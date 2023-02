“Cuando se trate de comercio ilegal, vamos a seguir avanzando en ese sentido para ir ordenando la ciudad”

Alcalde Mauricio Soria Macchiavello

Conversamos con Mauricio Soria Macchiavello, alcalde de Iquique, sobre los temas que son de interés para la comunidad y que la contingencia los ha puesto en la agenda de la ciudad. La autoridad local nos comentó lo realizado en cuanto a la seguridad y la participación en el plan verano seguro. Asimismo, señalo los programas, proyectos y acciones que el municipio está realizando y de los que esperan ejecutar para este año 2023.

La seguridad sin dudas es uno de los temas relevantes de interés de la comunidad, si es que no es el más relevante en los últimos tiempos. En ese sentido el alcalde Soria, se refirió en específico sobre la participación del municipio en el Plan Verano Seguro, en el que, junto a carabineros, PDI y gobernación marítima, los inspectores municipales se suman como un importante elemento para el desarrollo del programa. Según nos comentó Mauricio Soria, existió un punto de inflexión luego del ataque que sufrió personal de carabineros en una ronda por el sector costero de la ciudad. “Desde ahí comienza una medida permanente que se orienta a la recuperación de espacios públicos. Desde ahí se empieza a trabajar junto a la Armada, Carabineros e inspección municipal, con vehículos que recorren el borde costero lo que permitió poder recuperar este espacio, con el trabajo y voluntad de todos los actores”. “Hoy esto se ha reforzado con el trabajo de carabineros apostados cada un kilómetro con vehículos y desde muy temprano por la mañana, hasta altas horas de la madrugada, además de personal policial que patrulla a pie o en bicicleta” agregó el alcalde Mauricio Soria.

En ese sentido la mirada del edil iquiqueño es clara e insiste en que este tipo de acciones ha dado resultados, dado que de alguna manera ha hecho que los y las iquiqueñas vuelvan a disfrutar del borde costero. “El verano pasado había un poco de miedo de ir al parque, ir a la playa y hoy podemos caminar hasta de noche. Yo creo que hay una diferencia, que, si bien en el aspecto global seguimos con una crisis de seguridad, reforzamos las palabras del fiscal en el sentido de perseguir el delito”.

En cuanto a las acciones que el municipio está realizando en seguridad, Mauricio Soria explicó que el trabajo realizado en el borde costero también se está haciendo en distintos barrios En ese sentido y en cuanto factores específicos, Soria Macchiavello indicó. “Los inspectores están distribuidos en distintos barrios, pero se presenta un problema como es el de las personas en situación de calle. Ahí tenemos un problema de fondo, no solo con los nacionales que están en situación de calle, sino que también con personas extranjeras que llegan y están en la misma situación y esto ha duplicado el problema”. Asimismo, el personero agregó “tenemos proyectos que se están desarrollando en distintos barrios para cambiar la imagen de éstos. Algunos se retrasaron por la pandemia, pero estamos recuperando la escalera de Santa Elena, por ejemplo. También en el sector de norte hospital, estamos trabajando en un gimnasio que tendremos que volver a licitar para terminar su ejecución. En la población Jorge Inostroza, tenemos dos proyectos, uno de ellos una sede que le va a cambiar la imagen a una esquina estaba abandonada. En el sector sur, en conjunto con el Gobierno Regional, en la intersección de Avenida La Tirana con Bilbao, se proyectará una plaza. Queremos cambiar esos sitios eriazos que se prestan para incivilidades transformarlos”.

En el mismo marco de seguridad, Mauricio Soria, indico que están en conversaciones y a la espera de una respuesta del Ministerio de Energía para la ejecución de un proyecto que incluye el cambio de luminarias en todos los bandejones centrales de las avenidas de la ciudad. “Viene un cambio completo de la luminaria de la ciudad, lo que eso también es parte de la seguridad.”

Soria Macchiavello indicó además que gracias al financiamiento de más de 1500 millones de pesos aportados por el Gobierno Regional de Tarapacá que permitirá reforzar todo el sistema de cámaras, dotándolo de nuevas tecnologías. “Queremos transformar y gran parte del presupuesto municipal está orientado a los barrios. Nos aprobaron un proyecto para el sector de Las Dunas 3, para que en la plaza pueda hacerse un gran centro comunitario. Así iremos sumando infraestructura pública en los barrios”, aseguró el edil.

Retiro de Vehículos

En cuanto a la gran cantidad de vehículos que están abandonados en la ciudad, Mauricio Soria Macchiavello, comentó que se han adquirido nuevas grúas horquilla que servirán para reforzar el trabajo de los vehículos que han sido dejados en la vía pública. “Los vehículos que son abandonados en las calles, también generan incivilidades. Son usados por algunas personas para dormir o para guardar especies robadas. En el sector El Morro tuvimos que sacar un bus que dejaron abandonado”. Al mismo tiempo indicó el alcalde Soria que dentro de la dirección de seguridad pública, está la instrucción de avanzar en el retiro de vehículos que están abandonados, causando problemas y que se puedan transformar en un foco de incivilidades. “Son muchos los puntos que tenemos en Iquique. Los iquiqueños nos acostumbramos a dejar los autos botados por años. Vamos a seguir trabajando en el retiro de los vehículos abandonados.” En ese sentido el alcalde Soria, también hizo un llamado a los vecinos y vecinas a transparentar si el auto no lo van a arreglar. Con un auto botado, le estás enviando un mensaje al delincuente que no hay preocupación. Si a un auto le rompen un vidrio, el dueño no hace nada, luego habrá alguien durmiendo adentro”.

“Para que la gente entienda. Para que un vehículo esté en la calle, debe tener su permiso de circulación al día. De lo contrario debe ser guardado al interior de un espacio privado. Finalmente, nos faculta la ley para notificar al dueño y si corresponde poder llevarnos ese vehículo” aseguró Mauricio Soria.

Extracción de residuos domiciliarios

Uno de los temas constante preocupación para los vecinos de la ciudad, es el retiro de los residuos domiciliarios. En tal sentido, el alcalde Soria comentó sobre los “tachos” verdes, refiriéndose a los contenedores de gran tamaño que estuvieron dispuestos por diferentes sectores de la ciudad. “Tuvimos un sistema de recolección de estos grandes contenedores, pero que al final detectamos que había un mal uso de ellos. Estos recipientes estaban destinados para el uso de retiro de residuos domiciliarios, pero nos encontrábamos con que la gente echaba neumáticos, inodoros, residuos que no son necesariamente “domiciliarios”. Finalmente, cambiamos al sistema de camiones de carga trasera, que pasa todos los días”.

En este sentido Mauricio Soria resalto el compromiso de la municipalidad por mantener los espacios y la ciudad limpia, aprovecho la oportunidad para recordar e invitar a la comunidad a trabajar en conjunto y así tener nuestros barrios más limpios. Es así como el alcalde recordó que los días sábado, no se debe sacar la basura, dado que, si bien existen cuadrillas de emergencia, el sistema de recolección no se realiza. “Los sábados por la noche no se debe sacar basura. Esos residuos quedarán todo el domingo en las calles de su barrio. Por qué exponer a nuestros hijos a la basura que va a quedar ahí todo el día”.

Comercio ambulante

Sobre este tema el alcalde Soria indico a este medio, que hoy existe una política desde nivel central sobre el comercio ambulante. “Como nunca se está abordando este tema, para que carabineros en coordinación con las municipalidades. Por ejemplo, en la navidad pasada, carabineros hizo el copamiento en el centro, en un gran espacio horario que sirvió para que la gente pudiera transitar por el centro. Por otra parte, tenemos un grupo de vendedores ambulantes que están en el centro de la ciudad y que ellos quieren estar en Tarapacá con Vivar, ellos quieren la guinda de la torta y no va a cesar. Este es un tema que lo estamos coordinando con carabineros”. “Por otro lado, tenemos las ferias itinerantes de las frutas y verdura, esta feria es formal, pero grupo de personas que instala una feria itinerante de manera irregular e informal y abusa de los espacios. En ese sentido estamos trabajando con el consejo municipal para perfeccionar un ordenanza que permita liberar barrios. Hay lugares en que la gente no puede sacar sus autos o salir de sus casas. Estamos fiscalizando y multando. Cuando se trata de informalidad, se debe realizar un patrullaje mixto. La municipalidad debe ir obligadamente con carabineros cuando se trate de comercio ilegal, vamos a seguir avanzando en ese sentido para ir ordenando la ciudad”, finalizó

La entrevista completa se puede ver en el Ciclo de entrevistas del LonginoTV