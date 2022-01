Alcalde y pobladores de Colchane solicitan celeridad y calidad en los arreglos de la ruta internacional 15 CH

• Pobladores altiplánicos acusan abandono de las autoridades de gobierno y no descartan organizar movilizaciones para ser escuchados.

No solo para los habitantes de Colchane la carretera Internacional 15 CH, que une Bolivia con Chile y a Colchane con la comuna de Huara es sinónimo de peligro, cualquier conductor sufre el riego de un accidente o el daño de su vehículo, que en muchas ocasiones es su fuente de trabajo, debido al mal estado en que se encuentra su carpeta de pavimento.

Para el alcalde de Colchane, Javier García Choque, el deterioro del pavimento es grave a pesar de haberlo advertido a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, “llevamos años enviando oficios a la Dirección de Vialidad. La última reunión la sostuve en noviembre con el seremi regional del MOP, que se comprometió agilizar la reparación dela ruta 15 CH a la brevedad situación que no hemos visto a la fecha”.

La mayor parte del mal estado de la carretera se concentra entre el sector de Wayna Putusi, que pertenece a la comuna de Huara y desde el límite de esta comuna con la de Colchane casi llegando a la misma capital comunal, en total casi 71 kilómetros de cráteres que hacen que en la mayoría de los tramos el conducir sea de alto riesgo.

VECINOS

René Mamani Mamani, es de la localidad de Caraguano. Como muchos colchaninos dice que viaja hasta la ciudad de Iquique continuamente atravesando los más de 200 kilómetros que separan ambas capitales comunales. Como muchos pobladores denuncia el mal estado de la carpeta de pavimento en Colchane.

“Mira está muy malo, porqué está muy abandonada… muchos baches, muchos hoyos… es súper peligroso. Veo que muchos camiones se pueden dar vuelta en Huanca (sector de curvas muy pronunciadas donde existe un gran socavón en la huella), allá en las curvas se han dado vuelta y menos mal que no ha pasado a mayores”.

Darwin Mamani Castro, de la comunidad de Mauque Puchuldiza, también atestigua el mal estado de los caminos. “En estos momentos está en mal estado, tiene hartos hoyos entre Huanca y parte del sector de acá, (Colchane), donde se ven constantemente los hoyos… con las lluvias está peor se está echando a perder. Esta peligrosa, muy peligrosa. Con las lluvias se tapan los hoyos y en las noches no se alcanza a ver.

ACCIONES

Tanto para René como para Darwin de no obtener una pronta respuesta ellos se sumarían a manifestaciones para que se repare esta importante vía internacional, “Para que nos escuche la gente, para que nos escuchen las autoridades. Yo estoy de acuerdo con hacer unas marchas para que nos escuchen porque con eso escuchan si no nos escuchan”, declaró Rene.

Darwin secunda esa acción, “por mí si haría manifestaciones claro porque quien quiere tener caminos malos, porque continuamente estamos bajando y subiendo a Iquique, se presenta un tremendo incluso yo mismo he reventado varias ruedas y al reventar las ruedas casi me salí pal lado y gracias a dios no hubo mayor desgracia”.

Estas demandas son recogidas por el alcalde de Colchane que dice que no se restarán a ninguna acción para mejorar la ruta, “no descartamos ninguna acción tendiente a exigir nuestros derechos porque hay recursos dispuestos que son fiscales para el mejoramiento y reparación de la ruta 15CH”.

En tanto Rubén López, consejero regional de Tarapacá y presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Territorial, dice que esta situación se viene denunciando desde el 2020, donde como cuerpo colegiado se reunieron con el municipio de Colchane visualizando en terreno que no se han realizado los trabajos que corresponden, “desde lo personal como concejero regional llegué a fiscalía con una querella desformalizada. También en Contraloría cuyo informe también me dio la razón, de que se está pagando en verde trabajos que no se han realizado…esto se le ha informado al seremi y al director de Vialidad, por lo tanto, esta es una situación gravísima que afecta a nuestra región”.

9 total visitas