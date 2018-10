Mandatario recibirá en La Moneda al Parlamentario y al alcalde Mauricio Soria

Sobre necesidad de profundizar puerto de Iquique y entrega de terrenos a cooperativas de vivienda, habló senador Soria con el presidente Piñera.

Teniendo como vista panorámica el Puerto de Iquique, el Senador Jorge Soria conversó con el presidente Sebastián Piñera, al concluir su última actividad en la ciudad, ocasión en que el parlamentario le planteó la urgente necesidad de profundizar el Puerto de Iquique, para que pueda ser competitivo y hacer frente a la avanzada en el tráfico portuario que viene desarrollando Perú, en la última década. Además, también le señaló lo importante que significa entregar los terrenos del sector de Lobito a las Cooperativas de Viviendas, (privadas y sin fines de lucro) para que el proyecto del nuevo Iquique empiece a materializarse y sin costo adicional para su Gobierno.

El Senador Soria dijo sentirse muy complacido porque el Presidente Piñera escuchó sus históricos planteamientos, sumando a la conversación, además, al alcalde de Iquique Mauricio Soria. El Parlamentario junto al edil, fueron invitados por el Mandatario, para seguir conversando ambos temas en La Moneda, en fecha cercana. Mientras, en los 20 minutos que duró la conversación, se explayó en ambas temáticas que son las que lo motivaron para seguir luchando por éstas, ahora desde el Senado de la República.

PROFUNDIZAR EL PUERTO

El Senador Soria partió señalando que ante las nuevas demandas del comercio marítimo internacional y la avanzada que ha desarrollado Perú en la última década, “Chile está perdiendo su dominio marítimo por el Océano Pacífico, porque los puertos chilenos no han visto que cambió el modelo de los buques en el mundo. Los buques hoy tienen 400 mts. de largo y necesitan una profundidad de aguas de 17.5, mínimo. En forma natural el Puerto de Iquique tiene 18 metros, pero hay que dragar para sacar los rellenos, que se hicieron cuando se requería de mucho menos profundidad”.

Recordó que justo antes del terremoto se había llamado a licitación para mejorar el Puerto, pero con el daño que provocaron los dos fuertes sismos del 2014, ninguna empresa se presentó a la licitación.” Luego se hicieron trabajos, pero la profundidad y el largo no responden a los actuales requerimientos”, precisó Soria.

Por el contrario, Perú entregó sus puertos a 3 grandes empresas. Es el caso de la Maerks, que es la más grande empresa naviera a nivel mundial, que recibió 800 mts. para construir el puerto. En Perú, durante la época del presidente Alan García, le entregó el Puerto gigante de Callao a los Emiratos Arabes, mientras que un tercer Puerto, lo maneja una empresa semi estatal China, que en la actualidad transporta los mayores consumos de alimentos con destino al Asia Pacífico.

“Es decir Perú entregó sus muelles a las más grandes empresas para que saquen la producción alimenticia de todo Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, es decir, de todo el cono central de América, el mayor productor de alimentos. Se calcula que diariamente se embarcan 80 mil camiones con 80 mil contenedores, Brasil; 50 mil contenedores Argentina y otros miles los otros tres países nombrados”. Brasil aumentará varias veces su capacidad de traslado de su producción que se van principalmente al Asia Pacífico.

Dijo el Senador Soria que esa es la alternativa “que hoy Chile se pierde. Perú está a un paso de tener la primacía del Pacífico. Chile no ha hecho nada; Iquique no ha hecho nada. Lo último que se hizo acá fue profundizar a 15 metros y eso no sirve. Le dije al Presidente que no entiendo cómo el Gobierno de Chile prácticamente vota el dinero”.

Soria le propuso al Presidente Piñera que se profundice el puerto de Iquique, todos los otros del norte, del centro y sur del país, “porque es urgente que Chile tenga una política de puertos ahora, con un gran frente portuario que nos permita recuperar el dominio del Pacífico. Sacar los productos por el Pacífico y los puertos del norte de Chile, es más barato y demora 15 días menos que si se hace por el Atlántico. Por eso brasileños, argentinos, paraguayos y bolivianos han hecho sus carreteras invirtiendo miles y miles de dólares, para llegar al Pacífico. Chile no ha hecho nada, pero en 8 meses lo puede hacer y seremos la mejor alternativa en tiempo y dineros, para sacar las mercaderías por nuestros puertos, principalmente el Puerto de Iquique”.

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS

En lo que se refiere al proyecto del Nuevo Iquique, en el borde costero, el parlamentario le habló sobre lo importante que es que el Gobierno entregue los terrenos de Lobito, a las Cooperativas legalmente constituidas. “El Presidente, que representa al gobierno, entrega los terrenos en forma gratuita, y después los descuenta cuando les corresponda el subsidio. Las personas solicitan un crédito hipotecario en el banco Estado, la banca privada o internacional y queda ese terreno como respaldo”.

Según el Senador el terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados estaría en un valor de $ 4 millones de pesos y la construcción de la casa entre $20 a $25 millones de pesos llave en mano, pagando unos 100 mil pesos en dividendos. El que quiera puede ampliar su vivienda y eso significará una mayor inversión, pero eso es una decisión individual”.

El Senador Soria dijo que su propuesta representa una solución para el déficit habitacional en el país, no sólo en Iquique, considerando que el tema habitacional es una prioridad gubernamental. “Ya le entregué este material al presidente, a él primero y ahora lo repartiré por todo Chile. Yo no soy del sector político del Presidente, pero para trabajar por el bienestar de la familia chilena, todos tenemos que unirnos”, concluyó el parlamentario.