Director nacional de Sernac: Antonio Herrera Troncoso 

Un visita a la región para reunirse con su equipo de trabajo, agrupaciones de consumidores y autoridades; cumplió el director nacional del Sernac, Antonio Herrera Troncoso.

En conversación con El Longino, mencionó los ámbitos en que centrarán su gestión regional para proteger el derecho de los consumidores, siendo el cumplimiento de la calidad de los servicios básicos y la entrega de compensaciones justas -cuando haya interrupciones- una de las aristas. La otra es asegurar que las ventas en Zona Franca sean exhibiendo en módulos el precio de los productos y que estos sean originales y de calidad.

Respecto al trabajo nacional de su servicio, mencionó que en tiempo de pandemia y restricciones 2020-2021 el servicio recibió cifras récord en cuanto a reclamos por incumplimiento de contratos de naturaleza, en la entrega por proveedores, además de comercio electrónico, no cumplimiento de garantías hoy retomamos lo presencial y seguimos con los canales remotos.

“En ese periodo llegamos a un millón de reclamos, el año anterior bajamos a 650 mil reclamos, eso no significa que haya mejorado la calidad de las empresas. Seguimos con la atención presencial y los canales remotos como tele atención y los convenios con municipios para que sectores rurales tengan protección de sus derechos. Una situación que nos preocupa es el porcentaje de reclamos que no son respondidos o rechazados por las empresas aludidas, alrededor del 85 por ciento de loa reclamos son rechazados por las empresas y hay un porcentaje de reclamos que no son respondidos, que llega al 10 por ciento lo cual es inadmisible, no se puede permitir que empresas y proveedores no respondan. Nos enfocaremos en eso para que se cumpla con la normativa y las sanciones a quienes hacen caso omiso”.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Indica que el foco del accionar regional estará en los servicios básicos: electricidad, agua potable, transportes, telecomunicaciones, para lo cual junto con las respectivas Superintendencias de Servicios Sanitarios y de Electricidad y Combustibles y las subsecretarías de transportes y telecomunicaciones, harán fiscalizaciones conjuntas para obtención de información y presentaciones ante tribunales cuando corresponda a fin de compensar a los usuarios por las interrupciones injustificadas.

En ese ámbito informó que están llevando a cabo las acciones por el prolongado corte de agua potable que sufrió la comunidad de Alto Hospicio en febrero pasado. “Con Aguas del Altiplano iniciamos las conversaciones. Recibimos una propuesta de compensación por parte de la empresa, la cual estamos evaluando detenidamente porque nos parece importante velar por los derechos del consumidor y que las compensaciones sean justas y equitativas acorde a los perjuicios que sufrieron en esa oportunidad los residentes de esa comuna”.

ZONA FRANCA

Destaca el director nacional de Sernac que otro foco es la problemática se da en el retail, en su variante minorista y centros comerciales.

“La problemática mayor en Iquique se estaría dando en Zona Franca.

Hemos levantado información de un conjunto de situaciones que no estarían cumpliendo con la ley, entre ellos la no exhibición de precios, información oportuna a consumidores para adecuada decisión de consumo, la garantía legal, que son problemáticas que nos ha señalado la gente en reuniones. Vamos a desarrollar actividad con Zofri para ajustar estas temáticas”.

Recalca que la primera responsabilidad es del locatario pero también el administrador del centro comercial debe velar por el cumplimiento de la ley.

“Los productos que vendan deben ser seguros, de calidad y originales. En las reuniones que sostuve la gente levantó dudas sobre la originalidad de los productos que se vendían y otros derechos como respecto de la garantía legal y derecho al retracto cuando corresponda. La primera responsabilidad es del locatario, pero también hay una de los administradores que no pueden desligar su responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con alinear el respeto al cumplimiento del derecho de los consumidores”.

Recalca Herrera Troncoso que la administración de un centro comercial no puede decir “que no tiene responsabilidad y que cada locatario puede hacer lo que quiere. Ellos deben tener medidas adecuada de control para asegurarse que sus locatarios están cumpliendo con la ley, no basta que sea una empresa legalmente constituida, sino que además cumpla con los derechos básicos de todo consumidor que ya mencioné. Lo que vamos hacer ahí hacemos es trabajar con Zofrisa para hacer un diagnostico, saber lo que está pasando y también un trabajo con los usuarios para el cumplimiento de la ley. Si no se cumple lo que hayamos levantado en cuanto a derechos básicos, vamos a ejercer otras acciones en contra de los locatario que no cumplen”.

Acota que no por ser un sistema de excepción tributaria están liberados de cumplir la Ley del Consumidor. “El consumidor tiene sus derechos y eso se aplica en cualquier comercio, tanto quien administra esos locales sea chileno o extranjero debe saber que esto es así”.

En cuanto al ámbito financiero menciona que además de fiscalizar la tarea es educar, para evitar el sobreendeudamiento espacialmente en la población más vulnerable.

Para ello hay planes con SENAMA para llevar capacitaciones, cursos y talleres de educación financiera a fin que los adultos mayores pueden educarse y aprender sobre sus derechos cuando se trata de préstamos.

“Recomendamos que ante la necesidad de los préstamos, lo tomen en instituciones establecidas y con toda la información adecuada. Hemos tenido noticias de algunas empresas dedicadas a préstamos de dinero, que son establecidas y conocidas, pero que están con cobros que van más allá del límite permitido por ley. Por lo cual estamos enfocándonos en eso porque se podría estar configurando un delito. Por eso el usuario si es víctima de interés más alto que los establecidos por ley, debe hacer la denuncia para que así se actúe”.