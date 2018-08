Mujeres celebran plenario en Iquique

Para trabajar en la disminución de brechas e incentivar a las mujeres a participar en aquellos sectores que presentan mayor desigualdad, se realizó en Iquique el 1° Plenario “Mujeres de Tarapacá con energía”.

El encuentro, que reunió a más de cien participantes, abrió un espacio de debate sobre cómo las mujeres se han ido incorporando a sectores donde antes no lo hacían, los cuales se deben potenciar a través de instancias de diálogo y capacitación.

“Mujeres de Tarapacá con energía”, organizado por las seremis de Energía de Tarapacá, Ximena Cancino, y de la Mujer y Equidad de Género, Milca Pardo, junto con el apoyo de Fosis y Prodemu, buscó incentivar la participación, capacitación y acceso de las mujeres en aquellas áreas que presentan índices de desigualdad, entre ellas, energía.

En la oportunidad presentaron sus experiencias de vida tres mujeres destacadas de la región, la senadora Luz Ebensperger; la supervisora de montaje mecánico en Parque Fotovoltaico Huatacondo (S4 Solar Chile), Jeniffer Riffo, y la fundadora de la organización Mujeres Ensamble, Caterina Alvarado.

La senadora Luz Ebensperger agradeció esta instancia que reunió a mujeres de la región y compartió su emotiva experiencia con ellas. “Cuando me piden ser candidata a senadora pensaba en no hacerlo, pero una de mis hijas me dijo que prefería verme menos pero feliz y haciendo lo que me gusta, lo cual es cierto porque me apasiona lo que hago. Cuando existe pasión por algo no teman a fallar porque la vida no es fácil, debemos aprender a levantarnos y emprender de nuevo, porque finalmente es eso lo que nos llena el alma desde donde estemos, ya sea desde nuestros hogares con la familia o desde nuestros trabajos”.

La profesional experta en montaje mecánico, Jeniffer Riffo, también contó su historia y entregó una recomendación a partir de su experiencia. “Creo que para que cada mujer tenga éxito en la vida, debe tener fe en sí misma e interiorizar que puede lograr lo que quiera con esfuerzo. Es muy cierto el dicho cuando se quiere se puede, porque cada resultado que conseguimos comienza en nuestra mente”.

Una de las fundadoras de Mujeres Ensamble, Caterina Alvarado, también compartió su historia y llamó a decidirse a emprender. “Lo que me inspiró a emprender fue el ayudar a otras personas y durante este camino que hemos recorrido concluyo que se debe tener coraje y salir de la zona de confort, porque cuando se alcanzan los objetivos es enriquecedor”.

Las carteras de Energía y Mujer y Equidad de Género están realizando un trabajo amplio y participativo para incentivar que las mujeres contribuyan al desarrollo energético local.

“Hay áreas que fueron ocupadas tradicionalmente por hombres y que hoy se están abriendo hacia las mujeres, como energía. Como sector público estamos impulsando terminar con estas brechas a través del intercambio de experiencia, como las que compartimos en este plenario, creando espacios para la capacitación y promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, explicó la seremi de Energía, Ximena Cancino.

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Milca Pardo se refirió al trabajo que está realizando el Gobierno con las mujeres. “Es compromiso del Presidente Sebastián Piñera que todos los ministerios se involucren en el quehacer de la Mujer y Equidad de Género, por eso, junto la seremi de Energía, estamos compartiendo experiencias para poder replicarlas, como lo hemos hecho ya en otras localidades. La mujer posee una gran fuerza que puede ir más allá de lo que se piensa, respetando sus capacidades individuales que pueden abrir nuevas oportunidades”.

Finalmente, las emprendedoras agrupadas en Mujeres Ensamble realizaron una exhibición de sus productos y servicios, espacio que dio la oportunidad de generar redes de apoyo y colaboración.