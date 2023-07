Desafíos medioambientales de la región fue tema central del encuentro Tarapacá Smart

Los desafíos de la región en sustentabilidad y la adaptación que debe tener la legislación que

favorece a la zona, para ir de la mano con el medioambiente y propender a un crecimiento y

desarrollo económico en armonía con la naturaleza, abordó el 4º encuentro Tarapacá Smart.

Cristián Núñez Fica, creador de esta instancia de discusión pública respecto a cómo hacemos

ciudades más amigables, más sostenibles, más inclusivas; señaló a El Longino que la reciente

versión de Tarapacá Smart esta vez tuvo puesto el foco en la sustentabilidad, “desde el área del

cuidado del medio ambiente, la economía circular, porque cuando nace Tarapacá Smart el 2017 lo

que por aquellos días estaba muy en boga, era la ciudad inteligente, que era hablar del Big Data,

de los teléfonos celulares, pero hoy día eso ya quedó en el pasado y por tanto la preocupación del

día es el cambio climático, la emergencia climática y por tanto la región hoy tiene varios desafíos

que llevar en esa materia y por lo tanto por eso pusimos la discusión en ese foco”.



Enfatiza Núñez que Tarapacá Smart es una articulación del sector público, privado y la academia,

más la ciudadanía, “para poder entonces discutir esto de manera pública en un evento masivo que

le llamamos un evento Pop donde convocamos a estos sectores a debatir y lo hacemos en

distintas presentaciones, ponencias, con speakers. En esta ocasión tuvimos ponencias en el ámbito

internacional, nacional y regional; en el ámbito internacional estuvo una expositora de Perú y de

Argentina una chica de carbono neutral. Por tanto eso es Tarapacá Smart. En esta ocasión estuvo

bien convocado con más de 800 personas, 900 participantes prácticamente en el paseo del Puerto

Iquique presentándose durante toda la jornada del viernes 30 de junio”.

-El tema ambiental es lo que se está debatiendo, es el centro la discusión y conversación. Cuál es

la proyección que quedó luego de este encuentro, entre los distintos agentes locales y la

comunidad en general.

-Queda una proyección importante, especialmente en la gente más joven que participó, que son

estudiantes universitarios y de enseñanza media que estuvieron ahí escuchando las charlas,

escuchando las presentaciones y revisando las temáticas que para algunos quizá eran nuevas

como por ejemplo, la situación de los vertederos ilegales de ropa usada en el desierto de nuestra

región en Alto Hospicio. Entonces, ese tipo de presentaciones van generando cierta conciencia. El

Gobierno Regional presentó su carta de navegación en esta materia, también lo hizo el Puerto de

Iquique, las empresas más importantes de la industria minera local también estuvieron presentes

porque también se están haciendo cosas desde la industria en esta materia. Por tanto hay una

proyección, claro que la hay, se viene Tarapacá Smart 5 ya estamos desarrollando la discusión

para tener un evento en el mes de noviembre y tener mayor convocatoria, mayor participación,

pero esta era la primera vez después de la pandemia que nos volvíamos a juntar para poder

discutir temáticas públicas, de interés público como son los temas medioambientales y del

cuidado justamente de aquello en nuestra región.



-Se logra cambiar esa imagen de Industria contaminante por industrias productivas amigable.

-En Tarapacá hay un camino importante que desarrollar todavía, se han hecho bastantes cosas. Yo

diría que el cierre de la termoeléctrica hace algunos años es un avance tremendamente relevante.

El hecho de que las mineras estén ahora levantando plantas desaladoras y no ocupar el agua de

las napas de la cordillera, también es un tema relevante. Lo que se hizo en algún rato, con las

piscinas de decantación de aguas servidas de la sanitaria en Alto Hospicio es relevante, pero falta

todavía y la temática más importante que está pendiente es la ropa usada de Zona Franca que

llega al desierto, se quema, se abandona. Yo creo que por ahí está la materia principal de

preocupación que debe existir en la en la población y en las autoridades para los próximos años.

-Es decir, cuando vemos el futuro en este debate de Zona Franca uno de los temas que también

podría dar para un Tarapacá Smart es pensar en un sistema franco ecológico, un sistema franco

verde.

-Claro, un sistema franco para esta época. Porque cuando a la Zona Franca se le realiza su Ley y

surge hace 50 años y hace 30 se modifica no estaban estos temas en la palestra. Por tanto, hoy

día, cuando hablamos de la nueva concesión de Zona Franca, debiera incluirse esta materia. Hoy

en día por la ley de aduanas no podemos reciclar, nosotros no podemos sacar el caucho o el vidrio

de la región porque hay que pagar impuestos por la basura, entonces hay una situación que ver en

aquello que tiene mucha relevancia justamente por el tema de la ley. Hoy día Zona Franca es un

problema para el reciclaje y la situación medioambiental, lo han dicho los parlamentarios, lo han

dicho las autoridades y la gente que está trabajando en esto, que son los recicladores de base o los

propios agentes emprendedores de economía circular. Ven en que el sistema Franco, no la ZOFRI

como tal sino el sistema franco, la ley de Zona Franca que no nos permite sacar cosas de la región

genera un obstáculo tremendo y por ahí va un cambio que tiene que darse y acá en Tarapacá

Smart lo discutimos y lo pusimos en la palestra en esta ocasión y seguramente lo vamos a seguir

discutiendo en la próxima instancia.

-Todos los sectores, la academia, la autoridad, comunidad, los agentes medioambientales

unidos en un solo tema vamos avanzando en crear conciencia para la generación presente y

sobre todo para las futuras.

-Claro que sí, vamos a realizar la instancia número 5 Tarapacá Smart 5 en el mes de noviembre,

nuestra articulación es apoyada por el Gobierno regional, por Corfo, es un proyecto justamente

de Corfo que nace desde ahí para también nosotros apalancar recursos desde la industria privada .

Agradecemos a la ciudadanía, hemos convocado a la academia y las universidades se han puesto

también en esta instancia y eso es tremendamente importante porque las generaciones futuras,

como tú bien dices, son las que van a hacer las tareas mejor que nosotros y por tanto ellos tienen

que estar convocados a escucharnos, a escuchar lo que se está hoy día planteando como región,

los desafíos que están pendientes y nos vemos en Tarapacá Smart 5 en noviembre.