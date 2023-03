Cifras revelan que fondos regionales golpean a la delincuencia en Arica

El Gobernador Regional Jorge Díaz dio a conocer procedimientos realizados con medios adquiridos con recursos locales, durante acto de entrega de nuevos vehículos para Carabineros.

En poco más de un año y medio el Gobierno Regional de Arica y Parinacota ha entregado recursos a Carabineros, aprobados por el Consejo Regional, que arrojan importantes resultados en el combate contra la delincuencia.

La conclusión se desprende de un informe hecho por Carabineros y revelado este viernes por el Gobernador Regional Jorge Díaz Ibarra, durante un acto oficial de entrega de cinco nuevos vehículos a la policía uniformada (tres cuarteles móviles y dos camionetas comando).

Hasta el 1 de marzo de este año, parte de algunos equipos adquiridos con fondos del Gore para la institución policial, como motocicletas todoterreno y drones, habían participado en casi 2.500 procedimientos, con detenciones practicadas en 400 de ellos.

El tema adquiere relevancia pues en febrero pasado el Core aprobó destinar casi 10 mil millones de pesos del erario local para la adquisición de un moderno helicóptero para Carabineros de la región, con el propósito de reforzar el combate a la delincuencia, mejorar la respuesta de la institución frente a situaciones de emergencia y fortalecer el resguardo de las fronteras internacionales frente a la crisis de migración ilegal que vive el norte del país.

Además, a principios de semana el Consejo Regional resolvió incrementar de $499.264.000 a $564.136.000 el presupuesto para que Carabineros pueda adquirir catorce vehículos nuevos, cinco de los cuales fueron entregados el viernes y se encuentran plenamente operativos.

El Gobernador Regional Jorge Díaz dijo que “hay gente que nos pregunta, nos dice, por qué esta cantidad de recursos no se ve, sin embargo, podemos indicar que durante el año 2022, solamente con aportes del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, aprobados por el Consejo Regional, se han practicado más de cuatro mil procedimientos, hay más de 600 detenidos. Así es que vamos a seguir avanzando en materia de seguridad pública, a pesar de que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota no tiene ninguna competencia en esta materia, pero la ciudadanía tiene una necesidad imperiosa que es restablecer la paz. Si no nos aliamos, los delincuentes van a tener la última palabra y eso es algo que no nos podemos permitir”.

El jefe de Zona de Carabineros, general Iván Monje, manifestó que “la comunidad, por intermedio de Carabineros, va a ser la principal beneficiada con estos proyectos” y agradeció la participación que ha tenido el Consejo Regional que “de manera oportuna y con una voluntad que va mucho más allá, ha aprobado esta asignación de dineros en todos estos proyectos”.

Destacó además el papel que cumplirá el helicóptero que se adquirirá con fondos regionales, el que “claramente, por una razón estratégica, de cobertura, va a tener servicios relevantes, tanto en el radio urbano como también en la línea fronteriza”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, la consejera regional Ximena Valcarce, aclaró que los vehículos nuevos que se incorporan a Carabineros en Arica no suman más móviles a la institución policial, sino que sirven para reponer otros que ya se encuentran en desuso.

“La seguridad es el tema principal de preocupación para todo el país y por ende no podemos hacer oídos sordos, no podemos no dar relevancia a los fondos regionales en temas de seguridad y no podemos esperar al gobierno central. En el combate a la delincuencia todos vamos sumando de un lado u otro para que esto no nos gane y podamos recuperar la región que teníamos”, manifestó.

PROCEDIMIENTOS

Entre septiembre y diciembre de 2021 el Gore entregó a Carabineros 20 motocicletas todoterreno, ($127.800.000) y cinco drones de avanzada tecnología ($61.800.184). Hasta el 1 de marzo de 2023 las motos y las naves no tripuladas habían participado en 1.907 y 576 procedimientos, respectivamente, 376 de ellos con personas detenidas.

En febrero de 2022 el Gore entregó tres modernos equipos tecnológicos al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar). La iniciativa es parte de un proyecto que en el último tiempo permitió adquirir una decena de equipos tecnológicos, con una inversión de 647 millones de pesos. En los últimos dos años, hasta el 1 de marzo pasado, estos equipos habían participado en 265 peritajes.