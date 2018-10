Cámara de Diputados, aprueba solicitar al Presidente, que envíe proyecto de ley que busca favorecer a Ciudades-Puerto

Durante la jornada del día martes en el congreso Nacional, se discutió en una sesión especial solicitar al Presidente Sebastián Piñera, que presente un proyecto de ley que vaya en beneficio de las ciudades-puertos de nuestro País.

La Votación contó con la participación en las tribunas de los alcaldes y concejales de las ciudades-puertos, como Iquique, que tuvo la presencia en las galerías del Salón de la cámara, de alcaldes y concejales de ciudades-puertos de Chile, entre los que destacaron el Alcalde Mauricio Soria y los concejales, Domingo Campodónico, Cristian Tapia y Octavio López, entre otros. La resolución tuvo un apoyo transversal de los diputados que votaron, siendo aprobada por 115 votos y solo 1 en contra.

Los puntos que se solicitó al ejecutivo son que los alcaldes integren los directorios con voz y voto, que utilidades de las empresas queden en la comuna para que estos recursos, sean invertidos por los municipios en infraestructura, como también formar mesas de trabajos entre las asociaciones de ciudades-puertos y los municipios vinculados.

Durante el término de la sesión, el Diputado por Tarapacá, Ramón Galleguillos Castillo indicó, “Conozco bien el tema, fui concejal de Iquique por 12 años junto a Jorge Soria y siempre promulgamos sobre la regionalización, por fin está llegando. Siempre pedimos y exigimos que los alcaldes debían ser partícipes de los directorios de los puertos, en el caso de Iquique, en la Empresa Portuaria de Iquique (EPI)”, durante la salida, el Diputado Galleguillos, también pidió “que, en las empresas del estado, como también lo es ZONA FRANCA, debemos tener, directores locales, no designados, eso va a fortalecer mucho más, no solo Iquique, si no que toda nuestra región de Tarapacá