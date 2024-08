“Creo que el actual Gobernador puede ganar en primera vuelta»

En una reveladora entrevista, el exDiputado Hugo Gutiérrez explicó a El Longino por qué cree que Mauricio Soria será elegido nuevamente como alcalde de Iquique, mientras Patricio Ferreira enfrentará una contienda más dura en octubre próximo.

Con estadística en mano, el exDiputado afirma que en Tarapacá ni los Republicanos ni Chile-Vamos corren con ventaja, y celebra el descongelamiento de su militancia. A esa satisfacción Gutiérrez suma desde hace días su incorporación al Comité Central del Partido Comunista, que lo posiciona de manera inmejorable para nuevos desafíos en 2025.

Isabel Frías

Periodista UC

Si los años ’80 le dieron un alto perfil a Hugo Gutiérrez Gálvez a nivel nacional gracias a su trabajo en el Estudio de Fabiola Letelier –hermana del exCanciller socialista asesinado en Washington–, este personaje indiscutido de la escena regional hoy tiene su futuro abierto de par en par. Tras concluir los 12 meses de suspensión de su militancia, el Partido Comunista lo incorporó a sus orgánicas internas y se dispone a posicionarse en un nuevo ciclo de su carrera política a partir del 2025, con las banderas de la Defensa de los Derechos Humanos y su ataque frontal a la corrupción.

Titulado de abogado con voto de distinción de la Universidad de Concepción, este iquiqueño del barrio El Morro concita tanto la adhesión de leales simpatizantes como la tirria legendaria de muchos uniformados y políticos locales que le temen al «ímpetu fiscalizador que tuve por muchos años y que ejercí con mucho rigor», dice. Porque, mientras algunos consideran su estilo provocador e insolente, otros ven en aquello una valentía inspiradora.

Ese rasgo suyo –reconoce– le ha valido «una animadversión acumulada de parte de diversos operadores del sistema judicial» acá en Tarapacá, que lo indujo a ejercer el Derecho lejos de nuestra región tras concluir tres períodos en el Congreso primero, y de su participación en la Convención Constitucional después. «Consciente de ese ambiente, opté por tramitar causas en los Tribunales de Santiago, y por eso viajo de manera constante entre la capital e Iquique, comuna donde resido, donde estoy inscrito para votar, donde trabaja mi mujer y donde estudian mis hijos», contó Hugo Gutiérrez en esta entrevista realizada –hay que resaltarlo– bajo el más alto estándar del periodismo profesional; a saber: Todo en modalidad «on the record», con agenda abierta, sin cuestionario previo, con la incógnita de las próximas elecciones de octubre sobre la mesa y una taza de buen café.

Usted parece tener todo un tema en los anticuerpos que despierta en algunas personas.

–Sí, evidentemente. Mi doble condición de abogado y a la vez de diputado generó una cierta molestia en autoridades que no están acostumbradas al cuestionamiento.

Lo que ocurre es que el poder, sobre todo en regiones extremas como la nuestra, está acostumbrado a que la gente sea condescendiente con ellos y le gusta además la subordinación de las personas. Porque se añade el hecho que las autoridades acá se han habituados a encarar los problemas en los pasillos, en cenas, en convites, en espacios privados y yo soy renuente a todo ese manejo incluido el amiguismo porque me siento genuinamente un representante del pueblo que debe cumpir con el mandato popular.

Apelando a ese rigor suyo, ¿cómo observa el momento que vive Tarapacá en estos meses previos a la votación de octubre?

–En una visión general, me parece que la política tanto nacional como regional es bastante plana, por no decir en lenguaje coloquial bastante «charcha». Por diversas razones, la ciudadanía se aprecia cansada de los partidos políticos y de los propios políticos lo cual ha hecho elegir a una serie de personas que no estaban capacitadas ni habilitadas para el ejercicio del poder, llenando el Congreso de parlamentarios mediocres; de consejeros regionales, de alcaldes y de concejales que no estaban preparados para la defensa de la cosa pública y que no venían de historias partidarias.

Como la ciudadanía lo que vemos ahora son «odiadores de la política» que se hicieron reactivos a la política y una parte en verdad son chiquillos, lo cual genera una cierta perversión porque hemos puesto esta actividad en manos de una suerte de tinterillos y gente inexperta.

¿También incluye a esos independientes surgidos de movimientos sociales?

–No, porque hay gente que proviene de movimientos sociales que tienen largas historias de reivindicaciones populares y merecen todo el apoyo si llegan a un cargo político.

Yo me estoy refiriendo sobre todo a personas que se integraron a este Partido de la Gente o al Partido Republicano y que entraron porque eran «odiadores», lo cual a mi juicio perjudicó a la política porque son básicamente incapaces del diálogo político ni de construir acuerdos politicos que es donde radica el corazón de esta actividad.

Una arista es la irrupción de estos «odiadores» de la política. ¿Pero, qué sucede con el fenómeno de tener tantos candidatos? Pareciera que la política se transformó en un buen negocio, en un emprendimiento.

–Creo que usted lo plantea muy bien, porque una parte de estos aspirantes a cargos populares como un emprendimiento porque de esa manera se ha vulgarizado el tema en los últimos 4 años. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de que ser concejal, ser alcalde, Core y Gobernador es una responsabilidad de magnitud, para la cual hay que estar preparado.

O sea, no porque yo sea deportista y piense que la gente a la que le gusta el deporte va a votar por mí puedo presentarme como candidato. La pregunta que ahí es «¿estoy preparado para el ejercicio del poder político?».

¿Qué quiere decir exactamente con esa idea?

–Esa pregunta es muy importante porque, mientras el poder económico en Chile se concentra cada vez más, a nivel político la dispersión es mayor: allí hay un objetivo «buscado» por el poder económico, porque mientras mayor es esa fragmentación menos probabilidades existen que se genere una voluntad común del pueblo de direccionarse en pos de solucionar problemas básicos y mayoritarios que sufre la ciudadanía. Esta dispersión de partidos políticos es totalmente funcional a los intereses del poder económico.

¿Qué aconsejaría votar en octubre, en qué fijarse?

–…seguir los criterios que entregó en su prédica el Obispo de Iquique en el oficio religioso del poblado de Tarapacá. Allí, él llamó a los feligreses a informarse de la relevancia de la votación y además llamaba a fijarse en que las personas que escojan sean probas, correctas, irrepochables. Personalmente recomiendo tamboén visitar las páginas de infoprobidad y revisar los antecedentes de los candidatos; que googlee a las personas y se cercioere que sean irrepochables.

En el caso suyo, ¿tiene definido por quienes votará?

–Sí, y le puedo decir que mi candidato a Gobernador es José Miguel Carvajal, a Core es Pedro Cisternas. Como alcalde de Iquique votaré a Mauricio Soria y en concejales tengo varias amistades efectivamente y estoy viendo para resolver, pero ya tengo candidaturas por las que voy a trabajar sean o no de la comuna por la que voto, como es el caso de Karl Harder. Me interesa apoyar las acciones en favor de Alto Hospicio debido a la alta precariedad que allí existe.

¿Comparte la proyección que las candidaturas incumbentes acá están zanjadas?

–Tengo la impresión que, en la Gobernación, José Miguel Carvajal no tiene competencia y espero le vaya bien porque ha tenido una labor competente.

Analizando todas las Gobernaciones de Chile, el experto Pepe Auth aseguró en julio que «es muy difícil que en Tarapacá no gane la Derecha».

–Me parece que Auth hace sus pronósticos a partir de la última votación con voto obligatorio que tuvimos acá y que fue la de Consejeros Constitucionales, elección que estuvo especialmente distorsionada porque acá la sumatoria de votos nulos y blancos fue el más alto de Chile, alcanzando sobre el 27% ya que llamamos a votar nulo y en efecto fue un proceso que los Republicanos pretendieron cooptar para ellos, con lo cual se terminó rechazando con el Voto en Contra.

Lo importante es que donde más se rechazó la propuesta constitucional de los republicanos fue en la única región que eligió 2 consejeros republicanos, pero cuando se efectuó el plebiscito de salida esa propuesta se descartó: la proyección de Auth solo contabiliza los votos válidamente emitidos y omite entonces el voto de izquierda que participó en esos comicios.

Hace diez días atrás, Auth ha vuelto a analizar la contienda de Gobernadores diciendo que habrá segunda vuelta y esa segunda tanda será la decisiva para las definiciones de las presidenciales del 2025.

–Yo tengo la confianza que José Miguel Carvajal gane en primera vuelta.

¿Cree que él recibirá los votos para salir en primera vuelta?

–Yo pienso que sí porque aquí las fuerzas políticas que son relevantes, no como PPD sino como Sorismo, están presente en esa campaña, y sí todos los alcaldes de la región lo apoyan más los partidos políticos oficialistas que hagan su trabajo, creo que el actual Gobernador puede ser electo en primera vuelta; se puede dar esa esa sorpresa si se alinean todas esas fuerzas.

¿Y cómo ve las opciones en la alcaldía de Alto Hospicio?

–Lo primero que hay que decir es que Patricio Ferreira ha hecho un buen trabajo en su comuna, que es lo que motivó a darle mi apoyo porque es una persona que ha estado trabajando por su comunidad; ha estado involucrado en las problemáticas que enfrenta y creo que era lo correcto haber sacado a Galleguillos de la alcaldía.

Las razones que hubo para votar a Ferreira en la primera oportunidad permanecen en esta elección, porque Galleguillos maltrataba a su gente, a los habitantes de ese municipio, que los calificaba de cochinos, de hediendos, además de tener un claro sesgo autoritario y pinochetista.

Ahora, lo anterior no desconoce que Galleguillos tiene un cierto nicho electoralny desconozco si es más o es menos del que tenia antes, pero tendría ser menor ya que perdió su opción y hoy sus opciones -pienso- soy muy pocas frente a Patricio Ferreira, aunque conserva el apoyo político y cuenta con apoyo económico y en consecuencia no se le puede minimizar como adversario ni candidato.

Los otros incumbentes como Mauricio Soria o Richard Godoy en Pozo Almonte no creo que tengan mayor competencia y van a ganar con mayor facilidad que Patricio Ferreira quien debe encarar un escenario diferente solo por el factor Galleguillos.

Para cerrar, cuéntenos, en qué desafío político se ve usted en 2025.

–Por circunstancias internas de mi partido, he tratado de no dar respuesta a esa pregunta porque se me suspendió por un año mi militancia por solicitud de una instancia regional a raíz de un proceso iniciado en mi contra por Rubén Moraga Mamani.

Para mí habria sido interesante que me hubieran propuesto para ser Consejero Regional, ya que creo estar capacitado para ese cargo por la trayectoria que he desarrollado en el tiempo. Como los futbolistas, acá es mi partido el dueño de «mi pase» y ellos han decidido que yo no me postule a ningún cargo por ahora. Es lamentable, es triste, porque todo parte de una odiosidad estrictamente personal, porque mi futuro depende mucho de lo que mi partido determine cuál es el mejor lugar para contribuir en un cargo en mi región, en Tarapacá.

Pero, esa sanción acaba de expirar. ¿Qué viene ahora…?

–Bueno, por lo pronto volví ya a ejercer mi cargo de integrante del Comité Central y estoy full retomando las actividades que aquello demanda y muy contento y agradecido del apoyo que me han dado y también con el cariño de la gente de Tarapacá.