Transportes Nazar.



Un desafío para estas diez mujeres que aceptaron a ojos cerrados la

iniciativa. “Yo estoy fascinada con los camiones, me gusta el poder que se

siente al estar arriba de uno. Me enamoré de ellos, hasta extraño el ruido de

sus motores cuando estoy en mi casa. Aquí hay un estigma que es un trabajo

de hombre, a nosotros nos ven medias frágiles, pero ya van a ver, pues los

gallos se ven en la cancha. Hay que creerse el cuento, somos mujeres

empoderadas”, comenta la ex masajista.

“Mi papá era camionero, siempre anduve arriba de uno y mi sueño era

manejarlo. Yo me voy a morir arriba de una de estas máquinas, me encantan,

aunque prefiero los americanos, pues son más articulados”, relata Castillo.

CAMBIO EN EL AMBIENTE LABORAL

A diario deben trasladar 45 mil kilos de sal de nitrato, en un trayecto que

tarda casi siete horas, que comienza en el salar Nueva Victoria en Pozo Al

Monte y se descarga en Coya Sur en María Elena. Actualmente, ellas están

viendo cómo lo realiza un monitor, pero luego de cumplir 30 vueltas-

actualmente llevan 28- podrán realizar la ruta, pero con un tutor a su lado.

“Es gratificante verlas, por ejemplo, cuando están sacando el camión, cuando

realizan la maniobra de estacionamiento. Se ve una sonrisa al volante, el

ambiente en las faenas ya es muy diferente, hay cordialidades distintas que

realmente gustan. Espero que este proyecto lo podamos hacer extensible en

las demás faenas y que esta sonrisa que vemos en el día a día, se mantenga

en el futuro”, señala Tapia, Gerente de Operaciones de Transportes Nazar.

Una nueva etapa para estas mujeres, quien son pioneras en la maquinaria

pesada de una empresa minera. “Hay que estar a la par con los colegas,

nunca he sentido discriminación. Yo tengo los mismos conocimientos de mis

compañeros”, comenta Daniela. “Al comienzo no entendía, pensaba que era

chino. Lo más difícil de las maniobras ha sido el estacionamiento aculatado,

la carga y la descarga, el manejo de la batea, cuesta mantener la estabilidad,

hay que centrarse bien y eso no ha sido tan fácil, pero estoy orgullosa. La

idea es que lleguen muchas mujeres más, nosotros somos solo el comienzo”,

sentencia Luzvenia.