El negocio de la rabia

Maciel Campos Director Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas Universidad de

Las Américas

Aprovechar el fenómeno comunicacional del momento con fines de mercado no es algo nuevo. El año

2013 el apagón después del medio tiempo durante el Super Bowl 49° generó un desfile de etiquetados de

marcas bajo el “hashtag” #BlackoutBowl que enloquecieron las redes y los valores en bolsa de varios

productos y servicios. Considerado el evento deportivo publicitario más grande del mundo donde las

grandes compañías estrenan sus campañas anuales, no era de sorprenderse por las astucias

mercadotécnicas en medio de la oscuridad.

Aunque el caso Shakira-Piqué tiene todos los ingredientes de una planificada estrategia de marketing, lo

más inquietante viene a ser el uso de la traición en el amor y el rencor acumulado como sebo perfecto

para capturar atenciones y generar el enganche necesario para aumentar las visualizaciones de los

aludidos en redes. Solo bastaron 24 horas para romper varios récords como los 14.4 millones de “streams”

en Spotify y algunos otros días para convertir a un par de marcas de relojes y automóviles en comentario

obligado tanto de expertos en marketing como de un montón de hijos de vecinos que tomaron parte de uno

u otro bando. Por su parte, agencias de publicidad remangándose la camisa para generar los conceptos

más creativos y capturar simpatías en medio de la revuelta sentimental.

La vida privada como objeto de culto para las audiencias y la rentabilidad que la figuras públicas obtiene

de la exposición de su ropa sucia, viene a ser un negocio redondísimo. Intimidad, música y deporte parece

ser la quintaesencia que todos buscan para expiar sus propias representaciones del despecho y los

afectos no correspondidos. Frente a un río tan revuelto, las marcas mencionadas sacan cuentas felices.

Hasta ahora la Sessions #53 de la colombiana sigue subiendo y salpicando su espuma por doquier y el

humor desenfadado de Gerard usando relojes y autos de gama baja mantiene la trifulca a flote y a los fans

expectantes del próximo paso. Pero hay una pregunta que comienza a asomar más allá del análisis

comercial ¿Qué pasará por la cabeza de Milan y Sasha, los hijos de la otrora pareja? ¿Estarán ellos igual

de claros y asumidos con 9 y 11 años de lo que implica una pelea familiar tan medial? Resulta lamentable

que ahí donde dos personas estando unidas defendían a rajatabla su intimidad, ahora separadas busquen

lo que esté a su alcance para avergonzar al otro con la esperanza ingenua de que los damnificados por la

rabia no sean más que sí mismos. Difícil, no es gravoso calcular el precio de ese daño para quienes

compartirán en el futuro la herencia de “Rolexes” y “Twingos”, que con seguridad hoy les importan un

rábano. El marketing por desgracia no solucionará esas rabias familiares.