Beck Hansen ; Un Grande de la Música

Por: Manuel Castillo Martínez

Hace muchos años atrás; cuando mis oídos escucharon el tema

“New Polution” del cantante y músico estado unidence Beck

Hansen; más conocido como “Beck”; me quedo ese “gustillo” a

poco que todo amante tiene al encontrar escaso material de alguna

banda o solista. Luego de unos años más adelante; escuché temas

como “My Heart is a Drums” y “Morning” y hace muy poco; tuve la

oportunidad de ver el D.V.D “Beck Hansen Live From London”

(2018); y todo esto basto para ser un fan más de este gran artista;

guitarrista, cantante y compositor, nacido en California; un 8 de

Julio de 1970,

Simpático me resulta este muchacho californiano, que es todo un

ídolo en su país natal Estado Unidos.

Los estilos que están dentro de su menú discográfico; que es muy

variado, son el Folk, Funk, Soul, Rock Alternativo, Hip-Hop,

Electrónica, Country y Psicodelia. Beck ha lanzado doce álbumes de

estudio, así como varios sencillos no incluidos en sus discos y un

libro de partituras.

Y esto de tocar diversos estilos, le viene desde pequeño, pues Beck.

creció escuchando Folk, Blues, Country, Rock, Pop, Psicodelia o

Jazz, algo clave para su desarrollo como músico.

De hecho, Beck; comenzó su carrera a principios de los 90s; tocando

mucho Folk, Blues y Country.

Uno de sus grandes cualidades es la gran afinidad que logra con sus

fans, en sus presentaciones “en vivo”; y eso queda muy claro en el

comentado D.V.D “Beck Hansen Live From London” de 2018.

Vida personal

Desde 1991 hasta 2000, Beck tuvo una relación con la diseñadora

Leigh Limon. Su separación se dice que fue la inspiración para su

álbum de 2002, Sea Change;64​ escribió la mayoría de las canciones

para el álbum en una semana después de la ruptura. Beck se casó

con la actriz Marissa Ribisi, hermana gemela del actor Giovanni

Ribisi, en abril de 2004, poco antes del nacimiento de su hijo,

Cosimo Henri. Ribisi dio a luz a su hija, Tuesday, en 2007. Pronto

después se divorciarían en 2019.

Pero lo importante de Beck; es su música y ya tiene agendado sus

primeros conciertos para este 2023 en Melbourne, (Palais Theatre);

Sydney, (Aware Super Theatre ; Byron Bay, (Bluesfest Byron) ; N.

Charleston y SC High Water Festival.

El talentoso Beck Hansen o simplemente Beck; un grande de la

música.