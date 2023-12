Dragones Celestes presentaron nuevo cuerpo técnico

Miguel “Cheito” Ramírez toma el mando celeste y su objetivo es consolidar el equipo en primera

El nuevo cuerpo técnico de los dragones celestes está conformado por Miguel Ramírez, como

director técnico; Cristian Reynero, ayudante técnico y Marcelo Oyarzún como preparador físico.

Con Miguel Ramírez a la cabeza, el staff indicó que uno de sus objetivos es consolidar al equipo en

la división además de crecer en lo institucional y deportivo. “Cheito” agregó que quieren entregar

su sello, forma e identidad en el juego de manera que el hincha, “así como quiere y ama a la

institución, también pueda querer y amar el juego de nuestro equipo”.

Durante la presentación del nuevo DT, realizada en el Tierra de Campeones, Ramírez indicó que

todos quienes conforman el plantel, son importantes y en ese sentido “es responsabilidad nuestra,

hacer que ese amor crezca mostrando nuestro juego e identidad”. Asimismo, Cheito hizo alusión al

constante marco de público con que se juega de local, que lo convierte en uno de los equipos con

más convocatoria en el futbol nacional. “Eso es un incentivo y motivación para nosotros y así

seguir creciendo de la mano con lo que los directivos y la gente espera”. Miguel Ramírez, concluyo

dando las gracias por este paso en su carrera y que los motiva a seguir creciendo “Tenemos con

Cristian y Marcelo, nueve años trabajando juntos y es un honor estar en esta institución. Es tierra

de campeones y esperamos estar a la altura y trabajaremos para ello”.

Valores jóvenes

Miguel Ramírez, oficialmente presentado como nuevo técnico, en relación con los minutos que

tienen que cumplir los juveniles, indicó este cuerpo técnico, se caracteriza por darle muchas

oportunidades a los valores jóvenes. Aseguró en ese sentido que “el patrimonio del Club está en

cadetes y en ese sentido, nosotros tratamos de proyectar la mayor cantidad de jugadores posibles.

A nosotros nos gusta tener un grupo de jugadores de proyección con los que podamos trabajar.

Así es arraigo que esta institución tiene, lo tenemos que seguir potenciando y aportando al

crecimiento de los valores jóvenes sea rápido y puedan estar en un gran nivel”.

Al mismo tiempo agregó que sin dudas “debemos involucrarnos con las cadetes porque ahí está el

patrimonio del club y nosotros debemos ser parte de ese proceso de formación, para que termine

de la mejor manera, el proceso de todos los jugadores más jóvenes”.



Decisión

La historia deportiva de Miguel Ramírez tiene un vínculo con los dragones celestes. No sólo por

que fue ayudante técnico de Jaime Vera, durante las campañas 2013/2014, sino que su debut

como jugador de Colo-Colo, lo hizo frente al cuadro celeste en un empate 1 a 1, allá lejos en 1988.

Según sus palabras una de las motivaciones de aceptar la banca celeste, tiene relación con el

ambiente que vivió en carne propia, en su última visita al Tierra de Campeones, cuando todavía

era técnico de la Universidad de Concepción.

“Me encantó el último partido que jugamos acá. Me encantó el ambiente que se generó y como la

gente empujaba al equipo para generar una reacción. Hay cosas básicas que uno espera en las

instituciones, un complejo deportivo, por ejemplo; y tienen un complejo de primer nivel. Un

estadio que es maravilloso que tiene todas las capacidades para estar al mejor nivel y que puede

albergar partidos internacionales sin problemas. El cariño de la gente que he recibido cada vez que

he venido y el respeto, ha sido super importante. Yo vine hace diez años atrás como ayudante

técnico y hoy vuelvo como entrenador y espero lograr cosas importantes, pueda aportar para el

crecimiento de los valores jóvenes y lograr esa identidad que a la gente le guste como juega este

equipo”.

Sello Ramírez

Cheito, indicó en su presentación que una sus de características y de su cuerpo técnico, es la

pasión que sienten por el futbol. Agregó que viven para el futbol y su forma, incluso de su crianza,

es siempre ir para adelante. En ese sentido su sello el arriesgar y entregar herramientas a los

jugadores para ellos se sientan bien interpretados en lo que nosotros estamos haciendo y así

también la gente se sienta identificada con lo ellos plantean. “A nosotros nos gusta ser un equipo

corto, nos gusta ser un equipo que presiona mucho. Nos gusta recuperar el balón rápido cuando

se pierde. Si nosotros con lo que hoye tenemos no me caben dudas que podemos alcanzar

grandes cosas”.

Miguel Ramírez, prometió para esta campaña trabajo, exigencia, profesionalismo, honestidad y

respeto por todos para poder lograr los objetivos. También indicó que está en proceso de análisis

de los jugadores que estuvieron en el plantel 2023 y agregó que, la dirigencia, está en la búsqueda

de las mejores condiciones para llegar acuerdo con los jugadores que están pidiendo. Agregó que

se está trabajando en tener un equipo lo más competitivo posible. “No me cabe duda que vamos a

encontrar a los jugadores que se adapten a nuestra idea y forma de trabajo”.

Como uno de los objetivos claros de Miguel Ramírez, es consolidar al equipo en primera división.

Según su mirada, equipo que recién asciende, tiene más posibilidades de descender. Por lo mismo

el objetivo principal es consolidar al equipo en primera división. “Una vez consolidado,

indudablemente, nos puede permitir optar a otras opciones de logros, pero para eso debemos

formar un plantel competitivo y eso pasa por el conocimiento de los jugadores que están, de los

que han terminado contrato y de los nombres que hemos entregado para así, formar un plantel lo

más competitivo posible”.