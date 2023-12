Dirección del Trabajo fiscaliza incumplimientos legales que afectan a los auxiliares de farmacias

La Dirección del Trabajo aplicará hasta fines de diciembre un plan de fiscalización en

100 farmacias de todo Chile para verificar diversas irregularidades que están

afectando a los auxiliares de los locales de venta de medicamentos. El plan inspectivo

incluye a las cadenas Ahumada, Cruz Verde, Salcobrand, Maicao, Knop y Doctor Simi.

Así lo anunció el Director Regional del Trabajo de Tarapacá, Jaime Rojas, al iniciar este

plan inspectivo en una farmacia local perteneciente a la cadena Cruz Verde.

“Como Dirección del Trabajo, nos encontramos desarrollando lineamientos que vayan

a favor del trabajo decente, por tanto, se hace necesaria la presencia de la institución

en terreno, con amplia y certera cobertura, pero siempre acompañado de las

organizaciones sindicales”.

El programa inspectivo fue resuelto en respuesta a una solicitud de la Federación

Nacional de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar).

La organización sindical denunció que al personal auxiliar de farmacias se les están

asignando funciones que no corresponden a tal cargo, como aseo, y/o reposición de

mercaderías, entre otras.

Además, acusó que los auxiliares de farmacias no reciben anexo de liquidación de

remuneración con el detalle de las remuneraciones variables, incumpliendo la

obligación del inciso tercero del Artículo 54 bis del Código del Trabajo.

Asimismo, denunció que las comisiones, bonos, premios y/o incentivos que reciben

los trabajadores, se sustentan en “metas” que son determinadas arbitrariamente por

las empresas. Ello no se condice con lo dictaminado por la Dirección del Trabajo en

cuanto a que dichas metas deben ser consensuadas entre las partes.

Las fiscalizaciones se realizarán hasta el 24 de diciembre en 100 locales de farmacias

desde Arica a Los Lagos.



MATERIAS POR FISCALIZAR

a) Remuneraciones: no contener las liquidaciones de remuneraciones un anexo,

con o no contener el anexo, los montos de cada comisión, bono, premio u otro

incentivo, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la forma

empleada para su cálculo. Asimismo, no entregar comprobante de pago de

remuneraciones o entregarlo sin las indicaciones legales.

b) Contrato Individual de Trabajo; no contener el contrato de trabajo las cláusulas

básicas legales. Esto, referido a la estipulación arbitraria de las metas por parte

de la empresa y a la polifuncionalidad que estarían ejerciendo los auxiliares de

farmacia.

c) “Ley de la Canela”: los informes deberán consignar si las metas, comisiones o

incentivos por ventas, incorporan medicamentos en las bases de cálculo con el

fin de que el Servicio oficie al Ministerio de Salud en caso de constatarse dicha

situación.

Las infracciones pesquisables acarrean multas en UTM de entre 3 ($191.880) y 60

($3.837.600) a su valor de noviembre, dependiendo de si las empresas sancionadas

son micro, pequeña, mediana o grandes.

CONSIDERACIONES LEGALES

Respecto de las materias que serán fiscalizadas la DT se ha pronunciado jurídicamente

en los últimos años.

En su ordinario 5958, del 16 de noviembre de 2015, sostuvo que “no resulta

compatible con el principio de certeza de la remuneración consignado en el artículo

10 N°4 del Código del Trabajo, que las metas de ventas mensuales sean fijadas

unilateralmente por el empleador, sin que exista pacto alguno respecto de la fórmula

para su fijación”.

Asimismo, en el ordinario 47, del 6 de enero de 2017, expresó que “no se ajusta a

derecho una cláusula contractual que no especifica funciones, sino que describe una

multitud de labores, que no se condice con la intención del legislador, al momento de

incorporar la polifuncionalidad en los contratos de trabajo, de acuerdo a lo

establecido en el cuerpo del presente informe”.

Finalmente, en el ordinario 1370, del 9 de noviembre último, señaló que “no resultaría

conforme a derecho el modelo operacional que propone la empresa acorde a los

fundamentos contenidos en el presente informe, en tanto, infringe en múltiples

formas el principio de certeza jurídica acerca de la naturaleza de los servicios que

deben prestar los trabajadores al interior de un supermercado”.