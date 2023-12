Con el apoyo de Carabineros, comercio de Iquique enfrenta nuevas estrategias para esta Navidad

Así lo expresó Livio Lanino, presidente de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de

la capital regional, quien explicó de qué manera el gremio está haciendo frente a la

inseguridad y a la venta ilegal de productos en las principales arterias de la ciudad.

“Mire, la verdad es que hoy todos estamos muy preocupados, y no solo a escala local, sino

que nuestra Confederación también tiene muchas preocupaciones a nivel nacional,

porque el comercio siempre ha tenido problemas. Pero, ahora la diferencia está en la

envergadura”, reconoce de entrada Livio Lanino Rondón, el conocido dirigente de los

3.500 comerciantes detallistas que operan en la ciudad.



En rigor, la actividad que vive este gremio se ha visto convulsionada primero por los

estragos sociales y económicos que dejaron los cierres obligatorios por la pandemia

del coronavirus y –a continuación– el impacto que generó la ola migratoria sobre las

calles céntricas de Iquique: sin más albergue que las calles y aceras públicas, una parte

no menor de extranjeros recurrió a esos espacios para dormir y hacer sus necesidades

durante las noches, mientras en el día deambulaba pidiendo dinero a los transeúntes.

La sumatoria de esos dos fenómenos daría paso posteriormente a un alza del comercio

ilegal, que terminó por ahuyentar clientes, afectar el tránsito peatonal, incrementar la

“delincuencia situacional” o “puntos rojos” y una alteración de los horarios

tradicionales que manejaron durante décadas tanto locatarios como consumidores.

Votado por los asociados a la entidad para el período 2021-2024, Livio Lanino afirma que

este 2023 ha sido un año bien complejo y explica las razones de este fenómeno.

¿Cómo concretamente se ha visto afectada la actividad comercial “establecida”?

–Se han alterado los horarios de trabajo. Por tradición, acá el comercio siempre partía

a las 9 de la mañana para cerrar a las 2 de la tarde para almorzar e incluso hacer una

siesta o ir a la playa. A las 4 de la tarde se producía la reapertura y los locales usted los

podía encontrar abiertos hasta las 21 o 21:30 horas. Los sábados el comercio

funcionaba media jornada, pero cuando era fiesta los locales comerciales abrían

sábados y domingos.

¿Qué ventajas tenía esa estructura horaria?

–Lo primero era que se trataba de un sistema que favorecía a los potenciales

consumidores en que ellos contaban con una opción muy amplia de horarios de

compra y la gente ocupaba ese tiempo para caminar, vitrinear, servirse un helado, un

café o una bebida y disfrutar tranquilamente, porque nadie pensaba que podía ser

víctima de un asalto o de un robo.



¿Y cómo es la situación actual?

–El cambio que ha sufrido el comercio de Iquique fue muy brusco, porque el comercio

hoy está abriendo a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde ya está cerrado. En el

Terminal Agropecuario, donde tenemos casi 2 mil asociados, ellos tienen todo cerrado a las 4 de la tarde y, en el centro, tenemos algunos asociados que optan incluso por

bajar sus cortinas tipo 6.

¿Qué consecuencias ha tenido para el negocio esta nueva modalidad?

–Ha generado un gran, gran problema porque tenemos una inflación que ha provocado

que las técnicas de ventas queden en un segundo plano, ya que en la actualidad lo que

le interesa al comerciante detallista es saber comprar más que saber vender porque ya

no se puede manejar stock (o inventario) porque se transforman en pasivos. Además,

hay que agregar que nosotros tenemos el peso de tener que cancelar a quince días, a

diferencia de lo que ocurre con las grandes tiendas o grandes cadenas que pueden

cancelar en plazos, y no hay que olvidar que ellos acceden a precios menores por los

altos volúmenes de compras que realizan. O sea, nosotros no podemos comprar mucha

cantidad, debemos pagar antes que el resto y a un precio más alto, recargado.

Ahora, ¿cómo se ha preparado el comercio detallista de Iquique para esta época

navideña, de mayores ventas y flujo de compradores?

–En estas fechas, en efecto, hay aumento de venta porque hay mayor demanda y,

aunque los requerimientos son otros. Si antes la gente se compraba un terno para

estas fechas ahora adquiere dos celulares; además, tenemos otros índices de inflación

y, por tanto, sabemos que en épocas como éstas las familias focaliza su gasto mucho

más a la alimentación comprometiendo un promedio de 46% de los ingresos en comida

y bebestibles para estas celebraciones.



¿Qué coordinaciones han realizado para este período?

–Hemos estado en contacto permanente con las autoridades sectoriales, con sanidad,

con el municipio, PDI y por supuesto con Carabineros. Y, así como nos hemos

coordinados con la oficina municipal de seguridad, de la misma manera nos hemos

reunidos con la policía uniformada para ver dónde hay más asaltos, más robos, mayor

frecuencia de tráfico de droga, etc. Ellos nos han entregado folletos con pautas para la

ciudadanía y tener una Navidad Segura donde destaco, por ejemplo, que se indica

textualmente “no comprar en el comercio ambulante ilegal”.

Allí también existe un fenómeno cultural. ¿No cree que se rompe con presencia

policial, pero también con un cambio de mentalidad de los consumidores?

–Sí. Hasta hace 7 años atrás, el país perdía 65 millones de dólares en evasión en el

pago de impuestos. Ellos no pagan patente comercial, no cancelan derecho de retiro

de basura, no cancela IVA, ni tampoco paga arriendo ni sueldos ni gastos de luz y agua.

Además, los consumidores enfrentan dos problemas adicionales que es no recibir

boleta ni acceder al cambio de un producto defectuoso -por ejemplo- y ¿a qué precio?

La respuesta es que existe una diferencia mínima en términos de precios, pero sin

ninguna ventaja ni las garantías que le ofrece la ley del consumidor.

¿Qué informan los registros sobre los volúmenes de comercio ilegal, en Iquique?

–Hasta hace 3 meses, teníamos contabilizados por las autoridades, 1.270 individuos

que estaban en la calle vendiendo de manera ambulante e ilegal. Sin embargo,

también sabemos que necesitamos hacer más conciencia de este problema porque, en

estas fechas, ese comercio informal aumenta de manera considerable.