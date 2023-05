50 niños migrantes asisten felices a una escuela sabatina

En Alto Hospicio, este grupo de pre-escolares, escolares y adolescentes han

sido apadrinados por el Comité Ciudadano de Solidaridad de Tarapacá, el

que surgió durante la pandemia y ahora está focalizado en apoyar el

aprendizaje escolar.

Con 11 años viviendo en Tarapacá, la profesora de Educación Básica Carolina Vargas Bruna divide

por estos días su tiempo entre el Doctorado que se encuentra cursando en la Universidad de

Buenos Aires y actividades voluntarias en una toma de Alto Hospicio en conjunto con otros

profesionales.



“Fui coordinadora comunal de la Cormudesi, además de profesora universitaria, y ahora integro el

Comité Ciudadano de Solidaridad de Tarapacá que está conformado por siete profesionales,

donde algunas somos educadoras y otras son de otras especialidades, incluyendo la integración

reciente de un fonoaudiólogo”.

Carolina Vargas también explica a El Longino que ellos y ellas tomaron la iniciativa de

autoconvocarse hacia el año 2020, motivados por las problemáticas que se generaron por la

pandemia a nivel educativo y social en dos campamentos de esa populosa comuna tarapaqueña:

“Como grupo, nuestra primera actividad fue apoyar la Olla Común de una toma en el sector La

Pampa y, más tarde, nos focalizamos en la toma llamada Flor de Población”.



Fue en este último asentamiento habitacional donde este Comité realizó gestiones para instalar

“una escuelita –relata Carolina– y así fue como comenzamos a dar apoyo escolar a las niñas y

niños, hijos de los habitantes de estos territorios y los cuales no tienen acceso ni apoyo en esta

dimensión tan importante en la formación de niños, niñas y adolescentes, durante los años 2021 y

2022 recién pasados”.

Se trata de alrededor de 50 niños –principalmente hijos e hijas de migrantes– que han llegado a

instalarse a ese lugar tras la diáspora que vive Venezuela principalmente, pero donde también hay

infantes de otras nacionalidades y connacionales en situación de alta vulnerabilidad habitacional.

No obstante, claramente el foco y la prioridad ha sido apoyar y acompañar a quienes no han

podido acceder al sistema formal educativo chileno: “En este 2023, nuestra acción como comité

solidario ha diversificado un poco más las actividades y decidimos no abandonar al grupo durante

la época de verano y provechamos de programar actividades un Coro y enseñanza y práctica del

Ajedrez.

A partir de marzo último, principios de abril, los profesionales voluntarios iniciaron una nueva

etapa: “Como son 50 niños y niñas, los hemos dividido según la edad de cada cual para efectos del

aprendizaje escolar en el sistema educativo; sin embargo, estamos organizando actividades más

transversales, en que pueden participar todos sin importar su condición etaria, porque ahora

queremos trabajar lo que nosotros llamamos Contexto de Migración”.