Club Maho de Alto Hospicio fue el campeón en torneo zonal de judo

283 judocas de Atacama, Antofagasta, Arica, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique, compitieron en certamen organizado por Club Dragón de Iquique

Mario Vidal Jorquera

283 judocas de las ciudades de Antofagasta, Arica, Pozo Almonte, Alto Hospicio y de la región de Atacama, tomaron parte en el campeonato zonal federados que organizó el Club Dragón de Iquique y que se desarrolló el pasado sábado, en el Gimnasio Esmeralda de la Universidad Arturo Prat.

Se disputaron combates en categorías no oficiales y federadas.

Se disputaron combates en las categorías no oficiales de; sub7; sub 9 y sub 11, mientras que, en las categorías oficiales federadas, compitieron judocas de las categorías; sub 13, sub 15, sub 18, sub 21 y categoría absolutos.

En la jornada deportiva estuvo presente la seremi del deporte, Vania Llantén Moreno y el presidente de la Federación Chilena de Judo, Marcelo Simián, participando ambos, en la ceremonia de premiación a los vencedores.

Los deportistas vencedores, recibiendo en el pódium sus medallas.

En la clasificación de categorías federadas; primero se clasificó la representación del Club Maho de Alto Hospicio; segundo lugar Club Hiroshima y tercer lugar Club Nagasaki y en la clasificación general por equipos, el primer lugar fue también para el Club Maho de Alto Hospicio.