Alcalde Ferreira destaca importancia del despliegue militar para la seguridad

El alcalde de Alto Hospicio Patricio Ferreira Rivera junto a parlamentarios, autoridades y alcaldes de las demás comunas de la región participó en la actividad encabezada por la Mnistra del Interior Carolina Tohá, de supervisar el despliegue de personal de Fuerzas Armadas en las fronteras de la zona norte del país, específicamente en el sector de Colchane, para controlar la migración y seguridad; todo bajo la entrada en vigor de la Ley de Infraestructura Crítica.

En la instancia, el jefe comunal hospiciano consideró la medida como un avance y “una esperanza en materia de seguridad para controlar la migración irregular, y combatir la delincuencia y bandas del crimen organizado en la comuna y región. No por nada, hoy Alto Hospicio tiene la tasa de homicidios más alta a nivel nacional”.

En entrevistas para canales televisión y radios nacionales que llegaron hasta la comuna fronteriza, la autoridad edilicia destacó que el despliegue del Ejército sin lugar a dudas es muy importante. Nos va aayudar muchísimo, porque esperamos que la presencia de los militares, con mayores facultades de poder revisar, determinar qué identidades tienen estas personas y realizar mayor control, va a permitir que dentro de los inmigrantes no sigan ingresando delincuentes».

Ministra del Interior Carolina Tohá

“Se busca es que no sigan entrando

personas irregularmente al país”

Pasadas las 09:30 horas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, arribó a Colchane para

coordinar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país. La titular de

Interior y Seguridad Pública llegó acompañada del Ministro de Defensa (s), Gabriel Gaspar y

autoridades regionales con quienes monitoreó en terreno la ubicación de los uniformados

En ese sentido, Tohá advirtió que «es muy temprano para hacer evaluaciones, las cosas han ido

como tenían que ir, en los plazos previstos y en los próximos días lo que quisiéramos ver no es

que pase algo especial, lo que debiera empezar a suceder es que empieza a haber menos

circulación irregular por las fronteras».

«Ojalá eso sea el resultado de esto, que tenga un efecto disuasivo, que por consecuencia las

personas se dirijan a las fronteras que están habilitadas y si alguien quiere entrar a nuestro

país, lo haga por donde lo deben hacer», complementó.

En cuanto al apoyo que tendrán las Fuerzas Armadas para el correcto desarrollo de sus nuevas

funciones, la secretaria de Estado enfatizó que estas «tienen un mandato legal y ciertamente

va a ser respaldado para ese mandato, por supuesto. Lo que pasa es que en el debate público

muchas personas tenían la impresión de que el rol del Ejército iba a ser distinto, pero eso no

fue lo que aprobamos en la Constitución».

«En la Constitución lo que establecimos -añadió- es que el Ejército se instale en las zonas

fronterizas donde hay circulación irregular y que en esos lugares haga tres cosas: si sorprende

a personas circulando que podrían haber entrado de manera irregular o que estén cometiendo

algún delito, que hagan un control de identidad. Si ven indicios de algún delito, hagan registro

del equipaje y si descubren cualquier irregularidad o falta, por ejemplo el paso irregular por la

frontera o que en el equipaje hay drogas, armamento, o hay indicios de trata de personas,

entonces las detengan y las refieran a las policías las que actuaran conforme al mandato legal

que tienen”.

La Ministra Tohá aclaró que en las ciudades no se verá un despliegue de militares como en la

frontera, sino que un proceso de empadronamiento de migrantes irregulares para darles una

identidad en Chile.



“Esto lo que busca es el control por el paso de la frontera, apuntando que no vuelva a entrar

personas irregulares. Respecto de personas que ya están en el país lo que tenemos que hacer

es diferente y se va a regir por otro tipo de instituciones para eso está la política migratoria,

está el reforzamiento de las policías y el equipamiento que entregamos para empadronar a los

que están en el país.

La dificultad mayor es que muchos entraron de manera irregular pero no sabemos quiénes

son , no tienen una identidad definida en nuestro país, no hay antecedentes, no existe huella

dactilar, registro biométrico, fotografía de ellos.

Por eso existe este nuevo instrumento que se desarrolla en paralelo y se llama

empadronamiento, eso permitirá a la PDI y también vamos hacer algo similar a través de la

Organización Internacional de Migraciones, para que personas que ya están en Chile se

empadronen y tengan una identidad”