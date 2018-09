“Cargadores no se dan cuenta que perjudican a Iquique y a un sistema que da trabajo a miles de personas”

Presidente de la Cámara de Comercio, Rafael Montes, ante “toma” de la ZOFRI:

“La autoridad debe poner punto final, con energía y decisión, a este tipo de acciones violentas y agresivas protagonizadas por un grupo de los cargadores de la ZOFRI, que ponen –una vez más-, en riesgo manifiesto al principal centro económico y productivo de Iquique y la Región de Tarapacá”, enfatizó el presidente de la Cámara de Comercio, Rafael Montes.

“Esta vez Iquique vio la inmensa columna de humo negro, desde todos los rincones de la ciudad. Eso significa que a los cargadores se les pasó la mano con el fuego y la cantidad de neumáticos que colocaron en las barricadas y todos sabemos que ese material es altamente combustible, aparte de ser contaminante. Además, la colocaron en riesgo por un eventual incendio gigantesco. En cualquier minuto se les va de la mano y se descontrola el fuego y podría hasta desaparecer la zona franca. Entonces, este tipo de hecho no se pueden tolerar nunca más. La autoridad debe intervenir con fuerza, porque también se pone en riesgo el empleo de miles de trabajadores y todo un sistema comercial que le brindó y brinda bienestar a la ciudad”, señaló.

El dirigente gremial agregó que los cargadores, con las acciones realizadas, dejan demostrado que planifican y coordinan con anticipación sus actividades. “Me explico. Ellos están organizados para lograr sus propósitos. Siempre que llega una festividad, como el 21 de Mayo, el 18 de Septiembre, la Navidad, se toman la zona franca, hacen marchas y barricadas. Consiguen un bono y paran hasta la próxima acción. Pero en todo su accionar, también queda demostrado por sus acciones precisamente, que no piensan en las consecuencias y en el daño que provocan. En estas festividades, con un feriado largo, son miles los turistas que deciden venir a Iquique y ellos (los cargadores) lo saben. Entonces, es un daño consciente. Saben lo que están haciendo, lo que en derecho es condenable y merece un castigo severo, como una manera de poner fin a este tipo de acciones violentísimas que cualquier día termina en una verdadera tragedia. Los cargadores no se dan cuenta que es todo Iquique y la Región la que pierde si se perjudica la ZOFRI. Son las fuentes laborales, el turismo, la actividad portuaria, los estibadores, el transporte aéreo, terrestre y marítimo, los taxis, los colectivos, hoteles, residenciales, ellos mismos (¿que cargarían si no hay Zofri?), etc. Este es el momento preciso para que la autoridad se ponga firme y termine con estas acciones que rayan en lo delincuencial”, concluyó Montes.