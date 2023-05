¿Cómo elegir la mochila ideal?

Antes de iniciar con las recomendaciones, te dejamos aquí una primera advertencia: comprar por internet elementos fundamentales para tu rutina como una mochila es una muy buena opción siempre que tengas en cuenta estos recaudos:

Compres a vendedores de confianza, para esto te puedes guiar por la puntuación del sitio o los comentarios de los compradores. Puedes devolver el artículo sin grandes problemas. El pago es seguro. Si es de segunda mano que el artículo por comprar esté en buen estado.

Consejos sobre qué mochila comprar de acuerdo a tus necesidades

Para elegir tu tipo de mochila ideal tiene que ser:

Funcional

Esto quiere decir que tiene que servir para un propósito específico. Si estás estudiando, la mochila debe adaptarse a los elementos que te servirán para que transportar sin inconvenientes lo que necesites, como por ejemplo una mochila de este estilo necesita un

lugar seguro para colocar tu notebook o también necesitarás que sea impermeable para que tus apuntes no se mojen en algún accidente o día de lluvia.

Ligera

Es necesario que elijas mochilas que no tengan adornos pesados o materiales que puedan llegar a contribuir con el peso que cargamos a diario.

Cierres

Algo que no muchos tienen en cuenta y una de las cosas que se estropea primero y con gran facilidad son los cierres. La mochila ideal tiene cierres reforzados, la manipulación de éstos a veces, entre nuestro apuro o descuido, no es la más indicada y si tenemos cierres de mala calidad probablemente la mochila no te dure mucho.

Cabedora

No sirve de mucho comprar una mochila en donde no te quepa lo que necesites llevar a diario, es preferible comprar una mochila más grande a una que no tenga mucho espacio para llevar todo en un día ajetreado.

Comodidad

Es fundamental que la mochila sea ergonómica, es decir, que tenga la posibilidad de ajustarla a tu espalda y a tu talla. Te ayudará moldear tu mochila a tu espalda y no al revés

Fácil de llenar o vaciar

Los compartimentos son indispensables para hacer la carga y la descarga mucho más accesible y rápida. Buscar las cosas dentro de tu mochila también será rápido si pensamos cuántos compartimentos necesitamos y buscamos una mochila que se adapte a tu ideal.

Resistencia

Busca un material que, al igual que los cierres, sea resistente. Esto evitará que las costuras se deshagan al poco uso de comprada. Debes tener en cuenta cuántos litros soporta la mochila que quieres comprar. Sé prudente en este sentido, si compras una mochila que sabes que no soporta las cosas que quieres cargar probablemente no te servirá para el día a día.

Antirrobo

Existen muchas mochilas que tienen compartimentos de muy fácil acceso para hurtos. Si la mochila te gusta mucho, intenta no dejar nada de valor en dichos compartimentos, de lo contrario busca mochilas que no sean tan fáciles de robar.