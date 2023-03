El 170 es más que un número

Viviana Rivera Barrientos

Fonoaudióloga y académica de la Facultad de Educación, UCEN

En el marco de la recuperación de aprendizaje que busca el Ministerio de Educación y de la nueva

ley TEA que promulgó el presidente Boric (para asegurar el derecho a la igualdad de

oportunidades a personas con trastorno del espectro autista), debemos pensar en el número 170.

Esta frase podrá no decir nada, pero para nosotras, especialistas en educación especial y

fonoaudiólogas, y para todas y todos quienes nos ocupamos diariamente de niños y niños que

tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE), el 170 es mucho más que un número.

El Decreto N° 170 fija “normas para determinar los alumnos con necesidades educativas

especiales”. Es un reglamento que regula “los requisitos, los instrumentos, las pruebas

diagnósticas y el perfil de los y las profesionales que deberán aplicarlas a fin de identificar a los

alumnos con NEE”.

Ahora bien, si usted sigue noticias sobre educación, salud, infancia y adolescencia, sabrá que el

conocimiento de condiciones como las del espectro autista, o los trastornos del desarrollo del

lenguaje se han modificado y profundizado a una velocidad sorprendente, junto con la

comprensión e importancia que tiene la sociedad y la política sobre estos asuntos (no se

entendería sin la importancia que tuvo, y enhorabuena, la aprobación de la Ley TEA).

En ese contexto, un decreto como el 170, que ya tiene 12 años de antigüedad, claramente está

obsoleto y desactualizado: hay definiciones en él que no sólo han envejecido, sino que a ojos del

mainstream actual están equivocadas.

Por ejemplo, aún habla de TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) refiriéndose a lo que ahora se

conoce como TDL (Trastorno de Desarrollo de Lenguaje, que contempla nuevas facetas que

enfatizan más en el desarrollo que en su especificidad diagnóstica); la nomenclatura del 170

contiene visiones inadecuadas para la atención a estudiantes con NEE en contextos escolares

masivos, multiculturales y de grandes carencias como los que tenemos hoy en día.

En resumen, el día a día de nosotras las y los profesionales de educación y salud no tiene nada que

ver con el que plantea el Decreto N° 170 y tenemos que hacer malabarismos para cumplirlo sin

perjudicar a estudiantes que claramente deberían ser considerados dentro de los programas de

integración escolar y que el 170 excluye.

Y en relación con la flamante ley TEA, este decreto no resuelve el proceso evaluativo que debiese

tener el niño o niña que tenga esa condición, lo cual es una camisa de fuerza que será difícil de

enfrentar en la práctica cotidiana.

El 170 es más que un número para nosotras, que trabajamos con niñas y niños en situación de

vulnerabilidad y con NEE, una doble condición de la cual no solo las y los profesionales sino el

Estado quien tiene que hacerse cargo.

Modernizarlo y adecuarlo a la realidad de la segunda década del siglo XXI, cambiar la mirada

médica en el abordaje de los estudiantes con NEE y disminuir la espera para diagnosticar TEA, nos

permitirá garantizar la atención efectiva de quienes más lo necesitan.