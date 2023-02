El desafío de consagrar un estado social de Derechos

 Aunque la campaña electoral comienza oficialmente este 8 de marzo, la

académica y candidata por el Frente Amplio Romina Ramos cuenta que

se ha “reunido con muchas personas que quieren colaborar con nuestra

candidatura” y así consolidar un diseño que sume la experiencia junto al

aporte de nuevas generaciones y visiones.

Este sábado se cumplió una semana desde que el Servicio Electoral (Servel) ratificó la

candidatura de la académica de la UNAP, Romina Ramos Rodríguez al Consejo

Constitucional por la región de Tarapacá que deberá sancionarse en los comicios del 7 de

mayo próximo.

Se trata de un trámite necesario para ser por miembro formal de la llamada lista Unidad

para Chile, en su calidad de militante del partido Comunes y, por tanto, una de las

representantes del Frente Amplio: Junto con ser una mujer que reivindica los temas de

género, esta miembro del Consejo Superior de la Universidad Arturo Prat sostiene que su

calidad académica es un aliciente para la participación ciudadana en el debate y la acción

política: “Creo, afirma, que en mi ejercicio como profesora de la Universidad no se da en

un contexto vacío, sino que en una sociedad que necesita avanzar y en problemas que

tenemos que solucionar. Y eso lo hacemos involucrándonos en los procesos que como

sociedad nos hemos otorgado para debatir el futuro que queremos”.

Romina Ramos añade que “como profesora he vivido la experiencia de formar a diversas

generaciones de estudiantes en condiciones muy adversas de los cuales hoy me siento

profundamente orgullosa y eso me da una visión de mundo que quiero compartir no solo

con mis estudiantes, sino que también con toda la comunidad. Por esta razón, y si se me

ha confiado esta tarea, la asumo con la mayor seriedad, humildad y responsabilidad

posible.

DERECHOS SOCIALES

Consultada acerca que una Constitución aborda muchas materias, Ramos Rodríguez

afirma que lo más importante es que la propuesta constitucional pueda hacerle sentido a

la comunidad, que vea que sus necesidades se ven representadas. Dicho esto, sin duda un

aspecto fundamental es consagrar un Estado Social y Democrático de Derecho en una

sociedad más segura y que nos permita vivir con tranquilidad. Asimismo, agrega, creemos

importante consagrar el cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de la

transversalización del género en las estructuras democráticas y el fortalecimiento de la

autonomía territorial en la toma de decisiones.

En sus visitas y encuentros en terreno con representantes de la comunidad, la académica

y candidata a Consejera cuenta que la gente le consulta preferentemente “por los

aspectos que, precisamente, consagra un Estado Social y seguro. Me refiero a la crisis de

vivienda que tenemos en la región, por cómo generamos soluciones a las dificultades para

acceder al agua potable. También están preocupados por el medio ambiente y,

principalmente, por la seguridad. Esperan que este proceso constituyente se preocupe por

sus necesidades más concretas y que tengamos un Estado que sea permanente en

atender las urgencias de la región”.

Dada la contingencia de la ola de delincuencia e inseguridad que atraviesan las ciudades y

localidades de Tarapacá, la profesional del Frente Amplio reconoce que la seguridad es

un aspecto fundamental para la convivencia: “Todos los mecanismos que pretendemos

consagrar en términos constitucionales, de manera progresiva y con responsabilidad

fiscal, están estrechamente relacionados con los sueños de vivir en una sociedad que

otorgue bienestar, paz y tranquilidad”.

FOCO EN LAS VÍCTIMAS

Sumado a lo anterior, “observo que tenemos el desafío de dotar a las fuerzas de orden y

seguridad con mayores recursos para que la persecución penal de los delitos sea mucho

más efectiva. Asimismo, necesitamos una constitución que consagre la protección de las

víctimas de delito como asunto prioritario y fortalecer a las instituciones que se encargan

de la prevención, persecución, sanción e investigación de las actividades delictivas,

asumiendo que el siglo XXI demanda mayores niveles de sofisticación para hacer frente a

la criminalidad organizada y también otro tipo de delitos que afectan con fuerza en

Tarapacá como, por ejemplo, la corrupción”.

Respecto del desarrollo económico, Romina Ramos Rodríguez, sostiene que todo parte

por visualizar el trabajo “decente” como eje central es un asunto prioritario: “También

observo que un gran desafío para la región es la conciliación entre desarrollo económico y

protección al medio ambiente. Asimismo, se deben reconocer las labores de cuidado y

cómo conciliamos nuestra vida laboral y familiar porque todos tenemos a alguien que

cuidar; la economía es un pilar que se sostiene en el esfuerzo de miles de familias que

muchas veces encuentran restricciones en sus espacios laborales para ejercer las labores

de cuidado. Así también, nos parece importante que el Estado pueda ser un agente

promotor en los desafíos que marcará el futuro en términos productivos y de desarrollo

tecnológico.

Añade que, “personalmente me parece muy importante que esta campaña no responda a

los viejos códigos de la política, que incluso pueda dialogar entre personas que piensan

distinto, pero que entienden la necesidad de cambios por el Bien de toda la sociedad. En

ese sentido, no se trata de hablarle a un nicho determinado, sino de buscar una idea en

común entre todos los grandes problemas que tiene la región y que hoy en día pueden

abordarse a través del escenario que propone el proceso constituyente en curso”.

Consciente que existen muchas problemáticas que compiten con la dinámica

constituyente, indica que hay problemas urgentes que atender, pero también es

fundamental dialogar con la nueva generación que se incorpora a los procesos

electorales”.