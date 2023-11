779 mil hogares podrán postular a beneficios del Estado a los que antes no accedían

Gobierno anunció mejoras a Registro Social de Hogares, ajustando los

requisitos para calificar a los tramos que caracterizan a los grupos más

vulnerables de la población.

Ayer lunes, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó la implementación de

significativas mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de

Hogares (RSH), a través de cambios que buscan reflejar de manera más precisa y la realidad de los

hogares en el país, los que se aplican de manera automática en los registros de las personas.

Según se informó de manera oficial, a partir de noviembre, la Subsecretaría de Evaluación Social

incorporó nuevos datos al Registro Social de Hogares, marcando un hito importante para más de

779 mil hogares, de los que cerca de 420 mil ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 360

mil son las familias que ingresarán al tramo del 40%. En ambos tramos se concentran las

principales prestaciones que entrega el Estado.

Entre las medidas implementadas, se incorporará el Registro Nacional de Deudores de Alimentos,

lo que permitirá que no se sumen como ingreso económico las pensiones de alimentos impagas,

beneficiando principalmente a mujeres y a sus hijos/as.



La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, enfatizó que “esta es una muy buena

noticia para las familias, porque estos cambios permiten que la Calificación Socioeconómica del

Registro Social de Hogares sea más ajustada a la realidad. Esto significa en la práctica que cerca de

800 mil hogares entran a tramos más bajos, lo que les permitirá acceder a beneficios sociales a los

que antes no podían acceder. Por eso también la invitación es a que las personas mantengan

actualizado su registro, porque esto permite al Estado avanzar en políticas públicas acordes a la

realidad del país”.

ENCARGO PRESIDENCIAL

Mientras, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, señaló que “»en nuestro recorrido

por todo Chile, hemos escuchado a las personas, que nos han señalado que el Registro Social de

Hogares puede mejorar. El Presidente Boric nos ha encargado hacerlo y hemos decidido responder

con acciones concretas, porque la justicia social también pasa por caracterizar mejor la situación

socioeconómica de los hogares, de modo que tengan un mayor acceso a las prestaciones del

Estado y, a la vez, mejorar la calidad de vida disminuyendo los trámites que deben realizar. Este es

un avance en ambos sentidos.»

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que “el Registro Social de

Hogares es una gran foto a las familias del país y hoy, en esa foto, se está incorporando el factor

de que quien debería pagar pensiones de alimentos no lo está haciendo y, por lo tanto, se está

considerando como un factor que empobrece a la familia. Muchas veces la deuda de pensiones de

alimentos es una deuda con los niños, pero quien las paga en su mayoría son las mujeres jefas de

hogar y de acuerdo a los datos que nos entregó Desarrollo Social, jefas de hogar que pertenecen a los estratos más pobres de nuestra sociedad, y, por lo tanto, aquí estamos contribuyendo a que

puedan acceder de mejor forma a los beneficios que entrega el Estado”.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, resaltó que “el Registro Social de Hogares representa un

rol fundamental en nuestra labor municipal día a día. Por eso es que este tipo de mejoras, que

optimizarán aún más la calificación, permitirán facilitar los procesos en la asignación de recursos y

ayudas que llegan a nuestras vecinas y vecinos en situación de vulnerabilidad, porque finalmente

ellas y ellos son lo más importante de todo este proceso que es un pilar de la equidad social».

Las personas inscritas en el Registro Social de Hogares pueden revisar si existieron modificaciones

en su calificación en la página web registrosocial.gob.cl. Éstas se aplican de manera automática,

por lo que no se requieren trámites por parte de las y los usuarios.



CUÁLES SON LOS CAMBIOS

Actualización de los valores máximos de ingresos de los tramos en base a Casen 2022: Con los

resultados de la Encuesta Casen 2022, se van a actualizar los límites en los tramos de la

Calificación Socioeconómica. Esta medida se debe a que los ingresos han cambiado desde los

vigentes de Casen 2017. En concreto, ahora los ingresos que se consideran para cada tramo

representan mejor la realidad del país y de los hogares.

Incorporación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos: La inclusión del Registro de

Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA) permitirá identificar de manera automática las

pensiones de alimentos impagas para no incorporarlas como ingresos en el RSH en el que estén

incorporados los hijos beneficiarios.

Nuevas fuentes de información de dependencia y discapacidad: Se incorporarán diversas fuentes

administrativas, como el Subsidio de Discapacidad para niños, niñas y adolescentes, Pensiones

Básicas Solidarias, Aportes Previsionales Solidarios, entre otros, simplificando la acreditación de

situaciones de dependencia, discapacidad e invalidez.

Reconsideración de las pensiones de reparación: Las pensiones de reparación de personas

incluidas en los informes Rettig y Valech, así como personas exoneradas políticas, no se

considerarán como ingresos económicos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica. Este

cambio había sido anunciado en septiembre de este año, en el marco de la conmemoración de los

50 años de la dictadura cívico militar.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Actualmente, el Registro Social de Hogares cuenta con 17.136.753 personas inscritas en un total

de 8.994.018 hogares, lo que representa un 85.6% de la población, de acuerdo con la proyección

elaborada por el INE para el año 2023.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha implementado mejoras desde la llegada del

Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En mayo de 2022, se simplificó la acreditación del padre o

madre ausente que no paga la pensión de alimentos mediante una declaración jurada simple. Al

mismo tiempo, en noviembre del mismo año se inauguró un nuevo módulo para identificar a las

personas que ejercen labores de cuidado de manera no remunerada y que actualmente cuenta

con más de 65 mil personas inscritas.

Desde mayo de 2023, la calificación socioeconómica se actualiza quincenalmente, reduciendo el

tiempo de espera para los cambios y se han implementado mejoras en los mensajes y la bandeja

de notificaciones municipales para hacer la plataforma más accesible y precisa.