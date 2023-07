Edson Puch: “Estoy para jugar»

Edson Puch dejó atrás el retiro para regresar al fútbol profesional, tenía ganas de disputar el

clásico ante San Marcos por Copa Chile, pero no estuvo entre los citados. En conversación con

TNT Sports.

Y si bien los Dragones Celestes vienen de ser goleados por el archirrival San Marcos de Arica y

quedar eliminados en los cuartos de final de la fase zonal de Copa Chile, duelo que el

experimentado delantero nacional vio desde las tribunas del estadio Tierra de Campeones,

manifestó su alegría por volver a la actividad. «Estoy muy feliz por la vuelta. Mire todo esto. Es

algo muy especial que solamente te lo da el fútbol. La motivación es por parte de la familia, el

cuerpo técnico y mis ganas de terminar mi carrera en este club. Creo que eso se va a ir dando.

Depende de cómo me sienta físicamente, pero ahora creo que hay para mucho más», expresó

‘Comando’ en conversación con TNT Sports.

El bicampeón de América, además, agradeció el tremendo recibimiento que tuvo por parte de

la afición del equipo nortino y trabaja a fondo para estar disponible rápidamente para el

cuerpo técnico y sobre su acondicionamiento físico para sumarse al 11 titular ,

sostuvo: «Pensábamos que sería más difícil en lo físico por el tiempo que estuve sin jugar. Pero

he estado a la par con mis compañeros, muy bien. Esta semana estoy para jugar».

Edson se toma con calma el volver a pisar el césped del Tierra de Campeones y además se

refirió a las charlas que ha tenido con Miguel Ponce, entrenador de los Dragones Celestes.

«El técnico me ha pedido sólo tranquilidad, que no me apure, que lo lleve con calma, pero

también lo entiendo a él. Entiende las ganas que tengo de jugar, pero yo también lo entiendo a

él. Y vamos poco a poco. Tengo mucha ansiedad».