aprobación del royalty minero

Ante la aprobación del proyecto del royalty minero por parte de la Comisión de Hacienda del

Senado, la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, AMUNOCHI, que reúne a 22

comunas de la macrozona norte y la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta,

AMRA, que agrupa a la totalidad de las comunas de la Región, espera a que no se modifique el

texto legislativo en el marco del último o tercer trámite al que será sometido en la cámara de

diputados y diputadas. Al mismo tiempo nos interesa que el reglamento salga lo más rápido

posible con el próposito de viabilizar la ley.

Desde un primer momento las comunas de la Macrozona Norte, que concentra a los principales

yacimientos mineros y su cadena productiva que desemboca en los puertos, estuvieron

expectantes de los avances del proyecto de royalty minero, considerando los beneficios directos

que traerá para las comunas y sus habitantes En consecuencia hemos visto con preocupación que

en el marco de las negociaciones, se redujo tres veces la carga tributaria que pagarán las grandes

mineras: la propuesta del Ejecutivo fue de una carga máxima de 50%. Luego fue reducida a 48% y

después de negociaciones a 47%, hasta a alcanzar el 46,5% actual.

El royalty minero entregará a regiones y comunas mineras US$ 450 millones aproximadamente

recaudados por este tributo. Este monto se descompone en Fondo Regional para la Productividad

Regional, US$ 225 millones; Fondo para las comunas mineras, US$ 55 millones y para el Fondo de

Apoyo para la Equidad Regional, US$ 170 millones.

Hacemos un llamado a legislar poniendo como centro de las decisiones, los intereses del país y su

gente, por sobre cualquier otra consideración. No corresponde continuar dilatando beneficios tan

trascendentes para las comunas y el país.