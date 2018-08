Organizan evento folclórico en el Puerto de Pisagua

Mañana a partir de las 19 horas se realizará una actividad musical en Pisagua, en la que destacarán la chilenidad que resalta durante septiembre.

El evento lleva por nombre “Porque Pisagua también es Chile, Bienvenido Septiembre”, y se hizo durante 2004 y 2008, por lo que lo vuelven a renacer con la participación de artistas locales como el grupo Yareta, proveniente de Alto Hospicio, junto con el Conjunto Folclórico de la Universidad Arturo Prat y estudiantes de la escuela de Pisagua.

Luis Bustamante, organizador de esta actividad comentó que “Vamos a reiniciar este sábado primero de septiembre una actividad que hicimos durante cuatro años en el puerto de Pisagua. Este evento se llama Porque Pisagua también es Chile bienvenido septiembre. Porque es una solicitud que se me hizo cuando era concejal de la comuna de Huara en los años 2004 al 2008, que hicimos este evento. Que después lamentablemente no se realizo nunca más, ignoro porque, no tuvieron interés las autoridades de la época.”

Bustamante, añadió que la actividad es gratuita por lo que el folclor estará al alcance de todo el público y que Pisagua merece tener un evento de estas características. “Creemos que este puerto histórico se lo merece, y Chile tiene que ya comenzar a escuchar sus aros, sus cuecas, y su música a partir de este sábado donde estos dos grupos musicales van a hacer un recorrido musical por Chile, partiendo por la parte Norte hasta la parte Austral y también integrando a la Isla de Pascua, por lo tanto es la invitación es para todo el mundo, porque es un evento familiar que va a tener cero costo, simplemente tienen que llegar a Pisagua a participar de este evento”, expresó Luis Bustamante, agregando que la Corporación Norte Pesquero junto con la municipalidad de Huara, que se encargaron del financiamiento de la actividad.