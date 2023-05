450 personas recorrieron Mina Cerro Colorado en el Tamarugal

Los asistentes –en su mayoría residentes de la Provincia del Tamarugal– pudieron

conocer instalaciones poco conocidas por la población como son el rajo, la planta

procesadora, así como conocer los potentes camiones mineros de extracción de cobre.

Bajo el marco de un Plan de Cierre programado para este año y que culminará en diciembre

próximo, la faena Cerro Colorado realizó una interesante actividad involucrando a los integrantes

del grupo familiar de sus trabajadores: Fue bajo ese concepto que los participantes pudieron

conocer, informarse y disfrutar de un amplio recorrido destinado a dar a conocer la realidad de las

labores que se realizan en terreno en ese conocido yacimiento de la región de Tarapacá, situado

en la comuna de Pozo Almonte.

Situada a 15 kilómetros de Mamiña y en operaciones desde tres décadas, esta nueva actividad de

vinculación con la comunidad busca que los familiares de los trabajadores puedan vivir en terreno

la experiencia y el entorno de Cerro Colorado, una compañía que ha sido fundamental para el

desarrollo de la Región de Tarapacá desde 1992 hasta la fecha ya que una de sus características es

que la dotación no solo es residente de los pueblos vecinos sino que muchos hijos de operadores

continuaron la tradición marcada por sus padres, también integrantes de esa firma en su

momento.

Cabe destacar, no obstante, que esta nueva iniciativa se diferencia de otras porque se enmarca en

una larga lista de acciones previas a la “suspensión temporal” de sus operaciones, la cual está

consignada que se concretará finalmente en el mes de diciembre próximo.

DE PELÍCULA…

La nueva versión del tradicional programa se realizó en cuatro jornadas en las que participaron

446 familiares de trabajadores, de los cuales 242 corresponden a hijos e hijas de trabajadores y

fueron ellos quienes pudieron conocer áreas como el rajo, efectuar un recorrido por instalaciones

de la planta procesadora de mineral y subirse a camiones de extracción.

Las opiniones recogidas fueron todas de mucho interés y satisfacción: “Me emocionó mucho

cuando vi entrar los camiones grandes; me sentí como dentro de una película”, expresó Eliana

Acosta, pareja del operador Julio Hernández.

Los equipos mineros también impresionaron a Yadira Guzmán (11 años), hija de Geraldy Inostroza

y Daniel Guzmán, ambos operadores en Cerro Colorado: “Ver los camiones donde trabajan mis

papás fue muy divertido. Son súper grandes y eso me llamó mucho la atención”.

Un momento muy especial fue el que también vivió Rodrigo Díaz, mantenedor eléctrico, quien

contó que “mi hija nació cuando yo ingresé a la compañía y me visitó cuando todavía era una

bebé, hoy mi hija ya es una profesional y como regalo me trajo a mi nieto”.

Según resaltó el gerente general de Cerro Colorado, Alejandro Heilbron, “esta experiencia

permite acercar a las familias de los trabajadores y, además, que puedan conocer de cerca el

esfuerzo que los mineros realizan no solo por sus seres queridos, sino también su contribución al

desarrollo de la región y del país”. Añadió también que, de manera previa “a la detención de

nuestra operación, visitas como estas nos permiten rescatar el gran aporte de Cerro Colorado a la

Región”.

Dicha compañía minera, perteneciente del conglomerado australiano BHP, en estos meses se

encuentra ejecutando las distintas fases que implica el cierre temporal de sus operaciones, un

proceso que contempla la próxima detención total de los trabajos de extracción en la mina y el

área seca a mediados de junio-julio próximo.

De acuerdo a lo informado, dicha programación prevé finalizar con la detención de la planta

procesadora y área húmeda hacia finales del 2023. Ha sido en este contexto, que la compañía ha

desplegado distintos planes de apoyo para sus trabajadores, donde destacan diversos programas

de capacitación, certificación de competencias y talleres de empleabilidad con la finalidad que

enfrenten mejor preparados futuros procesos de reclutamiento. Asimismo, a lo anterior se suma

la posibilidad de reubicación en otras operaciones de BHP, así como la implementación de

convenios para facilitar su postulación a otras empresas en la misma Región de Tarapacá.